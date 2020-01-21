8 вещей, которые делают счастливые люди

Все мы мечтаем рано или поздно стать абсолютно счастливыми, и, вместе с тем, большинству из нас на пути к счастью приходится претерпеть множество трудностей. И знаете, что при этом парадоксальнее всего? В большинстве случаев мы сами являемся источниками проблем, создавая препятствия, не позволяющие добраться туда, куда нам нужно.

Как правило, наше счастье куда меньше зависит от внешних факторов, чем мы привыкли считать - скорее уж оно является личным выбором. Стоит хорошенько поразмыслить, и мы поймем, что сами решаем, хотим ли быть счастливыми в конкретный момент времени.

Зачастую люди несчастливы не из-за того, что на них ополчился весь мир, а из-за собственного искаженного взгляда на себя и жизненные обстоятельства. Они считают, что могут быть счастливыми лишь в том случае, когда обстоятельства сложатся "подходящим" образом.

Именно поэтому не стоит связывать счастье с возможностями, исход которых неизвестен заранее, и внешними обстоятельствами - словом, с тем, что мы совершенно не в силах контролировать.

Вместо этого мы должны направить энергию на то, чтобы сделать нашу жизнь - такую, какая она есть - максимально счастливой.

Счастливых людей отличает от несчастных то, как они смотрят на свою жизнь и как справляются с последствиями жизненных обстоятельств - даже не вполне удачных.

Хотите быть счастливыми - так будьте счастливыми, ведь на самом деле счастье все это время было у вас прямо перед глазами.

Ниже вы найдете несколько вещей, которые делают счастливые люди и не делают несчастные:

1. Счастливые люди всегда окружены счастливыми людьми

Одной из вещей, которая очень влияет на ваше настроение, является то, какие люди вас окружают.

Если окружающие вас люди счастливы, их счастье передается вам. Они способны улучшить настроение даже в том случае, когда у вас на душе кошки скребут.

Если вы возьмете на вооружение такой подход, вы практически гарантированно обеспечите себе отличное настроение - и тем самым привлечете в свою жизнь еще больше позитивных людей, так как подобное тянется к подобному.

А вот если вы по собственному выбору окружите себя негативными людьми, вскоре осознаете, что рядом с теми, кто самим своим видом излучает тоску и печаль, у вас нет ни единого шанса оставаться счастливыми.

2. Они не сравнивают себя с другими людьми

Любите сравнивать свою жизнь с жизнью других людей? Что ж, поздравляю, вы нашли самый верный рецепт для плохого настроения и несчастья.

Дело в том, что вы всегда можете найти кого-то, кому в жизни повезло больше, чем вам, будь то в финансовом плане, в плане внешности или даже популярности... Но это вовсе не означает, что ваша жизнь ни на что не годится и ничего не стоит.

Вместо того, чтобы заниматься нездоровыми сравнениями, постарайтесь сосредоточиться на том, в чем вы действительно хороши.

Уметь распознавать свои сильные стороны и ценить себя в должной мере - вот ключ к настоящему счастью и успеху.

Это одно из самых потрясающих умений, которыми обладают счастливые люди, и благодаря которым им всегда хватает мотивации на то, чтобы двигаться дальше.

3. Они находят способы справляться с тем, что не поддается контролю

Вы не можете контролировать все, как бы вам этого ни хотелось.

Так что вместо того, чтобы тонуть в море мыслей, пытаясь контролировать неконтролируемое, просто сохраняйте спокойствие и будьте позитивными.

Работайте над достижением успеха и старайтесь не волноваться слишком много.

4. Они стараются всегда проявлять благодарность

Благодарность способна напрямую привести к счастью, и это один из самых эффективных способов сделать кого-то счастливым, будь то вы или кто-то еще.

Если вы чувствуете благодарность в отношении другого человека, но никак ее не проявляете, это все равно, что купить кому-то подарок, подобрав именно то, что ему нужно, красиво упаковать, а потом так его и не вручить. Одним словом, это напрасная трата времени и усилий.

