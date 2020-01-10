Как подобрать прическу под фасон платья? - ФОТО

Замечали ли вы, что фасон платья сочетается не с каждой прической? Спешим поделиться простыми лайфхаками, как стоит укладывать волосы в зависимости от одежды.

Макси

Длина в пол предполагает, что вы заколете волосы и поднимете их при помощи невидимок или шпилек. Чтобы такая прическа смотрелась не слишком "взросло", можно добавить популярные атласные или бархатные ободки или сет из нескольких черепаховых заколок.

Для мини прическу стоит выбирать, учитывая вырез на платье.

Платье с открытыми плечами и спиной

Самым беспроигрышным вариантом для такого фасона станет высокая прическа - нелогично прятать за локонами красивые вырезы и изящные части тела. Если подобные укладки совсем вам не по душе, можно ограничиться низким хвостом или заплести волосы в косу - опять же низкую и не слишком тугую, иначе может возникнуть ассоциация с нудной отличницей.

Платье с высоким воротом

Такой фасон хорошо дружит с "конским хвостом", и эта рекомендация подходит для любых водолазок и свитеров с высоким горлом. Хвост подчеркнет и зрительно вытянет шею и добавит роста своей обладательнице, что почти всегда нам на руку.

Треугольный вырез

Делаем объемные укладки: пышные локоны, кудри, начес у корней или нетугую косу - V-образный вырез визуально уменьшает плечи и грудь и идеально уживается с пышными прическами.

Круглый вырез

В отличие от треугольного, круглый вырез сделает акцент на верхней части тела и придаст образу мягкости и женственности. Поэтому стоит избегать слишком гладкой укладки, четких проборов и структурированных кудрей. Куда гармоничнее будут смотреться небрежно уложенные локоны и высокая прическа с парой выбившихся прядей.

Вazaar.ru

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