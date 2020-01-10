8 вопросов, которые стоит задать себе, чтобы стать счастливее

Для начала - вопрос #0: вы считаете себя счастливой? Да, именно такой, как все эти раздражающе позитивные люди. А задумывались когда-нибудь, как у них это получается?

Кто спорит, жизнь не курорт, и оставаться на светлой стороне непросто, особенно если вы только что опоздали на последний автобус, чтобы вовремя успеть на работу, или везете любимую (и истошно орущую) кошку к дежурному ветеринару полвторого ночи, или вдруг понимаете, что минуту назад кто-то украл ваш телефон.

"Даже когда мы переживаем действительно радостное событие вроде выигрыша в лотерее, уровень счастья ненадолго задерживается на высшем уровне, а достаточно быстро возвращается к нормальным показателям, - объясняет Евгения Смоленская, клинический психолог Mental Health Center. - К примеру, радость от свадьбы в среднем длится пару лет, а новая работа вызывает положительные эмоции около года. Непродолжительная эйфория объясняется "гедонической адаптацией" - свойственной человеку тенденцией держаться в стабильном состоянии и возвращаться к нему, пережив серьезное позитивное или негативное событие".

Гедонистическая адаптация эволюционно натренирована снижать аффективное воздействие эмоциональных потрясений. Это наш "психологический иммунитет", защитная функция сознания, оберегающая от слишком сильного воздействия, - схожим образом работа потных желез оберегает от перегрева.

Ученые также называют этот феномен "теорией гедонистической беговой дорожки", сравнивая стремление к довольству с бегом на тренажере. Каждый из нас имеет "контрольную точку счастья" и должен продолжать движение, чтобы сохранять к ней близость - этот навык, кстати, можно и нужно тренировать.

Как именно? Искренне приветствуя положительные эмоции, стремясь к самореализации, не опасаясь возможных печали, тревог или гнева и регулярно удостоверяясь, что вы довольны тем, как вписались в этот удивительный мир, который на самом деле совсем неплох.

Вот несколько вопросов, которые стоит задавать себе время от времени, чтобы корректировать уровень счастья в соответствии с внутренним запросом.

1. ЧТО МЕНЯ БЕСПОКОИТ И КАК ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТЬСЯ?

Учитесь прощать себя и других - события невозможно повернуть вспять, даже если не все получилось так, как вы рассчитывали. Не тратьте внутреннюю энергию на бессмысленные заботы о былом, время лечит любой негатив. Глубокий вдох, выдох, повторите несколько раз - и отпустите ситуацию, навсегда оставив в прошлом.

2. ЧТО Я ПОСТОЯННО ОТКЛАДЫВАЮ И ПОЧЕМУ?

Знакомы с прокрастинацией не понаслышке? Что ж, это тоже не значит навсегда. Прямо сейчас, не откладывая, вернитесь к недописанному электронному письму, перезвоните маме, высадите цветы на балкон или почистите ванну. И помните: вы непременно почувствуете себя лучше, как только дело будет сделано.

3. Я ВЫСПАЛАСЬ?

Попробуйте сонный детокс: откажитесь от кофе днем, гасите свет не позже 23.00, оставляйте смартфон вне спальни - и так минимум неделю. Поверьте, это божественно, хотя будничная рутина неумолимо душит благие намерения. Тем не менее, старайтесь соблюдать режим и гигиену сна, что гарантированно повышает уровень счастья.

4. ЧТО Я НЕДАВНО ПОПРОБОВАЛА ВПЕРВЫЕ?

Ищите счастье в собственных желаниях и верьте, что они осуществимы. Давно мечтали попробовать себя в дизайне или освоить гончарный круг? Дерзайте, к чему откладывать! Запишитесь в студию танцев, зарегистрируйтесь на курсах маркетологов или начните с ужина в том вьетнамском ресторанчике, что нахваливают коллеги.

5. ЗА ЧТО Я БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ И КАК Я МОГУ ЭТО ВЫРАЗИТЬ?

Цените хорошее, отмечайте то, что привыкли принимать как должное, и не скупитесь на ощущения и эмоции. Радость, восторг, трепет, удивление - демонстрируйте искренние чувства по поводу впечатлений и достижений, вне зависимости от их масштаба.

6. КОГДА В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ Я ДЕЛАЛА ЧТО-ТО ДЛЯ СЕБЯ?

Приятно посвящать себя другим, но не менее важно иногда побыть наедине с собой, поразмыслить, побаловать себя чем-то приятным. Выделите в расписании время, чтобы зависнуть в спа, сходить на выставку, почитать в парке - и не ищите причин откладывать.

7. К ЧЕМУ Я СТРЕМЛЮСЬ?

Цель бодрит, придает жизни смысл. Если намеченное достижение кажется слишком далеким и сложным в реализации, разбейте путь к нему на промежуточные этапы и хвалите себя за преодоление каждого.

8. КАК Я МОГУ УПРОСТИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ?

﻿﻿﻿Многозадачность, безусловно, ценный навык, но вам действительно необходимо проявлять его прямо сейчас? Если к тому нет нужды, сосредоточьтесь на одной конкретной задаче. Не усложняйте работу и быт, учитесь ценить личное время - живите не ради слова "надо", а в удовольствие.

Elle.ru

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