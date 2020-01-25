Как встретить китайский Новый год 2020, чтобы он принес любовь, деньги и удачу?

В этом году китайский Новый год наступит 25 января. Его символ - Белая металлическая крыса. Она ассоциируется с богатством, амбициозностью, умением адаптироваться к меняющимся условиям и успехом. Рассказываем, как встретить праздник и какие традиции соблюдать, чтобы год принес вам любовь, удачу и финансовое благополучие.

Как подготовиться

Китайцы верят, что счастье и удача приходят только в чистый дом, поэтому перед наступлением Нового года затевают серьезную уборку и избавляются ото всех ненужных, старых и изношенных вещей. А вот в первые несколько дней после праздника жители Поднебесной не убираются, чтобы не "вымести" из дома удачу.

Также до наступления Нового года стоит по возможности выполнить все старые обещания и раздать долги - это поможет начать год с чистого листа.

Как одеться и как украсить дом

Чтобы расположить к себе покровительницу 2020 года, наденьте на праздник что-нибудь светлое: светло-серое, молочное, серебристое, жемчужное. Отличным решением также станут блестки и сияющие украшения - как насчет платья со стразами, крупной серебряной броши или массивных сияющих серег?

Декор дома также стоит выдержать в светлой гамме, не забыв добавить в интерьер побольше аксессуаров металлических оттенков. Также традиционно к Новому году китайцы украшают дом красными предметами - считается, что огненный красный отпугивает злых духов и приносит удачу.

Как накрыть стол

В Китае на новогодний стол принято подавать восемь разных блюд, так как число восемь китайцы считают символом процветания. Среди главных блюд - рыба, которая, по поверьям, приносит в дом деньги и благополучие (слово "рыба" на китайском созвучно слову "прибыль" или "достаток"), различные морепродукты, а также курица и китайские пельмени.

А вот мясо в первые дни китайского Нового года лучше не есть - считается, что оно может отпугнуть счастье.

Как встретить праздник

Встречать китайский Новый год принято в кругу семьи, поэтому постарайтесь собрать за праздничным столом всех своих родных. Закончить праздничные гулянья стоит фейерверками и запуском китайских фонариков.

Glamour.ru

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