Почему нам пора перестать осуждать людей за селфи и признать их пользу?

Гордыня - один из семи смертных грехов, за которые, как говорит Библия, человек отправляется в ад. "Селфи убивают", твердят заголовки газет, описывая случаи, когда люди гибнут, пытаясь сделать селфи в опасных местах, например, на краю обрыва. "Я никогда не пощу селфи", гордо говорят одни, а другие вторят им: "Селфи - это признак эгоизма и зацикленности на себе". В общем, существует мнение, что селфи - это фу. Однако селфи могут быть полезны, если только не рисковать ради них своей жизнью и не ретушировать их до неузнаваемости.

Во-первых, селфи нужны нам, чтобы привыкнуть к своей внешности, принять ее и полюбить. Всю жизнь мы смотрим в кино, журналах и на рекламных билбордах на других людей, изучаем их внешность и привыкаем к ней, постепенно сживаясь с их лицами и их телосложением как с идеалом красоты. При этом немногие задаются вопросом, кто выбрал этих людей эталоном красоты, на каком основании, с какими целями и правда ли все эти персоны выглядят в жизни точно так же, как на картинке. Странно уделять так много времени чужакам, пусть и знаменитым, и не уделять столько же времени изучению себя. Селфи и фотосессия у профессионального фотографа - отличный способ изучить себя со всех сторон, при разном освещении, в разном состоянии ума и тела, с разным макияжем, в анфас и в профиль.

Такая "терапия" требует времени, но она правда эффективна: сначала те черты лица, которые так не нравятся, будут вызывать прежние негативные чувства, но со временем они станут выглядеть привычнее и симпатичнее. Восприятие красоты - во многом вопрос привычки и способности уделить время тому, чтобы присматриваться. Этим же объясняется постоянная смена эталонов красоты в течение истории человечества. Сегодня так часто говорят, что мы вступили в эру индивидуализма, и призывают изучать и любить самого себя, что даже странно, что еще есть люди, осуждающие селфи, ведь это воплощение тех самых индвидуализма и любви к себе. Негатив к пестованию собственной индивидуальности на постсоветской территории принято объяснять тем, что во времена СССР было опасно выделяться из-за репрессий. В средневековой Европе это тоже было опасно, вспомнить хотя бы охоту на ведьм. Однако те времена давно прошли, нашему веку больше подходит девиз "Живи и дай жить другим", подразумевающий, что каждый может делать все, что ему хочется, если это не вредит другим, даже селфи.

Есть у "себяшек" и другое свойство, делающее их полезными: они хранят память. Глядя на все свои фотографии из прошлого, мы вспоминаем, в каких обстоятельствах они были сделаны, и это может вызывать у нас теплые воспоминания или мотивировать осмыслять и переосмыслять наш прошлый опыт. Кроме того, в 60 лет будет приятно посмотреть на себя 20-летнюю, в 30-ть - изучить, как вы менялись с подросткового возраста до сегодняшнего дня. В этих фотографиях можно найти новые старые идеи и подсказки. Например, повторить прическу трехлетней давности, потому что тогда вы в ней сомневались, а из сегодняшнего дня она смотрится чудо как хорошо. Или снова начать пользоваться яркой помадой, потому что она вам так шла и добавляла уверенности, но в суете жизни вы совсем про нее забыли. Или селфи, на котором вы выглядите лучше, чем сейчас, потому что в момент съемки были отдохнувшим, подсказывает, что пора дать приоритет себе и передохнуть.

Постить селфи и фотографии себя в соцсети или украдкой смотреть их в смартфоне или на компьютере (а может, и вовсе заказать альбом с распечатанными фото или повесить одно на стену дома) - личное дело каждого, но в суматошном современном мире, где люди чаще общаются онлайн и в день имеют столько контактов с другими, сколько наши предки не имели за всю жизнь, селфи - эффективный и как раз очень неэгоистичный способ напомнить другим людям, как вы выглядите, и не винить их потом, что они не узнали вас с новой стрижкой в толпе. Кроме того, для других людей ваше селфи тоже может быть полезным. Например, подсказать идею для новой стрижки, помочь определиться с цветом рубашки или поэкспериментировать с новым цветом теней для век. Глядя на чьи-то селфи в очках, другой человек может перестать стесняться прослыть "очкариком" и начнет с гордостью носить красивые оправы. Все это кажется неважными мелочами, но, в конце концов, именно из них складывается наша жизнь целиком и наше мышление, даже если мы не замечаем этого.

Селфи - это также искусство и способ самовыражения. Знаменитая современная фотограф и художница Синди Шерман прославилась своими автопортретами. В 60-е и 70-е годы Шерман стала одним из фотографов-пионеров, работавших с фотографией как с искусством, а не как с исключительно утилитарным способом документирования действительности. Из-за бедности у Шерман не было возможности нанимать моделей, поэтому она сама позировала для своих фотографий, на которых представала в образах, отсылающих к поп-культуре. В ее первой фотокниге "A Cindy Book" Шерман предстает в типажах из кино того времени, и сами снимки имитируют кадры из некоего несуществующего фильма. Можно вспомнить российского дизайнера и иллюстратора Никиту Лукьянова, делающего для своего инстаграма селфи, которые сразу хочется записать в современное искусство. Селфи как искусство и способ выражения имеет терапевтический эффект, который можно потом перенести из этой безопасной, контролируемой зоны в фотосессию у профессионального фотографа: дурачась и примеряя разные образы, мы раскрепощаемся и развиваем свои артистичность и харизму.

В прошлом только привилегированные сословия имели возможность по-настоящему взглянуть на себя глазами художников-портретистов, чье видение часто было искажено подобострастием и стремлением польстить. Сейчас каждый из нас имеет возможность изучать себя и принимать и любить свою реальную внешность, не ведясь на поводу у стандартов, которые задают крошечные группы людей, имеющие возможность продвигать свои взгляды на большую аудиторию. Пора перестать стыдливо коситься по сторонам, когда вы делаете селфи, или чувствовать неловкость, когда просите кого-то вас сфотографировать, и не обращать внимание на тех, кто видит в селфи "болезнь эгоизма".

Еlle.ru

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