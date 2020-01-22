12 идей маникюра с красным цветом - ФОТО

Заядлые бьюти-консерваторы (те, кто привык к прозрачному покрытию и не приемлют никаких экспериментов) именно к красному маникюру относятся лояльно. Все потому, что красный лак давно стал классикой - кажется, что его готовы простить даже строгие компании, дресс-код которых не столь толерантен к синему или черному цветам.

А еще красный называют главным оттенком 2020 года: он триумфально вытесняет из списка трендов строгий нюд - и если в последнее время подиумы настаивали на отсутствии макияжа и прозрачном лаке, то сейчас возвращаются краски. Поэтому добавьте в список покупок на этот сезон яркую ягодную помаду, а к любимому мастеру идите с примерами из нашей подборки - и решайтесь на эксперименты!

Беспроигрышный вариант - однотонное покрытие. Оттенок красного выбирайте в зависимости от тона кожи. Например, классический красный подойдет девушкам со светлой кожей, которым стоит избегать темных насыщенных оттенков. Красный, уходящий в коралловый, - отличный выбор для девушек с оливковой или чуть загорелой кожей. Кстати, на загорелой коже также отлично выглядят винные бордовые тона.

Однотонное покрытие будет беспроигрышным универсальным вариантом. Но присмотритесь к минималистичным рисункам и вариантам дизайна. С красным старайтесь соблюдать правило "меньше - лучше": яркий насыщенный оттенок и так притягивает к себе внимание и становится главным акцентом. Дополняйте его строгими рисунками и миниатюрными деталями, а лучше выберите для дизайна лишь один палец.

Присмотритесь к идеям из нашей подборки: художественный мазок, будто кисть с краской случайно соскользнула вправо, геометричная фигура красного цвета на прозрачном лаке - такие варианты не будут выглядеть чересчур празднично. Отличным выбором станет французский маникюр в красном цвете (в качестве основного оттенка выбирайте нейтральный молочный или бежевый). А еще обратите внимание на модный дизайн - француженки, например, ловко рисуют женские силуэты на ногтях. Красный лак для такой цели подойдет идеально.

Glamour.ru

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