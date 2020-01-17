10 киноновинок, которые мы очень ждем – КультГид Lady.Day.Az

Мы часто говорим о мероприятиях месяца, и на этот раз решили собрать для вас самые ожидаемые киноновинки, которые обязательно нужно будет посмотреть в кинотеатре.

"Плохие парни навсегда"

Страна: США, Мексика

Режиссеры: Адиль Эль Арби, Билал Фалла

Сценаристы: Питер Крэйг, Джо Карнахан, Крис Бремнер

Жанр: боевик, комедия, криминал

В главных ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс, Александр Людвиг, Джо Пантольяно, Чарльз Мелтон, Паола Нуньес, Кейт дель Кастильо, Хэппи Андерсон и др.

Американский комедийный боевик режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла является сиквелом "Плохие парни" (1995) и "Плохие парни 2" (2003).

На этот раз Бёрнетт рассорился с напарником, оставил службу в полиции Майами и занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Параллельно ему приходится разбираться с новым наглым партнёром. "Плохим парням" приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наёмник, желающий отомстить за смерть своего брата. Чтобы остаться в живых, бывшие напарники должны забыть о старых обидах и объединиться в этом последнем деле.

"1917"

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Сэм Мендес

Сценаристы: Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс

Жанр: военный, история, драма

В главных ролях: Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй, Дэниэл Мейс, Колин Фёрт, Пип Картер, Энди Аполло, Пол Тинто и др.

Художественный фильм британского режиссёра Сэма Мендеса по его сценарию, написанному при участии Кирсти Уилсон-Кэрнс, получил широкое признание критиков и вошёл в несколько списков лучших фильмов года. Фильм получил также множество наград и номинаций. Среди них - несколько номинаций на "Золотом глобусе", включая категории "Лучший фильм" и "Лучший режиссёр". В обеих номинациях фильм одержал победу.

Сюжет развивается весной 1917 года, когда британская армия планирует наступление на Линию Гинденбурга. Двое молодых солдат Блейк и Скофилд должны доставить на передовую приказ об отмене атаки в практически невыполнимый срок, иначе батальон из 1600 солдат попадёт в засаду. Для Блейка задание становится личным - в этом батальоне служит его брат.

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"

Страна: США

Режиссер: Кэти Янь

Сценарист: Кристина Ходсон

Жанр: боевик, криминал, приключения

В главных ролях: Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Джерни Смоллетт-Белл и др.

Американский супергеройский фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" производства DC Entertainment режиссёра Кэти Янь, это восьмой фильм в рамках Расширенной вселенной DC.

После событий "Отряда самоубийц" Харли Квинн разошлась с Джокером. Тем временем, юная Кассандра Кэйн находит алмаз, принадлежащий преступному лидеру Чёрной Маске. Харли объединяется с Чёрной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя для защиты Кассандры.

"Маленькие женщины"

Страна: США

Режиссер: Грета Гервиг

Сценаристы: Грета Гервиг, Луиза Мей Олкотт

Жанр: драма, мелодрама

В главных ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн, Тимоти Шаламе, Трэйси Леттс, Боб Оденкёрк, Джеймс Нортон, Луи Гаррель и др.

Восьмая полнометражная экранизация одноимённого романа Луизы Мэй Олкотт 1868 года собрала в одной картине большое число превосходных актрис. Фильм получил положительные отзывы от кинокритиков, а Американский институт киноискусства и журнал Time включили его в список десяти лучших фильмов 2019 года. На 77-й церемонии вручения премий "Золотой глобус" картина получила две номинации, в том числе "Лучшая женская роль - драма" (Сирши Ронан).

Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

"Под водой"

Страна: США

Режиссер: Уильям Юбэнк

Сценаристы: Брайан Даффилд, Адам Козад

Жанр: ужасы, боевик

В главных ролях: Кристен Стюарт, ТиДжей Миллер, Джессика Хенвик, Венсан Кассель, Джон Галлахер мл., Мамуду Ати, Ганнер Райт и др.

Если вы скучали по качественному ужастику без клоунов, людоедов и страшных кукол, то эта картина для вас.

Станция Кеплер 822, построенная корпорацией Тянь Индастриз на дне Марианской впадины, подвергается разрушению от мощного землетрясения. Норе Прайс, инженеру-механику, и её коллегам Родриго и Полу удаётся спастись в доке со спасательными капсулами. Объединившись с капитаном Люсьеном, они достигают контрольной базы и там встречаются с биологом Эмили Хавершем и инженером Лиамом Смитом, которые безуспешно пытаются установить контакт с поверхностью. Люсьен предлагает использовать скафандры, чтобы по дну добраться до станции Roebuck 641, а оттуда - на поверхность. Но они встречаются с неизвестным чудовищем.

