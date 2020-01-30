Главные мероприятия февраля – КультГид Lady.Day.Az

Первый месяц 2020 года подарил нам массу впечатлений от запоминающихся культурных мероприятий. Что же приготовил для нас февраль високосного года? Смотрите в нашем традиционном выпуске "КультГида".

Опера "Паяцы" Руджеро Леонкавалло

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 1 февраля в 19:00

Цена билетов: 12 - 33 AZN

Ценители оперного искусства обязательно должны посетить показ оперы "Паяцы" в этот вечер.

Оперой будет дирижировать главный дирижер Штутгартского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов дирижеров Михаил Агрест.

Главную партии Канио исполнит солист Тбилисского государственного академического театра оперы и балета им.З.Палиашвили, народный артист Грузии, лауреат Государственной премии и международных конкурсов вокалистов, профессор Теймураз Гугушвили.

На роль Тонио приглашен солист Большого театра России, лауреат международных конкурсов вокалистов Анджей Белецкий.

В спектакле также примут участие заслуженные артисты Азербайджана Афаг Аббасова (партия Недды), Джахангир Гурбанов (партия Сильвио), Алиахмед Ибрагимов (партия Арлекина) и Турал Агасиев (партия Крестьянина).

Спектакль "Аршин мал алан"

Где: Театр марионеток

Когда: 1, 8, 15, 22, 29 февраля в 19:00

Цена билетов: 14-19 AZN

Спектакль марионеток "Аршин мал алан" по одноименной музыкальной комедии Узеира Гаджибейли, созданной в 1913 году, создавался в 1985-1990 годах, а фонограмма спектакля была записана в 1988 году.

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств, основатель и руководитель Театра Тарлан Горчу - работал над "Аршин мал алан" около 5 лет.

Отреставрированные куклы говорят голосами известных артистов: Аскер - Ильгар Мурадов (вокал), Физули Гусейнов (диалоги), Тетушка Джахан, тетя Аскера - Зарнигяр Агакишиева (вокал и диалоги), Сулейман, друг Аскера - Эльхан Ахадзаде (вокал), Рамиз Меликов (диалоги), Вели, слуга Аскера - Ясин Гараев (вокал и диалоги), Султан-бек - Сиявуш Аслан (вокал и диалоги), Гюльчохра, дочь Султан-бека - Хураман Касимова (вокал), Малахат Аббасова (диалоги), Асия, кузина Гюльчохры - Наджиба Гусейнова (вокал и диалоги), Телли, служанка Гюльчохры - Нурия Ахмедова (вокал и диалоги).

Единственным изменением в спектакле стало появление рассказчицы, которой выступила актриса театра Фариза Бабаева.

Фильм-выставка "Удивительный мир Иеронима Босха"

Где: Park Cinema Flame Towers

Когда: 2 февраля 13:00

Цена билетов: 10 - 23 AZN

Британский фильм Дэвида Бикерстаффа предлагает послесловие к выставкам художника, которые прошли в голландском городе Хертогенбос и в музее Прадо в Мадриде в 2016 году.

Спустя 600 лет после кончины Иеронима Босха, который связал своим творчеством Средневековье и Новое время, его произведения вернулись в родной город живописца Хертогенбос в Северном Брабанте ради одной из главных выставок-блокбастеров года - "Иероним Босх. Видения гения". За три месяца музей Северного Брабанта посетили без малого 500 тысяч человек, а куратор выставки Шарль де Моой справедливо заметил, что вряд ли сам Босх видел такое количество собственных шедевров, собранных вместе: из 24 сохранившихся живописных произведений Босха на выставке оказались 17, из 20 рисунков - 19.

Спектакль "Он, она, окно... любовник"

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 2 февраля в 19:00.

Цена билетов: 20 AZN

Потрясающая комедия Азербайджанского государственного академического русского драматического театра - "Он, она, окно...любовник" Рея Куни радует своей динамичностью и искрометным юмором.

Режиссер спектакля - народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде. В ролях: заслуженные артисты Фуад Османов, Наталья Балиева, Эльмира Асланова, а также актеры Теймур Рагимов, Хаджар Агаева, Мурад Мамедов, Белла Сафина, Юрий Омельченко, Инна Имранова, Заур Терегулов, Фатима Алиева, Эльшад Муртузов.

