Как вести Инстаграм в 2020-м, чтобы быть в тренде - ФОТО

Блогер, предприниматель и создатель приложения Ninetales Катя Бутко рассказала о главных трендах в ведении Инстаграма в 2020 году.

Естественность

Если вы активный пользователь инстаграма, то уже успели заметить, как многие блогеры сменили идеальную вылизанную картинку на более живой и жизненный контент. Меньше ретуши, больше жизни. Не забываем о том, что лайки исчезли почти у всех пользователей инстаграма. Чем уникальнее ваш контент, тем лучше будет статистика. Создатели платформы хотят, чтобы вы активно создавали то, что будет интересно другим.

Планирование

Как блогер старой школы я все равно верю в структуру и план - для меня этот тренд является бессмертным. Если вы решили заниматься своим инстаграмом серьезно, то обязательно составьте себе список тем, которые вы будете обсуждать с аудиторией. Визуальный контент так же важен, как и текстовый. Вкладывайтесь в оба направления одинаково.

Осознанное использование инстаграм-историй (stories)

1,7 миллиарда аккаунтов ежедневно публикуют инста-истории, и этот показатель только растет. При помощи видео личным аккаунтам легче находить контакт с аудиторией, а бизнес-аккаунтам - продавать. Я - фанат stories, которые оформлены красиво и с умом и несут четкий месседж, призыв к действию.

AR-маски

Инстаграм дал возможность создавать маски всем желающим. Классная маска будет провоцировать людей подписаться на ваш аккаунт. Не упустите эту возможность раскрутиться при помощи нового инструмента.

IGTV и вертикальные видео

Любопытно, что при запуске нового инструмента Instagram активно поддерживает всех пользователей. С IGTV та же история - новый формат набирает популярность, а платформа помогает с продвижением и охватами.

Glamour.ru

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