"Офицер и шпион"

Страна: Франция, Италия

Режиссер: Роман Полански

Сценаристы: Роберт Харрис, Роман Полански

Жанр: триллер, драма, история

В главных ролях: Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эмманюэль Сенье, Грегори Гадебуа, Эрве Пьер, Владимир Иорданов, Дидье Сандр и др.

Итало-французская историческая драма режиссёра Романа Полански получила премию Большого жюри Венецианского кинофестиваля (2019) и премию Международной федерации кинопрессы (2019).

В центре сюжета получившая широкую огласку история офицера Альфреда Дрейфуса. Сотрудник французской спецслужбы капитан Альфред Дрейфус объявлен особо опасным преступником и сослан на тропический остров в Атлантическом океане. Официальное обвинение - шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса и начальник департамента разведки Жорж Пикар ведет собственное расследование этого противоречивого дела, откровенно окрашенного в националистические тона. Главный обвинительный материал против Дрейфуса - таинственная "секретная папка", якобы содержащая все необходимые доказательства. Пикару необходимо ее найти, чтобы доказать невиновность своего подопечного.

Многолетний судебный процесс оказал значительное влияние на судьбу Франции и всей Европы конца XIX - начала XX веков.

"Джентльмены"

Страна: США

Режиссер: Гай Ричи

Сценаристы: Гай Ричи, Айван Эткинсон, Марн Дэвис

Жанр: боевик, комедия, криминал

В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Хью Грант, Джейсон Вонг и др.

Криминальная комедия режиссёра Гая Ричи по сценарию Айвана Аткинсона, Марна Дэвиса и Ричи также собрала великолепный звездный состав.

Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

"Скандал"

Страна: США, Канада

Режиссер: Джей Роуч

Сценарист: Чарльз Рэндольф

Жанр: драма, биография

В главных ролях: Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби, Джон Литгоу, Эллисон Дженни, Малкольм МакДауэлл, Кейт МакКиннон и др.

Фильм получил положительные отзывы критиков, которые хвалили актёрскую игру, но критиковали сценарий и допущенные неточности. На 77-й церемонии вручения премий "Золотой глобус" Терон и Робби получили номинации как "лучшая актриса" и "лучшая актриса второго плана".

В основу картины легли истории нескольких сотрудниц телеканала Fox News, обвинивших в сексуальных домогательствах генерального директора Fox News Роджера Айлза. Здесь рассказана история женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса - печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.

"Соник в кино"

Страна: Канада, Япония, США

Режиссер: Джефф Фаулер

Сценаристы: Джош Миллер, Патрик Кейси, Орен Узил

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения, комедия

В главных ролях: Джим Керри, Джеймс Марсден, Бен Шварц, Наташа Ротуэлл, Тика Самптер, Нил МакДонаф, Адам Палли и др.

Художественный фильм с совмещением живых актёров и анимации основан на серии видеоигр Sonic the Hedgehog, созданной компанией Sega.

Соник - человекоподобный синий ёж из другого мира, прибывший на Землю, чтобы скрыться от злодеев, стремящихся использовать его сверхшустрость. После того, как он ненароком спровоцировал массовое отключение электричества, скрываясь в городке Грин-Хиллс, его стало преследовать правительство, наняв злого кибернетика Доктора Роботника, чтобы он выследил его. Между тем бывший офицер полиции Сан-Франциско Томас Вачовски, ставший шерифом Грин-Хиллс, должен помочь Сонику избежать поимки, собрать его кольца и помешать Роботнику использовать способности Соника для завоевания мира.

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

Страна: США

Режиссер: Стивен Гейган

Сценаристы: Стивен Гейган, Дэниэл Грегор, Даг Мэнд

Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный

В главных ролях: Роберт Дауни мл., Антонио Бандерас, Майкл Шин, Джим Бродбент, Джесси Бакли, Гарри Коллетт, Эмма Томпсон, Рами Малек, Джон Сина и др.

Фильм основан на одноименном романе Хью Лофтинга и рассказывает о приключениях ветеринара, умеющего разговаривать с животными. Главную роль сыграл Роберт Дауни-младший, во второстепенных ролях снялись Антонио Бандерас и Майкл Шин.

Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции - его единственная компания.

Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку.

Н. Гасымова

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