7 ошибок в макияже, на которые вы часто закрываете глаза - ФОТО

Некоторые ошибки не только могут выставить вас в дурном свете, но и угрожают здоровью. Будьте внимательны.

1. Вы не моете кисти регулярно

Даже известные визажисты признаются, что чистка инструментов для макияжа - это нудная повинность. Что уж говорить о нас? Если вас не заботят микробы, которые скапливаются в ворсе кистей, подумайте хотя бы о нанесении косметики. Мало того, что цвета будут "грязными", так еще и покрытие будет далеким от идеала из-за накопленных пигментов.

2. Вы спите с макияжем

И прекрасно знаете, что это плохо. Сон с макияжем провоцирует появление прыщиков, закупорку пор и ускоренное старение кожи. Сейчас есть столько "ленивых" способ для демакияжа (очищающие салфетки), что это просто грех - ложиться в кровать при полном боевом раскрасе.

3. Вы неправильно наносите консилер

Визажисты не устают повторять: им не стоит маскировать темные круги напрямую - это выглядит неестественно. Нарисуйте консилером перевернутый треугольник и тщательно растушуйте. Таким образом переход цветов не будет так заметен.

4. Вы краситесь при плохом освещении

Если прохожие как-то странно на вас посматривают - не удивляйтесь. Скорее всего, тональный крем распределен неравномерно, помада вышла за контур губ, стрелки нарисованы неровно, а румяна похожи на два свекольных пятна. Чтобы избежать этих ошибок, просто выбирайте место для нанесения макияжа у окна или другого источника естественного света.

5. Вы используете водостойкую тушь каждый день

Водостойкая тушь позволительна только в случае, если вы много времени проводите в воде. Она сильно пересушивает ресницы и плохо смывается даже специальными средствами. По этой причине вам приходится активно тереть веки, из-за чего страдает деликатная кожа.

6. Вы наносите слишком много тонального крема

Девушкам с проблемной кожей приходится нелегко, но обильное нанесение тонального крема - это не выход из положения. Маскируйте с помощью корректора все проблемные места и покрывайте кожу полупрозрачной пудрой. Так Ваш макияж будет выглядеть натуральней.

7. Вы выбираете неправильные цвета тонального крема и консилера

Вместо того, чтобы бежать на кассу с тональным средством, протестированным при плохом освещении и на внутренней стороне запястья, подумайте еще раз. Визажисты настоятельно рекомендуют наносить продукт на кожу лица и искать источник дневного света. Тогда оценить ситуацию объективно легче.

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