Cамые ленивые знаки Зодиака

Работает много, про остальное забывает. Единственный минус: если ляжет на диван, то поднимать его придется с помощью крана. Так что лучше бы Козерогу принимать горизонтальное положение только по крайней необходимости.

8 место - Стрелец

Отсутствие работы повергает Стрельца в уныние. Отдыхать Стрельцы не очень умеют и даже на отдыхе что-то непременно делают. Самое страшное для этого знака, как несложно догадаться, - это потеря рабочего места. Поэтому вариант "Уволюсь, чтобы заняться собой или найти себя" ему не подходит. Стрелец находит себя в беспрерывной деятельности.

7 место - Весы

Готовы свернуть горы и прямо-таки пожертвовать собой ради дела, если видят в нем смысл. Но самое важное для этого знака - видеть, что их работа что-то меняет. Если же это рутинное перекладывание документов из одной компьютерной папки в другую, то Весы плюнут и уволятся. И не пытайтесь их остановить, это бесполезно. Лучше попробуйте убедить, что даже перекладывание папок меняет мир к лучшему. Как вы это сделаете, ваша забота. Но не терять же столь ценного сотрудника.

6 место - Скорпион

Может превратиться в Обломова только в том случае, если - так же как и Весы - не будет видеть смысла в работе. Но это еще не все. Кроме наличия смысла Скорпион нуждается в острых ощущениях в профессии (что бы это ни значило). Ну, и человеческий фактор нельзя списывать со счетов: плохие отношения с коллегами запросто понизят трудоспособность Скорпиона. Впрочем, чтобы довести этот знак до лентяйского состояния, надо сильно постараться.

5 место - Раки

Раки - хорошие работники, и в целом их сложно назвать лентяями. Правда, им совсем не по душе деятельность, которую они считают бессмысленной, и то, что нужно делать механически. Вывод: Раки лучше многих в работе, которая им нравится и в которой нужно все время что-то менять, придумывать. Парадокс, однако, в том, что представителям этого знака нравится делать домашние дела, какими бы механическими они ни были. Так что уборка квартиры или приготовление еды - их стихия.

4 место - Лев

В отличие от Раков, Львы терпеть не могут все, что связано с бытом. Но больше всего они просто не любят делать что-то сами. Нет, Лев не лентяй, он просто босс. Ну, или хочет им быть. Или думает, что он босс. Командовать с важным видом у него выходит отлично, была бы еще нужда в его распоряжениях... Львы очень ловко симулируют кипучую деятельность и умеют произвести впечатление: любое дело они обставляют так, что кажется, будто речь идет как минимум об изобретении лекарства для бессмертия. Поэтому у Львов действительно получается быть начальниками - по крайней мере, в глазах их собственных начальников.

3 место - Водолей

Латентный лентяй, постоянно изгоняющий этого беса. Дай ему возможность - и он даже рукой не пошевелит. Поэтому Водолеям приходится непросто: нужно все время прилагать усилия, чтобы не бросить все и не начать плевать в потолок.

2 место - Рыбы

Этому знаку требуется вдохновение, без него он работать не может. И не хочет. Еще Рыбы долго раскачиваются, но в итоге - если раскачаются - трудятся хорошо. Надо понимать, что Рыбам свойственны возвышенные настроения, так что взять в руки пылесос для них - сущая мука.

1 место - Телец