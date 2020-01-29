Неочевидные правила сетевой безопасности - ФОТО

Все мы постоянно спешим: делаем быстрые онлайн-покупки, вбивая данные банковских карт, соглашаемся на обработку персональных данных, не читая, зачем сайтам необходима информация о наших действиях в интернете. А что творится в социальных сетях с фотографиями и видео с последней вечеринки? О том, что данные надо беречь от хакеров, знает каждый ребенок, а взрослый задумывается только в особых тревожных случаях. Мы собрали несколько правил безопасного поведения в Сети, о которых забывают чаще всего.

РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Чаще всего вы заходите в интернет именно через браузер, независимо от того, какое устройство используете. Об этом знают и те, кто хочет воспользоваться вашей приватной информацией: в надежде заполучить доступ к ней хакеры постоянно ищут прорехи в защите программ поиска. Как с этой настойчивостью борются разработчики? Выпускают обновления программного обеспечения с уже устраненными уязвимостями. Так что пренебрегать установкой очередного апдейта не стоит - она обеспечивает безопасность смартфона или ноутбука. Лайфхак: если следить за обновлениями не хватает времени, а быть под защитой от хакеров все же хочется - настройте свой браузер так, чтобы он сам автоматически устанавливал актуальное ПО. То же самое правило относится и к приложениям для общения - мы надеемся, что вы и так не забываете обновлять их.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ VPN

Виртуальные прокси-сети или VPN помогают поддерживать конфиденциальность, шифруя данные и интернет-запросы до того, как они попадут в Сеть. Технология работает независимо от того, как вы подключились к интернету: зашифрованные данные отправляются на VPN-сервер, который расшифровывает запрос перед отправкой их в "место назначения" - например, сайт, на который хочется попасть. Затем информация с этого сайта отправляется обратно аналогичным образом, что означает, что рекламодатели и интернет-провайдеры не могут отслеживать, что вы делаете и куда "ходите".

Лучшие и самые надежные VPN - платные. В этом случае вы можете быть уверены, что к передаваемой информации не будет доступа ни у кого, кроме вас. В сети доступно множество бесплатных VPN-плагинов для браузеров, но проверять пословицу про бесплатный сыр лучше не стоит. Советуем использовать их только в тех случаях, когда хочется посмотреть видеоклип, доступный в другой стране, а не для онлайн-шопинга или отправки персональных данных.

БЛОКИРУЙТЕ ВСПЛЫВАЮЩИЕ ОКНА

Назойливые рекламные блоки, всплывающие то тут, то там при открытии очередного сайта, не только раздражают и отвлекают внимание. Помимо рекламы, они могут содержать вредоносные ссылки или нежелательный контент, который еще долго захочется развидеть. В большинстве браузеров можно активировать автоматическую блокировку всплывающих окон, разрешив их только на проверенных сайтах.

УСТАНОВИТЕ МЕНЕДЖЕР ПАРОЛЕЙ

Сложные и уникальные пароли для слабаков: один набор знаков для всех соцсетей и приложений облегчает жизнь и не дает вам забыть "шифр". К сожалению, такой подход - находка для хакера, который хочет добраться до личных данных. Для оптимальной защиты от утечек необходимо использовать замысловатые пароли. Чтобы организовать их хранение и автоматически авторизовываться на всех ресурсах, которые требуют подтвердить ваш логин, существуют специальные приложения-менеджеры. Они шифруют и оберегают вашу информацию, а также помогают войти в систему онлайн-кинотеатра или личного кабинета интернет-магазина при помощи всего одного основного пароля.

Кстати, пароли можно ставить не только на сам телефон, но даже и на чаты в мессенджерах. Так, в Viber вы можете создать секретный чат, который будет появляться только после ввода ПИН-кода в поисковой строке.

ДЛЯ САМЫХ ОСТОРОЖНЫХ - СКВОЗНОЕ ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ

﻿﻿﻿Боитесь, что к вашей частной переписке получат доступ посторонние? Выбирайте приложения для общения со сквозным шифрованием. В этом случае сообщения будут шифроваться перед отправкой с вашего устройства и расшифровываться уже после получения на гаджете вашего собеседника. Таким образом, их не смогут прочитать ни злоумышленники, ни даже сотрудники мессенджера, поскольку у них нет доступа к ключам шифрования.

Еle.ru

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