6 знаков Зодиака, которые не могут жить без сражений

У рождённых под разными знаками Зодиака - разные черты и наклонности. Среди них присутствуют как хорошие, так и плохие. Но некоторые - просто чертовски подводят их в жизни.

Также следует отметить, что каждому знаку присуща своя линия поведения. Некоторые из них являются интровертами, другие - склонны к нестандартным поступкам, а ещё кто-то - пытается выделиться любой ценой.

Самые непонятные и непонятые другими людьми знаки - это те, которые жить не могут без борьбы и сражений. Они могут вести себя как все мы, но в любую секунду готовы броситься в бой. Им просто жизненно необходимо время от времени "выпускать пар".

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Овен

Рождённые под этим знаком вспыхивают как спичка гневом по любому поводу. Вывести их из себя - раз плюнуть.

Овен всегда начеку и мгновенно отомстит обидчику, если такой объявится. Представители этого знака являются одними их самых вспыльчивых и "горячих", поэтому их партнёрам и друзьям приходится всё время пребывать на "боевом дежурстве".

Телец

Этот знак - один из самых пугающих. Ещё минуту тому он мог улыбаться, а теперь - само воплощение гнева. Возникает ощущение, что у Тельца напрочь отсутствует предохранитель. Ему труднее, чем любому другому знаку, сдержаться и не поколотить того, кто вывел из себя.

Телец прекрасно понимает, насколько такое поведение осложняет ему и окружающим жизнь, но ничего не может поделать с собой. Зачастую он горько сожалеет о содеянном, но продолжает злиться, раздражаться и сжимать кулаки.

Близнецы

Представители этого знака также постоянно рвутся в бой, но по-своему. Они никогда не прибегают к физическому насилию, потому что обладают более мощным оружием - интеллектом. Близнецы могут так мастерски "ударить" противника словами, что тот будет ненавидеть и вспоминать об этом ещё многие годы.

Близнецы бывают настолько жестокими и безжалостными, что только диву даёшься: откуда это у людей с такой милой улыбкой и гибким умом?

Рак

Рождённому под этим знаком абсолютно всё равно, кто перед ним - начальник или любимый человек. Рак будет яростно сопротивляться, несмотря ни на что.

Люди этого знака стараются сдерживаться, и до какого-то момента это у них получается довольно неплохо. Но когда их "сносит с катушек" - берегитесь! Некоторые считают их сумасшедшими. Но всё объясняется намного проще. Правда состоит в том, что Раки просто не знают, как справиться со своими бушующими эмоциями. Как правило, они сильнее их.

Лев

Как можно не рваться в бой и не сражаться, когда ты - самый настоящий Лев? Эго рождённых под этим знаком слишком ненасытное, поэтому не может не влиять на поведение. Львы занимают оборонительную позицию и начинают угрожающе "рычать" даже по самому ничтожному поводу.

Представители этого знака готовы буквально разорвать всех на куски, чтобы только оставаться главными и в центре внимания. Ничто не проходит для них незамеченным. Косой взгляд, насмешка на устах или ироническое замечание, - всё это Лев сразу же замечает и бросается защищать свои "честь и достоинство".

Скорпион

Люди, рождённые под этим знаком, всегда воинственно настроены. Если им кто-то не нравится или посмел обидеть, они расправятся с врагом грамотно и даже получая некоторое наслаждение.

Скорпион, кстати, очень злопамятен. Он может годами носиться со своей обидой, чтобы в самый неожиданный момент отомстить. Но существует и плюс в такой воинственности этого знака: Скорпион никогда не позволяет никому контролировать свои эмоции, а значит - всегда намного сильнее противника.

Сluber.com.ua

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