Cамые ленивые знаки Зодиака

"Митрофанов вырос фантастическим лентяем, если можно назвать лентяем человека, прочитавшего десять тысяч книг. Митрофанов не умывался, не брился, не посещал ленинских субботников. Не возвращал долгов и не зашнуровывал ботинок. Надевать кепку он ленился. Он просто клал ее на голову", - так описывал Сергей Довлатов одного из своих героев в "Заповеднике". Интересно, что прототип Митрофанова, один петербургский филолог, был Овном по гороскопу, знаком, представителей которого в лени сложно заподозрить. Это говорит о том, что из каждого правила бывают исключения. Мы составили "хит-парад" самых ленивых знаков Зодиака, от трудолюбивого до ленивейшего. Обижаться не надо, помните об исключениях.
12 место - Близнецы
Вспоминая известную рекламу, Близнецы - натуральные энерджайзеры. Причем так было всегда, с детства, когда они доставали родителей и окружающих своей кипучей активностью, распространявшейся на все подряд. Может, в магазин сходить? Легко. Вытереть пыль на книжках? Пожалуйста. Звезду с неба достать? Да запросто. Где-то в душе близкие таких Близнецов надеялись, что с возрастом ситуация изменится и батарейка немного сядет. Но в Близнецах не батарейка, а аккумулятор, который, похоже, самоподзарядный. Близнецы, в общем, идеальная находка для работодателя. Обратная сторона этой энергичности - отсутствие чувства меры. Там, где Близнеца не просят, он все равно появится, влезет и поможет.
11 место - Овен
Энергии и трудолюбию Овнов можно позавидовать. Хотя нет, не позавидовать, а поразиться: представители этого знака работают на износ и с большой отдачей, порой опасно увлекаясь и не думая о здоровье. Редкие моменты ничегонеделания Овнов - когда они совсем обессилели и восстанавливаются. Застав их в такой момент, даже не думайте требовать чего-либо, пожалеете.
10 место - Дева
Настоящие трудоголики без страха и упрека. Их особенность в том, что они так фокусируются на деле, что забывают про все прочее. Как следствие, посудомойка забита посудой, потому что у Дев нет времени даже нажать кнопку и запустить работу машины; в холодильнике портятся продукты, купленные к Новому году, а в гостиной все еще стоит елка - как немой упрек.
9 место - Козерог
Работает много, про остальное забывает. Единственный минус: если ляжет на диван, то поднимать его придется с помощью крана. Так что лучше бы Козерогу принимать горизонтальное положение только по крайней необходимости.
8 место - Стрелец
Отсутствие работы повергает Стрельца в уныние. Отдыхать Стрельцы не очень умеют и даже на отдыхе что-то непременно делают. Самое страшное для этого знака, как несложно догадаться, - это потеря рабочего места. Поэтому вариант "Уволюсь, чтобы заняться собой или найти себя" ему не подходит. Стрелец находит себя в беспрерывной деятельности.
7 место - Весы
Готовы свернуть горы и прямо-таки пожертвовать собой ради дела, если видят в нем смысл. Но самое важное для этого знака - видеть, что их работа что-то меняет. Если же это рутинное перекладывание документов из одной компьютерной папки в другую, то Весы плюнут и уволятся. И не пытайтесь их остановить, это бесполезно. Лучше попробуйте убедить, что даже перекладывание папок меняет мир к лучшему. Как вы это сделаете, ваша забота. Но не терять же столь ценного сотрудника.
6 место - Скорпион
Может превратиться в Обломова только в том случае, если - так же как и Весы - не будет видеть смысла в работе. Но это еще не все. Кроме наличия смысла Скорпион нуждается в острых ощущениях в профессии (что бы это ни значило). Ну, и человеческий фактор нельзя списывать со счетов: плохие отношения с коллегами запросто понизят трудоспособность Скорпиона. Впрочем, чтобы довести этот знак до лентяйского состояния, надо сильно постараться.
5 место - Раки
Раки - хорошие работники, и в целом их сложно назвать лентяями. Правда, им совсем не по душе деятельность, которую они считают бессмысленной, и то, что нужно делать механически. Вывод: Раки лучше многих в работе, которая им нравится и в которой нужно все время что-то менять, придумывать. Парадокс, однако, в том, что представителям этого знака нравится делать домашние дела, какими бы механическими они ни были. Так что уборка квартиры или приготовление еды - их стихия.
4 место - Лев
В отличие от Раков, Львы терпеть не могут все, что связано с бытом. Но больше всего они просто не любят делать что-то сами. Нет, Лев не лентяй, он просто босс. Ну, или хочет им быть. Или думает, что он босс. Командовать с важным видом у него выходит отлично, была бы еще нужда в его распоряжениях... Львы очень ловко симулируют кипучую деятельность и умеют произвести впечатление: любое дело они обставляют так, что кажется, будто речь идет как минимум об изобретении лекарства для бессмертия. Поэтому у Львов действительно получается быть начальниками - по крайней мере, в глазах их собственных начальников.
3 место - Водолей
Латентный лентяй, постоянно изгоняющий этого беса. Дай ему возможность - и он даже рукой не пошевелит. Поэтому Водолеям приходится непросто: нужно все время прилагать усилия, чтобы не бросить все и не начать плевать в потолок.
2 место - Рыбы
Этому знаку требуется вдохновение, без него он работать не может. И не хочет. Еще Рыбы долго раскачиваются, но в итоге - если раскачаются - трудятся хорошо. Надо понимать, что Рыбам свойственны возвышенные настроения, так что взять в руки пылесос для них - сущая мука.
1 место - Телец
По сути, именно Тельцы могут носить не слишком гордое звание самого ленивого знака Зодиака. Заставить их делать что-то, конечно, можно, но себе дороже - придется переделывать. Ну не способен Телец работать нормально, если ему неинтересно. Удастся его увлечь - тогда другое дело, Тельцы могут горы свернуть и даже не присесть на обеденный перерыв.
Проблема, правда, в том, что страсть, как известно, быстро проходит. И тут уж толкай Тельца, пихай, все без толку, не пошевелится. Ибо скучно стало.
Еlle.ru