Балеты "Лейли и Меджнун" и "Дон Кихот" Гара Гараева

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 2 февраля в 19:00

Цена билетов: 12 - 16 AZN

В один вечер в Театре покажут два балета выдающегося композитора Гара Гараева - "Лейли и Меджнун" и "Дон Кихот". За дирижерским пультом в этот вечер будет Орхан Гашимов.

Балет "Любовь и смерть"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 6 февраля в 19:00

Цена билетов: 11 - 16 AZN

Показ балета в этот вечер будет посвящен 75-летнему юбилею Полада Бюльбюльоглу.

Балетом будет дирижировать Эйюб Гулиев. В спектакле примут участие ведущие солисты - народный артист Гюльагаси Мирзоев (партия Газан хана), заслуженные артисты Джамиля Керимова (партия Байджан), Макар Ферштандт (партия Ялынджика), Самир Самедов (партия Мелик хана), солисты Тимур Одушев (партия Азера), Аян Эйвазова (партия Смерти) и другие.

Спектакль "Бульвар Сансет"

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 6 февраля в 19:00.

Цена билетов: 15 AZN

Спектакль режиссера Ильгара Сафата по пьесе Виктора Денисова собрал на одной сцене народных артистов Азербайджана Людмилу Духовную и артистов Ярослава Трифонова, Ольгу Арсентьеву, Тамиллу Абуталыбову, Олесю Гасымову, Румию Агаеву и др.

Спектакль поставлен в жанре нуар. Зрители увидят на сцене театра эпатирующую историю голливудской звезды Норы Дэсмонд. Переигравшая сотни ролей в кино, к закату карьеры звезда, она попала в крутую авантюру. Но звезда никак не ожидала, что роковая страсть настигнет её именно сейчас.

Спектакль "Сын"

Где: Salaam Cinema

Когда: 6 февраля в 19:00

Цена билетов: 3 AZN

Спектакль Умуда Аббасова по мотивам одноименного рассказа Иси Меликзаде в жанре мистическо-психологической драмы рассказывает о беспокойстве и ожидании. Старые отец и мать, которые не знают где находится их сын, думают только о хорошем и успокаивают друг друга. Но при этом не могут спрятать своё беспокойство. Необычный конец, отличающийся финал и ожидание, делают спектакль ещё интереснее.

В постановке задействованы актеры Мир Габил Акберов, Гюнел Аббас, Умуд Аббас.

Юбилейный концерт Полада Бюльбюльоглу

Где: Дворец имени Гейдара Алиева

Когда: 7 февраля в 19:00

Цена билетов: 15 - 40 AZN

4 февраля 2020 года свой 75-летний юбилей отметит видный композитор, исполнитель, общественный деятель, народный артист Азербайджана, кавалер орденов "Истиглал" и "Шараф" Полад Бюльбюльоглу.

Свой юбилей с поклонниками своего творчества популярный артист отметит яркой концертной программой во Дворце Гейдара Алиева.

Спектакль "Мертвецы"

Где: Азербайджанский академический национальный драматический театр

Когда: 7 февраля в 19:00

Цена билетов: 6-10 AZN

Спектакль "Мертвецы" по пьесе видного азербайджанского просветителя и писателя-сатирика Джалила Мамедгулузаде занимает особое место в репертуаре Театра. Его нельзя назвать новым, но спектакль по-прежнему собирает аншлаги. И правильно, так как его можно пересматривать снова и снова.

Спектакль подготовлен директором и художественным руководителем театра, народным артистом Азербайджана Азер Пашой Нематовым. Режиссеры постановки - Анар Садыгов и Алиф Джахангирли, научный консультант - Иса Габиббейли, художник-постановщик - Азер Паша Нематов.

В спектакле заняты народные артисты Нураддин Мехдиханлы, Лалазар Мустафаева, Рафиг Азимов, Гаджи Исмаилов, Сабир Мамедов, Аждар Гамидов, заслуженные артисты Аслан Ширин, Эльшан Рустамов, Али Нур, Эльхан Гулиев, Мазахир Джалилов, Кязым Гасангулиев, Мирза Агабейли, а также актеры Эльчин Эфенди, Рамин Шыхалиев, Вусал Мустафаев, Джанали Джаналиев, Эльнур Гадиров, Рустам Рустамов, Матлаб Абдуллаев, Хадиджа Новрузлу, Ляман Иманова, Рада Насибова.

