Как составить карту желаний, чтобы мечты сбылись? - ФОТО

ЧТО ТАКОЕ КАРТА ЖЕЛАНИЙ

Карта желаний - это коллаж, где собраны все ваши заветные мечты. При этом собраны они не хаотично, а по законам фэншуй - все должно быть на своем месте, чтобы вы не запутались и нашли путь к реализации своих желаний.

Как это работает? На самом деле все просто: в нашей голове живут тысячи желаний, и карта желаний помогает их упорядочить, четко сформулировать и визуализировать, а затем направить во Вселенную. Переместив свои желания из подсознания в реальность - в данном случае на карту желаний, вы сможете направить свою энергию на их воплощение. Готовы? Тогда приступим!

КОГДА СОСТАВЛЯТЬ КАРТУ

Составлять карту желаний принято в начале лунного (или китайского) нового года. В 2020 году он пришелся на 25 января. Особенно удачно начать составление карты в понедельник, 27 января. Вы можете составить ее за один день или же растянуть процесс на двенадцать, каждый день заполняя ту или иную часть карты.

Если вы не успеете составить карту в ближайшее время, не переживайте - мы выписали наиболее благоприятные (согласно лунному календарю) даты для составления карты желаний в 2020 году.

Январь: 27, 28, 29, 30, 31

Февраль: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Март: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Апрель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Май: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Июнь: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Июль: 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Август: 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Сентябрь: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Октябрь: 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Ноябрь: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Декабрь: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

КАК ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЯ И СОСТАВЛЯТЬ КАРТУ

Все ваши желания, которые вы размещаете на карте, должны идти от самого сердца и быть максимально осознанными. Ведь это ваша энергия. Если желание недостаточно продумано, оно не сбудется.

Загадывайте желания только для себя - все-таки это ваша карта. То есть они должны звучать примерно так: "Я хочу новую квартиру", "Я хочу стать мамой двух дочек". Если вы хотите пожелать что-то другому человеку, то формулировка должна все равно идти от вас, например: "Я хочу быть мамой счастливых дочек" или "Я хочу быть дочерью здоровых родителей-долгожителей".

Важна четкость формулировок - неясный запрос Вселенная просто не сможет обработать.

Надо серьезно подойти и к выбору картинок: не клейте бездумно фотографии яхт, дворцов и английских принцев - это слишком общие, пусть и красивые визуализации.

Важна четкость формулировок - неясный запрос Вселенная просто не сможет обработать. Серьезно продумайте каждое желание, выпишите их на отдельный листок. Когда определитесь со списком, приступайте к поиску картинок. Каждое изображение должно наиболее точно визуализировать ваше желание. При этом вы должны сами очень четко представлять его в голове.

Ваша карта должна быть наполнена положительной энергией и вашим стремлением осуществить задуманное. По этой причине не советуем покупать готовые карты для заполнения или составлять их онлайн. Воспользуйтесь ватманом или большим куском ткани.

Карта делится на 9 тематических секторов, где центр - это вы, а вокруг - сферы вашей жизни.

Начните с себя: в центр можете поставить свою фотографию или желаемое воплощение себя - например, модель или актрису. Эта фигура будет олицетворять вас. Рядом вы можете разместить картинки, связанные со здоровьем, красотой и спортом - то, как вы видите себя.

Важно! Ни один из секторов не может пустовать. Это необходимо для соблюдения гармонии. Если какой-то из секторов не заполнен, это может повлечь проблемы в других сферах.

Над вами - сектор "Слава"

Сюда вы клеите все, что ассоциируется у вас с успехом, карьерным ростом и перспективами. Вы также можете загадать какие-то занятия, не связанные с вашим непосредственным видом деятельности. Может, вы всегда хотели попробовать себя в кино или выступить на публике? Не стесняйтесь! Наметьте цель и идите к ней.

