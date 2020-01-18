9 правил, которые изменят вашу жизнь навсегда

Когда речь заходит о нашем мировоззрении, порой для того, чтобы расставить все по своим местам, требуются некоторые перемены. Если вы застряли в круговороте негативных мыслей, то пересмотр своих взглядов на жизнь действительно может указать вам на правильное направление.

Вот несколько "правил", которые всегда наставят вас на истинный путь к счастью и хорошему настроению. Они пробудят те части вашей личности, о существовании которых вы могли даже не подозревать.

1. Правило соответствия

Мы не обязаны чему-то соответствовать. Хотя нам и необходимо знать, как "правильно" жить, подгонять себя под шаблоны не стоит. Да, вы можете пытаться делать это, но счастья такое поведение не принесет.

То, что другие люди что-то делают, еще не значит, что вы должны повторять за ними.

2. Правило присутствия

Если вы хотите, чтобы в вашей жизни принимали участие другие люди, начните принимать участие в их жизнях. Сейчас - это все, что у нас есть, и мы должны использовать его по максимуму.

Делайте то, что вам хочется. Хотите путешествовать? Вперед! Хотите навестить того, с кем уже давно не общались? Дерзайте!

3. Правило взаимности

Если вы не даете окружающим того, что хотите получить сами, то как вы вообще можете ждать этого? Мы получаем от этого мира только то, что сами ему даем, и эту истину необходимо принять.

Если же мы не получаем желаемого от другого человека или предлагаем больше, чем нам дают взамен, нужно сделать соответствующие изменения.

4. Правило оптимизма

Постоянные жалобы и нытье относительно своего положения не сулят вам ничего хорошего. Когда в жизни случается что-то плохое, необходимо работать над тем, чтобы извлечь из этого хоть какую-то пользу.

5. Правило зависимости

Необходимо стараться делать все самостоятельно, помогая другим в пределах разумного. Нельзя позволять окружающим впадать от вас в зависимость.

Каждый человек должен знать, когда нужно ответить отказом и как поставить на первое место заботу о себе.

6. Правило выбора

Ваша жизнь и то, что с вами происходит, являются результатом принятых вами решений. Вы сами управляете своей жизнью. Все, что вы видите перед собой, - это последствия выбранного вами жизненного пути. Это правило нельзя игнорировать.

7. Правило ошибок

Все мы совершаем ошибки, никто не идеален. И этот мир не настолько простой, каким кажется. Порой перед нами возникает сложный выбор, и даже если мы ошиблись, останавливаться нельзя. Помните, ошибки неизбежны.

8. Правило ответственности

Мы должны отвечать за свои действия. Нас никто ни к чему не принуждает. Если вы живете не той жизнью, о которой мечтаете, стремитесь к большему.

Примите свое прошлое и смотрите в будущее. Нельзя стать тем, кем вы хотите быть, не будучи ответственным за свою жизнь.

9. Правило улыбок

Улыбки делают день ярче как для вас, так и для окружающих людей. Если вам нечего предложить, улыбка сделает все за вас.

Добротой делиться намного проще, чем может показаться, а потому делать это надо как можно чаще.

Сluber.com.ua

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