5 фильмов, после просмотра которых хочется жить - ФОТО

Упадок сил и мотивации - абсолютно нормальное явление для зимы. На улице серо и дождливо. Выходить на прогулку в такую погоду - занятие не из приятных, поэтому остается только проводить вечера дома за просмотром фильмов. Мы составили подборку из 5 лучших фильмов, которые помогут справиться с хандрой и пережить эту зиму.

"Маленькая мисс Счастье"

Пожалуй, лучший фильм о том, что неважен результат, а важен сам процесс. Потому что если вы, как героиня фильма, вдруг задумали стать "маленькой мисс Счастье" и все разношерстное семейство, состоящее из отца-неудачника, импульсивной матери, дяди на грани суицида, брата, давшего обет молчания, и дедушки-наркомана, собирается вам помогать, то остается только наслаждаться процессом.

"Неприкасаемые (1+1)"

Если говорить о жизнеутверждающих фильмах, этот приходит в голову одним из первых. Режиссерам и актерам этого фильма удалось создать остроумную, веселую и обаятельную картину. Да и с пропорциями не переборщили - смесь драмы и комедии в истории двух так непохожих друг на друга людей получилась практически идеальной. Если вы вдруг еще его не видели, отложите все дела и включайте скорее!

"Зеленая книга"

Добрая, искренняя, немного грустная история с хорошим финалом. Три премии и две номинации на "Оскар" и прекрасный тандем Вигго Мортенсена и Махершалы Али. Темнокожий пианист нанимает в качестве водителя для турне по южным штатам италоамериканца, который плохо уживается в высшем свете, но зато отлично решает проблемы.

"Достучаться до небес"

Если прочитать только описание фильма, история двух смертельно больных товарищей, которые пускаются во все тяжкие, может показаться совсем не жизнеутверждающей. Но снято, сыграно и подано все настолько здорово, что после просмотра начинаешь ценить каждое мгновение жизни. А еще хочется на море.

"Хоть раз в жизни"

Музыкант Грета переживает тяжелое расставание с любимым парнем. Случайная встреча в баре с Дэном, бывшим директором музыкального лейбла, круто меняет жизнь девушки. Вместе они решают записать свой собственный независимый альбом. И хоть у них нет ни денег, ни музыкантов, ни инструментов, они все равно не отчаиваются и начинают творить. А звукозаписывающей студией для них становится весь Нью-Йорк.

Вazaar.ru

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