Верхний правый сектор - "Любовь и отношения"

Если вы одиноки, наклейте в этот сектор фотографии счастливых пар и фотографии мужчины - такого, каким вы хотели бы видеть вашего партнера. Не стоит использовать фото реального человека, который вам нравится. Не факт, что ваши чувства взаимны. Фото знаменитостей также не подойдут. Если же вы, похоже, влюблены, но все не решаетесь перейти границу, можете использовать фото похожего человека со спины. Для людей в отношениях этот сектор заполняется кадрами счастливых моментов, проведенных вместе, желаемых совместных путешествий, а также картинками сердечек и прочего, что может символизировать гармонию, счастье и любовь.

Справа - сектор "Творчество и дети"

Если у вас еще нет детей, то можно заполнить этот сектор фотографиями младенцев. Если дети уже есть и больше вы не хотите, то клеить фото детей не надо. Лучше посвятить этот сектор творчеству: если вы мечтаете научиться рисовать, походить на кулинарные курсы, начать шить, связать себе свитер или освоить йогу - все это можно зафиксировать в секторе "Творчество и дети".

Правый нижний угол - "Поддержка и путешествия"

В этот сектор вы можете клеить фото людей, на которых вы равняетесь и которыми вдохновляетесь. Если мечтаете о новых друзьях или дорожите текущими, то добавьте фото веселых кампаний. Сюда можно наклеить изображение группы, на концерте которой вы мечтаете побывать, а если вы хотите переехать в другой город или страну, поместите узнаваемый снимок и подпишите: "Страна, в которую я переехала на постоянное жительство".

Внизу - сектор "Карьера"

Сюда мы помещаем все, что поможет вам с реализацией рабочих планов, развитием бизнеса и ростом доходом. Если хотите начать собственное дело, подумайте над тематикой и разместите картинки, которые с ним ассоциируются. Ждете повышения, хотите зарплату побольше или ищете новую работу? Смело заявляйте о своих желаниях и не скромничайте. Если в вашем представлении новая позиция принесет вам материальное благополучие, то сюда же клейте картинки нового дома, бриллиантов и автомобилей.

Левый нижний сектор - "Образование"

Самое время освоить Photoshop, выучить новый язык и вообще - получить как можно больше новых знаний. Вы знаете, что для этого нужно. Если хотите пожелать успехов в учебе вашим детям, то желание должно звучать примерно так: "Я рада, что мой ребенок сдал этот экзамен".

Слева от вас - сектор "Дом и семья"

Этот сектор посвящен дому, уюту, комфорту и домашним животным. Сюда вы можете наклеить фото идеальной, в вашем представлении, семьи либо фото вашей семьи, но в новом доме и с новым домашним питомцем. Заполните это пространство картинками из журналов по интерьеру, а если хотите новую квартиру, найдите похожую на дом вашей мечты и подпишите: "Дом, в который я переехала".

Левый верхний угол - "Деньги"

Сразу скажем, каких картинок лучше избегать: чемоданов с деньгами, сундуков с золотом, алмазных пещер и так далее. Не стоит также размещать фото руки с деньгами - оно может иметь двоякий смысл: то ли вы получаете деньги, то ли отдаете. Сюда вы можете поставить фото желанных дорогих вещей, а также картинки, символизирующие повышение зарплаты, премию или выигрыш в лотерею.

Совет! Когда загадаете все значимые желания, заполните пространство более мелкими, но не менее важными: например, восьмичасовой сон, ежедневные тренировки, правильное питание и так далее. Когда карта уже готова, разместите ее в укромном месте, но не забывайте время от времени заглядывать в нее и обновлять - добавляйте новые маленькие желания, конкретизируйте большие и помечайте те, которые уже сбылись.

КАК АКТИВИРОВАТЬ КАРТУ ЖЕЛАНИЙ

Когда карта готова, ее необходимо активировать. Для этого разместите на ней простое желание, которое вы можете осуществить самостоятельно в ближайшее время: съесть мороженое, сходить в кино или встретиться с подругой. Как только вы его исполните, ваша карта заработает.

Срок годности карты - 1-3 года. Как только все ваши желания осуществятся, составьте новую карту.

Glamour.ru

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