Когда вы выказываете искреннюю благодарность за все, что есть в вашей жизни, то благодаря этому осознаете, что эти вещи делают вас по-настоящему счастливыми.

Научитесь находить счастье и радость во всех окружающих мелочах, чтобы понять, насколько они важны для вашего счастья.

А еще, вдобавок ко всему, практикуя благодарность, вы становитесь здоровее, оптимистичнее и избавляетесь от изрядной доли стресса.

5. Они заботятся о своем теле

Как говорится, "обращайся с кем-то так, как хочешь, чтобы он обращался с тобой". И это относится не только к другим людям, но и к вам самим.

То, как вы заботитесь о своем теле, непременно скажется на вашем здоровье, а, следовательно, и ощущении счастья.

Да, конечно же, вы должны быть достаточно ответственными, чтобы заботиться о семье и других близких людях, но вы должны это делать не в ущерб собственному телу.

Подумайте сами - если вы не отличаетесь крепким здоровьем, вы не можете в полной мере наслаждаться невероятными вещами, во множестве предлагаемыми вам окружающим миром, да и вряд ли это облегчит достижение изначально поставленных перед собою целей.

Старайтесь спать не менее 8 часов, пейте достаточно воды, правильно питайтесь и занимайтесь упражнениями или другой физической активностью, помогающей сохранять здоровье тела.

Счастливые люди делают все это и даже больше того, чтобы оставаться счастливыми.

Позаботьтесь о вашем теле, оно у вас одно.

6. Они воспитали в себе привычку помогать другим

Когда мы видим, как другие люди добиваются успеха, и смотрим на это без капли зависти, это повышает настроение и делает нас счастливыми.

Когда мы полезны другим людям, обращаемся с ними предельно честно и проявляем максимальное сочувствие, то ощущаем, что способны изменить этот мир, пусть даже немного.

Это определенно сделает вас счастливыми.

Когда мы делаем что-то для других, не ожидая ничего в ответ, это идет на пользу не только им, но и нам.

Вы можете помочь кому-то даже такой мелочью, как доброе слово, нежное прикосновение, милая улыбка или даже время, проведенное в компании человека.

Поверьте, все это может означать очень многое - порой даже большее, чем финансовая помощь.

7. Они умеют прощать

Гнев - это один из основных факторов, лишающих людей счастья. Он целиком заполняет разум, не оставляя в нем места для счастья.

Да, когда вы знаете, что кто-то повел себя крайне непорядочно, то чаще всего испытываете боль и обиду, и это вполне нормально.

Однако вы вовсе не обязаны волочь за собою в будущее гнев, презрение или ненависть к этому человеку.

Только вдумайтесь: то, что вызвало ваш гнев, уже прошло, и большинство участников этого события давно о нем забыли... Но вы до сих пор не хотите отпустить завладевшие вашим разумом негативные эмоции, сами лишая себя счастья.

А значит, вам стоит научиться жить так, как это делают счастливые люди. Научитесь прощать обидчиков и избавляться от гнева - и вы сами увидите, насколько это важно для вашего счастья.

8. Они проявляют гибкость и открытость

Мир - очень непостоянное и изменчивое место, в котором ничто не остается надолго на одном месте, и вы должны быть готовы меняться вместе с ним.

Если вы будете консервативными и негибкими, вам будет очень непросто справляться с вызовами, и это будет сдерживать реализацию вашего потенциала.

И хотя отказаться от устоявшегося и привычного может быть очень непросто, стоит это сделать - потому что, хотя прошлое и сделало нас теми, кто мы есть, оно должно оставаться в прошлом.

Поверьте, быть открытыми к переменам и готовыми принимать новое очень важно.

Счастливые люди всегда готовы принять позитивные (и даже не особо позитивные) перемены, и выжать из них максимум возможностей - так почему бы вам не последовать их примеру?

Сluber.com.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook