10 главных интерьер-трендов 2020 года - ФОТО

Мы составили подборку главных дизайн-трендов 2020 года, которые станут для вас источником вдохновения и подскажут, на что сделать ставку.

Синий

Исследовательский центр Pantone выбрал главным цветом 2020 года классический синий (Classic Blue 19-4052). Такой оттенок символизирует надежность и помогает снять тревогу. В помещении рекомендуем использовать этот цвет в аксессуарах - прекрасным решением станут синие декоративные подушки, подсвечники и вазы.

Геометрия

Выбирая мебель и аксессуары, вдохновляйтесь геометрическими фигурами и стилистикой ар-деко: четкие линии и графичные узоры в этом году будут доминировать в интерьерах.

Япония

В современном интерьере заметно влияние японской культуры. Обратите внимание на мебель из ротанга и тростника и предметы декора, будто выполненные в технике оригами. Дабавьте в интерьер декоративные подушки из шелка с восточными принтами. А натуральные материалы, чистые линии и спокойная, сдержанная цветовая палитра отлично впишутся в минималистичный интерьер.

Посуда ручной работы

Сервировка стола и увлечение кулинарией выходят на новый уровень! Оригинальная посуда ручной работы украсит ваш стол и... инстаграм. Обратите внимание на молодые студии керамики - у них вы найдете множество фотогеничных и оригинальных изделий.

Акварель

Акварель на стенах, посуде и текстиле. В спальне используйте обои с акварельным рисунком - они будут служить отличной акцентной стеной для ваших фотографий. Для детской выбирайте ковры с аналогичным узором.

Черное и белое

Черный и белый - дуэт, который никогда не выходит из моды. А в 2020 году он особенно популярен. Расставьте черные аксессуары на белом фоне и добавьте несколько деталей ярких цветов. Наш фаворит - сочетание черного и белого с зеленым и каплей красного. Это модно!

Цветы

Обои с крупным цветочным принтом могут создать совершенно новую атмосферу в спальне или гостиной. Используйте такие обои в качестве акцента, но не оформляйте ими всю квартиру, чтобы не перегрузить пространство.

Стены, окрашенные наполовину или на три четверти

Самый простой способ создать настроение - преобразить пространство с помощью краски. Чтобы сделать интерьер максимально модным, используйте цвет года и окрашивайте не все стену, а лишь ее часть - половину или три четверти.

Кровать с балдахином

Самое время воплотить мечту о "королевской" кровати в реальность. Выбирайте модели из черного металла или дерева, а для балдахина используйте легкие прозрачные ткани. Wow-эффект гарантирован!

Плитка XXL

Для ванной комнаты выбирайте плитку большого размера. Чтобы добиться атмосферы спа-салона, используйте одинаковую плитку на полу и на стенах.

Glamour.ru

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