В этой постановке звучит новая версия музыки, написанной для этого спектакля выдающимся композитором Гара Гараевым.

Отражаемые в литературном произведении фанатизм и невежество в исполнении актеров спектакля раскрываются в новых оттенках.

Концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра

Где: Центр Гейдара Алиева

Когда: 8 февраля в 20:00

Цена билетов: 30 - 220 AZN

Всемирно известный коллектив уже в четвертый раз будет выступать в Центре Гейдара Алиева. Напомним, что каждый из них проходил с аншлагом.

Концерт пройдет под управлением создателя и художественного руководителя оркестра Питера Гута. В программе будут представлены произведения всемирно известного австрийского композитора, "короля вальса" Иоганна Штрауса, а также других венских классиков. Наряду с интересным репертуаром и профессиональным исполнением, зрителей ждет прекрасное шоу.

Спектакль "Тернистые отношения"

Где: малая сцена Азербайджанского государственного театра юного зрителя

Когда: 11 февраля в 19:00

Цена билетов: 20 AZN

Трагикомедия "Тернистые отношения" независимого театра "Çıxış", поставленная известным режиссером Имамом Гасановым, основана на пьесе известного турецкого писателя и драматурга Музаффара Изгу "Sınır".

"Тернистые отношения" - это вопиющая, мрачно-юмористическая история об отношениях между солдатами двух соседних стран, которым поручено защищать колючую границу вдали от своих домов, своих близких, своего обычного образа жизни.

Режиссер постановки: Имам Гасанов. Актеры: Нияз Ильяс оглы, Горгуд Джафар.

Спектакль "Люди и мыши"

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 12 февраля в 19:00.

Цена билетов: 5-20 AZN

"Люди и мыши" - спектакль по пьесе Джона Стейнбека "О мышах и людях" первого и единственного в Азербайджане театра, состоящего из актеров с физическими ограничениями, - Театра "ƏSA".

Премьерный показ спектакля по мотивам повести американского прозаика Джона Стейнбека состоялся 19 декабря 2017 года.

Основатель и руководитель инклюзивного театра "ƏSA" Нихад Гуламзаде.

Режиссер-постановщик спектакля - Нихад Гуламзаде. В ролях - Эльшан Аскеров, Эльвин Мирзоев, Самая Агаярова, Нияз Гасымов, Джамиля Мамедли, Фарид Алиев, Имран Лалаев, Гюнай Мамедова, Эмин Балаев и Орхан Алиев.

Концерт Теомана

Где: Elektra Events Hall

Когда: 14 февраля в 20:00

Цена билетов: 50 - 200 AZN

Популярный турецкий певец Teoman выступит в Баку с яркой концертной программой. Если вы хотите напевать любимые хиты "Paramparça", "Senden Önce Senden Sonra" или "Papatya" вместе с исполнителем, то вам определенно нужно быть там.

Балет "Лебединое озеро"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 15 февраля в 19:00

Цена билетов: 15 - 40 AZN

Балет Петра Чайковского представят в Баку российские звезды.

Партию Одетты-Одиллии будет исполнять прима-балерина Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов артистов балета Кристина Кретова. А в роли принца Зигфрида выступит наш соотечественник, премьер Мариинского Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров.

Дирижировать балетом будет главный дирижер театра, заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Легендарные рок-хиты

Где: Дворец имени Гейдара Алиева

Когда: 15 февраля в 19:00

Цена билетов: 20 - 80 AZN

Известный дирижер Игорь Пономаренко неоднократно давал концерты в Баку, каждый раз при аншлаге и с большим успехом. В этой концертной программе под названием "Легендарные рок-хиты" будут представлены композиции всемирно известных групп, среди которых AC/DC, Metallica, Nirvana, Aerosmith, Green Day, Placebo, Blur, Corn, Rammstein, Queen, Mor ve ötesi, Led Zeppelin, Би 2, Zemfira, Marlin Manson, Cranberries и другие. Специальным гостем вечера станет заслуженный артист, исполнитель на таре Шахрияр Иманов.

Концерт симфонического оркестра

Где: Азербайджанская государственная академическая Филармония

Когда: 16 февраля в 19:00

Цена билетов: 4 - 15 AZN

В этот вечер состоится концертная программа с участием двух виртуозов - известного пианиста, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде и скрипача, лауреата международных конкурсов, профессора Пльзеньской государственной консерватории (Чехия) Романа Федчука.

