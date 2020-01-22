11 вещей, которые стоит сделать до 9 утра, чтобы день удался - ФОТО

Только если вы не уверенный "жаворонок", утро для вас вряд ли является любимым временем суток - особенно зимой, когда солнце встает поздно. Мы расскажем об 11 вещах, которые стоит сделать до 9 утра, чтобы ваш день стал лучше.
1.Выпейте стакан воды
Специалисты считают, что вода запускает в организме метаболические процессы. И хотя не все диетологи согласны с этим утверждением, большинство согласится с тем, что стакан обычной воды сможет быстро взбодрить после сна, возможно, даже лучше чашки кофе.
2.Не смотрите ленту Instagram
Чаще всего, выключая будильник, мы уже по инерции открываем Instagram. Но из-за того, что мозг еще спит, просмотр ленты превращается в механическое и бездумное занятие. Лучше потратьте эти 10-15 минут на то, чтобы просто поваляться в кровати или сделать что-нибудь полезное - например, зарядку.
3.Ответьте на сообщения или письма, которые оставили на потом
Согласитесь, часто по вечерам мы открываем сообщения и из-за усталости думаем, что ответим на них позже или просто игнорируем их. Незавершенный разговор может вызывать подсознательное чувство беспокойства. Не позволяйте этому преследовать вас весь день: ответьте на непрочитанные письма и сообщения прямо с утра.
4.Подумайте о чем-то хорошем, что ждет вас сегодня
Это может быть обед с подругой или тот момент, когда вечером вы вернетесь в постель, - поставьте перед собой приятную цель, и это заставит вас воспринимать весь день позитивно.
5.Заправьте постель
Намного приятнее приходить вечером в чистую и убранную постель, чем после тяжелого рабочего дня еще заниматься уборкой.
6.Улыбнитесь первому человеку, которого увидите
Возможно, по утрам вы и не похожи на самого дружелюбного человека на свете, но нет лучшего способа настроиться на хороший лад, чем улыбнуться первому же человеку, которого вы увидите сегодня. Это может быть ваш муж, ребенок, родители, сосед или даже незнакомец на улице - не упускайте шанс сделать свой и еще чей-то день ярче.
7.Используйте специальные приложения для естественного пробуждения
Сейчас существует масса приложений, которые отслеживают циклы сна и могут разбудить вас во время фазы легкого сна. Бояться, что вы проспите, не нужно: программа разбудит вас в течение 30 минут до установленного вами времени пробуждения.
8.Послушайте любимую песню
Слушайте музыку пока завтракаете, делаете зарядку или принимаете душ. Только не ставьте любимый трек на будильник - это определенно не самая хорошая идея.
9.Займитесь растяжкой
Не нужно делать полное "Приветствие солнцу" или пытаться повторить какую-нибудь сложную тренировку от звездного тренера. А вот за несколько минут растяжки после ночи, когда вы вряд ли спали на спине, как советуют врачи, - за это тело точно скажет вам "спасибо".
10. Съешьте завтрак, приготовленный заранее
У правила готовить завтрак с вечера сразу несколько плюсов. Во-первых, вы избавите себя от утреннего стресса, связанного с готовкой. Во-вторых, сэкономите время. Ну а в-третьих, у вас не будет искушения съесть что-нибудь не очень полезное.
11.Скажите себе, что у вас будет хороший день
Потому что правильный настрой - это главное.
Еlle.ru
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