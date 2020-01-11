От чего на самом деле зависит настроение?

Все мы подвержены эмоциональным колебаниям: день, который начался с танцев перед зеркалом, улыбок и надежд к обеду может обернуться разочарованием в себе и затяжными рыданиями. Влияние настроения на нас гораздо мощнее, чем мы склонны осознавать, хотя порой очень сложно определить, что именно заставляет его меняться.

Как бы мы ни старались разобраться в причинах и следствиях, мы вряд ли сумеем избавиться от эмоциональных перепадов, зато имеем шанс научиться эффективно ими управлять. Ниже - несколько простых и понятных принципов, которыми стоит руководствоваться в "дрессировке" настроения.

Признайте свою уязвимость

Не надо внушать себе, что эмоциональная стабильность - это норма, не ведитесь на бессердечное вранье модных коучей и мотиваторов. Все мы люди, существа тонкой душевной организации, и наше настроение уязвимо для любых мелочей. Если ваша впечатлительная натура в состоянии оценить арии Моцарта или автопортреты Рембрандта, с чего бы ей хранить беззаботность при виде нахмуренных бровей босса или унылой физиономии любимого? Вы не должны ругать себя за то, как тонка ваша кожа, а приспособиться к последствиям необычайной восприимчивости.

Будьте избирательны в общении

Если вы не предпримете энергичных мер по "кастингу" близких, то увязнете в компании тех, кто называет себя друзьями, на деле ими не являясь - с точки зрения влияния на ваше настроение. Под вывеской дружелюбия такие люди переносят вирусы скрытой враждебности, бессмысленной конкуренции, нездоровой иронии и примитивного морализма. Ради поддержки внутреннего позитива научитесь безжалостно вымарывать "самозванцев" из списка контактов.

Рассчитывайте на друзей

Лучшая терапия от дурного настроения - теплая компания бескорыстных и терпеливых людей, которые всегда готовы распахнуть объятия, выслушать, посочувствовать, порадоваться, понять, простить и вместе с вами посмеяться над бессмысленностью бытия. И, что особенно ценно, пока вы выплакиваетесь на дружеском плече, они не только не осуждают ваши недостатки, но и готовы обнажить собственные, лишь бы вам полегчало.

Уважайте потребности тела

Если бы мы не обитали в нелепом скафандре под названием "тело", возможно, и настроение у нас было бы поустойчивее. Все движения тонко организованной души напрямую зависят от физиологических факторов - выспались вы или нет, сколько жидкости выпили, что съели, с какими бактериями сражаетесь. И когда на душе скребут кошки, это не значит, что все кончено и вы худший человек на Земле, а, скорее всего, вам неплохо бы прилечь на часок или срочно выпить стакан апельсинового сока.

Не уступайте настроению

Настроение - незримый и властный спутник, определяющий отношение к настоящему и перспективам, внушая, например, что вашему роману не суждено перерасти в серьезную фазу, а в карьере не предвидится роста. Помните, что вам по силам разоблачить этот блеф в любой момент, признав, что настроение - лишь мимолетное состояние ума, высокомерно притворяющееся всем сразу. Распознав несущественность этого влияния, представьте, как вы отделяете испытываемые эмоции от сознания, мысленно убеждая себя сменить тему. Впрочем (в зависимости от того, что вы чувствуете), время от времени полезно поддаваться тому, что подсказывает настроение: пойти на свидание, а не отсиживаться в одиночестве, купить новое платье сейчас, а не в следующем полугодии, выйти на прогулку, а не валяться овощем.

Помните: и это тоже пройдет

Плохое настроение не только блокирует веру в позитив, но и стремится убедить в том, что оно с нами навсегда. Человеческие чувства тяготеют к вязкой, цикличной стабильности: мы обречены вставать и падать, расстраиваться, утешаться, идти вперед и снова сбиваться с пути. И при всей текучести бытия мы отчего-то считаем идеалом недостижимое постоянство, тогда как давно пора распрощаться с этой иллюзией и впредь не допускать расстройств из-за неуместных идеалов. И, безусловно, shit happens, иногда мы не в состоянии изменить настроение, но можем, по крайней мере, уверовать в истину, выгравированную на кольце библейского царя Соломона: и это тоже пройдет. Со временем, но непременно, не сомневайтесь.

Еlle.ru

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