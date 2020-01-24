5 распространенных мифов о молчаливых людях

Многие из нас обладают довольно странными представлениями о тихих людях. Существует множество причин, по которым человек может избегать общения с вами - возможно, он стесняется, или вы ему просто не нравитесь, а, может быть, у него в голове крутится миллион мыслей и рассказ об этом способен изнурить его.

Те, кто не понимает истинных причин, по которым это происходит, обычно стараются придумать свои предположения о том, почему тихие люди ведут себя подобным образом.

1. Они нуждаются в вашей помощи

Одно из самых распространенных заблуждений относительно тихих людей - это то, что они хотят стать более разговорчивыми, но у них не получается этого сделать. Для этого им не хватает самоуважения или уверенности в себе, или они не могут подобрать правильные слова. И, возможно, если вы возьмете их за руку, то сможете провести через мутные воды коммуникации и спасти от страданий.

На самом деле многие люди чувствуют себя вполне комфортно, даже не разговаривая слишком много, и это не имеет ничего общего с отсутствием уверенности или недостатком базовых социальных навыков. Или, вероятно, они ощущают себя комфортно до тех пор, пока кто-то не упомянет о том, как мало они говорят, а затем не попытается втянуть их в разговор, который в лучшем случае будет неловким.

Это предположение строится на проекции. Люди, которые считают общение с другими чем-то легким и естественным, обычно думают, что если бы они сами вели себя спокойно, это означало бы, что с ними что-то не так. Поэтому спокойный человек воспринимается ими также как личность, "с которой что-то не так". И поскольку они, скорее всего, захотели, чтобы кто-то попытался вызволить их из тюрьмы молчания, то попытаются "помочь" этому человеку тем же способом.

Прежде, чем вы решите "помогать" кому-то, кто говорит не так много, как вам хотелось бы, может быть, хотя бы попытаетесь понять, в чем заключается истинная причина того, что этот человек не демонстрирует чудеса болтливости.

2. Им не хватает социальных навыков

Конечно, бывают исключения, но по большей части про тихих людей нельзя сказать, что они лишены социальных навыков. А ведут себя они спокойно потому, что наблюдают за другими людьми, или потому что о чем-то напряженно думают, или их ум занят какой-то еще одной из сотен вещей.

Не стоит автоматически думать, что если кто-то не разговаривает, то это происходит потому, что он не знает, как это сделать.

3. Им не хватает уверенности в себе

Опять же, это предположение вовсе не характеризует спокойных людей. Не все тихие люди - застенчивые зануды, которые боятся того, что вы будете смеяться над ними, когда они начнут свой разговор. И не все они недооценивают себя.

К примеру, человек может молчать как из-за неуверенности в себе, так и по причине чрезмерной самоуверенности. Некоторые люди могут избегать общения из-за того, что считают себя умнее других или думают, что разговор является недостаточно интеллектуальным.

Предполагать, что кто-то молчит только потому, что он не очень высокого мнения о себе, смешно. На самом деле, вполне возможно, что он считает себя выше вас.

4. Они хотят, чтобы их оставили в покое

Когда тихий человек находится в кампании шумных людей или экстравертов, он выглядит как белая ворона. И большинство окружающих людей будут думать, что этот человек желает, чтобы его оставили в покое. Однако это не совсем так.

Часто интроверты ведут себя тихо совсем не по той причине, о которой вы могли бы подумать, - не потому, что они хотят уединения, а скорее потому, что они чувствуют себя лишенными энергии.

Нахождение в окружении большой компании людей может истощить интроверта до такой степени, что он может вовсе перестать общаться. Однако интроверт, находящийся в небольшой компании друзей, будет вести себя как угодно, но только не тихо. То есть он вовсе не хочет, чтобы его оставили в покое, он просто предпочитает тратить свою энергию на другие вещи.

5. Они злятся на тебя.

Когда мимоходом происходит встреча знакомых людей, между ними обычно происходит какое-то взаимодействие, с помощью которого они сообщают друг другу: "у меня все хорошо". К примеру, это может быть дружеское "привет" или "как дела". Давайте назовем это "базовым" взаимодействием.

Базовые контакты молчаливых и болтливых людей различаются. Человек разговорчивый при встрече почувствует необходимость дать голосовую реакцию, в то время как тихий человек поведет себя как логик - то есть, если все в порядке и ничего не изменилось со вчерашнего дня, то нормальной реакцией станет молчание и отсутствие каких-либо действий. В такой ситуации встречному человеку может показаться, что "тихоня" расстроен или злится на него, но опять же - все эти предположения строятся на проекции. Даже если кто-то реагирует иначе, чем вы, это не означает, что с ним что-то не так.

Вообще, старайтесь не судить тех, кто тише вас, и не проецируйте то, что вы сделали бы в этой ситуации - ведь речь идет не о вас, а о совсем другом человеке.

Каждый из нас справляется с ситуациями, с которыми сталкивается, по-разному. Все мы являемся уникальными существами, которые просто пытаются ужиться на этой планете.

Сluber.com.ua

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