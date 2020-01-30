5 причин посмотреть фильм «Маленькие женщины» - ФОТО

Это экранизация культового романа

Роман Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины" вышел в свет в 1868 году и признан одним из лучших в американской литературе. До Греты Гервиг этот бестселлер экранизировали уже не раз. Грете, тем временем, удалось пересказать первоисточник близко к тексту и при этом сделать историю двухвековой давности невероятно актуальной.

В "Маленьких женщинах" рассказана история четырех сестер Марч - Маргарет, Джо, Бет и Эми. Они живут в провинциальной Новой Англии времен Гражданской войны. Отец семейства на фронте, и все заботы по дому лежат на сестрах и их матери. Из-за бедности семья находяится на грани отчаяния, но девушки не опускают руки и поддерживают друг друга, несмотря на то, что они очень разные: у каждой свои мечты, свои таланты и свой взгляд на жизнь. Впрочем, сестры неизбежно встают перед одним и тем же выбором: найти выгодную партию и выйти замуж или суметь заявить о себе и перестать зависеть от общественного мнения.

В фильме снялись популярные актеры

Звездный актерский состав фильма действительно впечатляет: среднюю из четырех сестер семейства Марч - бунтарку Джо - играет Сирша Ронан. Влюбленного в нее мальчика (наследника богатой семьи) - Тимоти Шаламе. Роль старшей сестры, красавицы Маргарет, досталась Эмме Уотсон, а двух младших сестер Эми и Бет сыграли Флоренс Пью и Элайза Сканлен. Роль матери семейства исполнила Лоре Дерн, а язвительную богачку - тетушку Марч - Мерил Стрип. В фильме также снялись Джеймс Нортон и Луи Гаррель.

Режиссер - Грета Гервиг

"Маленькие женщины" - второй полнометражный фильм, созданный американской актрисой, сценаристом и режиссером Гретой Гервиг. Режиссерским дебютом Гервиг стала картина "Леди Берд", вышедшая в 2017 году, - драму о взрослении (к слову, с теми же Сиршей Ронан и Тимоти Шаламе) одарили комплиментами и критики, и зрители. Что-то нам подсказывает, что на всеобщее признание обречены и "Маленькие женщины". В своем новом фильме Гервиг деликатно интерпретирует первоисточник, начиняя сюжетную линию щедрой порцией размышлений на тему феминизма и женского самоопределения. Во многом поэтому картина звучит так злободневно.

Костюмы в фильме продуманы до мелочей

Прическам и одежде героев фильма команда картины уделила особое внимание. Зритель непременно отметит то, насколько точно приталенные платья, элегантные блузы и жакеты, кокетливые шляпки и изысканные смокинги передают дух эпохи.

У картины шесть номинаций на премию "Оскар" 2020

"Маленькие женщины" претендуют сразу на шесть оскаровских статуэток: за лучший фильм, лучшую женскую роль (Сирша Ронан), лучшую женскую роль второго плана (Флоренс Пью), лучший адаптированный сценарий, а также лучшие костюмы и лучший саундтрек. Судя по столь внушительному списку номинаций, фильм обещает быть достойным.

Glamour.ru

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