Музыканты выступят в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера, заслуженного деятеля искусств Эльшада Багирова. В программе прозвучат сочинения Эдварда Грига, Поля Дюка, Феликса Мендельсона, Пабло де Сарасате. Концерт с участием яркого творческого тандема - двух виртуозных музыкантов станет незабываем подарком для бакинских поклонников классической музыки.

Концерт Ильгара Мурадова

Где: Концертный зал Оперной студии в Бакинской музыкальной академии

Когда: 16 и 17 февраля в 20:00

Цена билетов: 20 - 70 AZN

Поклонникам творчества народного артиста Азербайджана Ильгара Мурадова советуем посетить концерт, который обещает быть запоминающимся.

Балет "Щелкунчик"

Где: Park Cinema Flame Towers

Когда: 22 февраля в 10:00

Цена билетов: 13 - 29 AZN

Если вы не смогли посмотреть "Щелкунчик" в канун Нового года, то можете сделать это в 22 февраля.

Балет Юрия Григоровича - самый новогодний из всех "Щелкунчиков". С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера - и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет.

У нас есть возможность посмотреть "Щелкунчик" Большого театра в кинотеатре. И такую возможность лучше не пропустить.

Трибьют-концерт: группа "Кино"/Русский рок

Где: Albion Klub

Когда: 22 февраля в 19:00

Цена билетов: 10 - 20 AZN

Всех любителей русского рока и, в особенности, творчества Виктора Цоя и группы "Кино" ждут в Albion Klub на большой трибьют-концерт, который будет состоять из двух частей. В первой части вы услышите все самые любимые песни Виктора Цоя и группы "Кино", а во второй части - хиты всех самых главных русских рок-групп, таких как "Би2", "ДДТ", "Сплин", "Наутилус Помпилиус", "Смысловые Галлюцинации" и многих других.

Фильм-выставка "Люсьен Фрейд: Автопортрет"

Где: Park Cinema Flame Towers

Когда: 23 февраля в 13:00

Цена билетов: 10 - 23 AZN

Британский фильм Дэвида Бикерстаффа посвящён творчеству одного из самых известных и одновременно оригинальных художников XX века - Люсьена Фрейда, внука Зигмунда Фрейда, искусство которого стало определяющим для художественной жизни Лондона 1950-х годов. Выставку его автопортретов долго ждали в Великобритании, она открывается в октябре 2019 года в Королевской Академии художеств в Лондоне при поддержке Музея изящных искусств Бостона. Внук основателя психоанализа, Люсьен Фрейд сделал автопортрет одной из форм саморефлексии художника и популярнейшим жанром второй половины XX века. Почти 70 лет истории художника - от самого раннего, предвоенного автопортрета 1939 года до последнего, написанного в 2003 году, - показывают развитие его искусства и исследование художником собственной души и процесса старения. Этот фильм продолжает серию фильмов-выставок, посвящённых великим художникам XX века.

"Идеальная игра"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 28 февраля в 20:00

Цена билетов: 30 - 85 AZN

Постановка российского режиссера Владимира Устюгова "Идеальная игра" по пьесе "Вальс случая" популярного французского автора Виктора Аима впервые будет представлена бакинской публике. В спектакле выступит известный российский актер Марат Башаров вместе с актрисой Региной Мянник.

Балет "Жизель"

Где: Park Cinema Flame Towers

Когда: 29 февраля в 10:00

Цена билетов: 13 - 29 AZN

Ценители балетного искусства смогут посмотреть спектакль Большого театра России в кино.

В Большом театре в разные годы шли и идут спектакли, поставленные Леонидом Лавровским, Юрием Григоровичем, Владимиром Васильевым. Теперь очередь одного из самых знаменитых хореографов современности, Алексея Ратманского, пересказать историю о девушке, любившей танцевать, чью нежное сердце не вынесло предательства.

Дирижер-постановщик - Павел Клиничев. Исполнители: Ольга Смирнова (Жизель), Артемий Беляков (Граф Альберт), Денис Савин (Ганс, лесничий), Ангелина Влашинец (Мирта), Людмила Семеняка (Берта, мать Жизели) и др.

Ф. Агаларова

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