12 черт женщин, которые осознают свою ценность

1. Они знают себя.

Такие женщины знают себя очень хорошо. Они долго всматривались в глубины своей души и теперь понимают, что им нравится, а что нет. Вам при всем желании не удастся заставить действовать вразрез с их убеждениями - они попросту рассмеются вам в лицо.

2. Они не ищут партнера, чтобы "завершить" себя.

Такие женщины ни за что не позволят себе угодить в старую, как мир, ловушку: "мне надо найти подходящего мужчину, и он решит все мои проблемы". Они знают, что любовь волшебна, но ее магия не способна исправить их жизнь. Им придется делать это самостоятельно. Настоящее счастье приходит изнутри.

3. Они умеют отпускать прошлое.

Такие женщины не цепляются на прошлое, каким бы оно ни было. Они научились отпускать то, что не могут изменить. Это делает их лишь сильнее.

4. У них очень высокий уровень эмоционального интеллекта.

Зачастую они отличаются высоким эмоциональным интеллектом. Они знают о своих чувствах, принимают их, а не позволяют бурлить в глубине души, превращаясь в адское месиво, которое однажды непременно взорвется. Они понимают, что не должны идти на поводу у своих чувств, и этому нам бы всем стоило у них поучиться.

5. Они находят радость и утешение в самых простых вещах.

Эти женщины ничего и никогда не упускают из виду. Они находят радость даже в самых незначительных, на первый взгляд, вещах. Например, даже спеша на важное совещание, они находят минуту, чтобы остановиться и вдохнуть аромат розы. И именно поэтому в схватке с жизненными обстоятельствами они зачастую выходят победителями.

6. Они очень хорошие друзья.

Да, женщинам, знающим себе цену, бывает непросто открыться, но если уж они это сделали, вы вскоре поймете, что у вас еще не было более верных и достойных доверия подруг. Они всегда будут рядом, если понадобится помощь, и ни за что не бросят в сложных жизненных обстоятельствах. Вы можете на них положиться, и точка.

7. Они не позволяют никому помыкать собой.

Такие женщины всегда готовы постоять за себя. Они ни за что не позволят никому указывать, что делать или кем быть. Они живут в соответствии с собственными убеждениями.

8. Они ценят жизнь такой, какая она есть.

Такие женщины умеют ценить жизнь такой, какая она есть, и находить что-то хорошее в любой ситуации, не поддаваясь пессимизму. Они учат этому всех, кто повстречается на их пути. Они настолько позитивны, что заражают этим всех вокруг.

9. Они очень трудолюбивы.

Эти женщины способны добиться очень многого, и всегда стремятся к великому. Чем большего они добиваются, тем больше их это раззадоривает, и они летят вперед на крыльях достижений.

10. Они умеют разрывать связи с токсичными людьми.

Женщины, знающие себе цену, слишком дорожат собой, чтобы позволять токсичным людям занимать место в их сердце. Они знают, насколько сильно могут влиять на каждого из нас другие люди. Если они выяснят, что кто-то питает в их отношении недобрые намерения, то тут же дадут им коленом под зад.

11. Они знают, к какой цели движутся.

Эти женщины прекрасно знают, к какой цели они стремятся, и что им нужно сделать, чтобы все получилось. Чем больше они стараются, тем лучше у них это получается. Их девиз - прогресс, прогресс, и еще раз прогресс!

12. Они сохраняют спокойствие даже в непредсказуемых ситуациях.

Даже когда кажется, что проблемы вот-вот их сломают, на самом деле это не так. Они способны сохранить трезвый рассудок в самых раздражающих ситуациях. Когда вокруг царит настоящий хаос, они способны пробиться сквозь него без потерь, да еще и в итоге одержать победу.

Сluber.com.ua

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