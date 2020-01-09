5 вещей, о которых не следует беспокоиться

Иногда складывается впечатление, что абсолютно мирная жизнь - это что-то невозможное. Если говорить начистоту, то, вероятно, в своем беспокойстве вы преуспели гораздо больше, чем в сохранении спокойствия.

Конечно, есть вещи, которые заслуживают вашего внимания и требуют немедленного решения. Есть проблемы, которые можно решить, не прикладывая значительных усилий. Наконец, есть также вещи, которые находятся за пределами вашего контроля. Ниже перечислен список того, о чем вам не следует беспокоиться.

1. Долги

Нет никакого смысла в том, чтобы переживать о долгах. Это не означает, что вы должны быть безответственным человеком и вообще ни за что не платить. Нет, но вместо того, чтобы размышлять о нехватке средств, лучше сосредоточиться на выработке стратегии. Не переживайте, а действуйте. Можете быть уверены, что даже если сегодня вы все потеряете, жизнь на этом не закончится.

Многие оказывались в чрезвычайно сложном экономическом положении. Наверное, вам кажется, что если сегодня у вас ничего не останется, то вы уже не сможете ничего с этим сделать. Но не забывайте, что в каждой ситуации, сколь плохой она бы ни была, все равно можно найти лазейку, дающую вам преимущество.

2. Чужое мнение

У всех нас есть свое мнение обо всем. И, конечно, у каждого есть свое мнение о вас, о том, кто вы и как выглядите. Все это основано на том, что людям о вас известно. Но насколько сильно вас заботит чужое мнение? Прикладываете ли вы усилия к тому, чтобы понравиться другим людям, или же предпочитаете сохранить свою оригинальность?

Проблема стремления соответствовать чужим ожиданиям заключается в том, что в процессе можно потерять свою аутентичность. Мнение некоторых людей действительно должно быть для вас важным (семья, партнер, друзья), но это не означает, что вам каждый раз необходимо действовать согласно их ожиданиям.

Вы - самодостаточная личность, которая должна следовать своим путем до тех пор, пока он не начинает причинять вред окружающим или вам самим.

3. Прошлое

Вы тянете за собой огромную ношу: свое прошлое. Но вы не одиноки, ведь каждый человек справляется со своим прошлым по-своему. Нормальная жизнь делает эту ношу легкой, особенно если вас всегда окружали люди, которых вы любили и которые вас поддерживали. Но порой история жизни оказывается гораздо сложнее, и справиться со всем уже не так просто.

Реальность такова, что в прошлом у всех нас были свои трудности. Но нет никакой необходимости убегать от этого или стыдиться былого. В конце концов, все это сделало вас такими, какие вы есть.

Учитесь на своем опыте, будьте признательными за имеющееся и продолжайте жить дальше. Прошлое больше не существует, поэтому нет нужды о нем думать. Воспользуйтесь возможностью жить настоящим.

4. Как зарабатывать больше и больше

Есть люди, которые идут по жизни, движимые единственным желанием - обогатиться. Не важно, как много денег у них уже есть, потому что они неизменно ищут пути урезать расходы и накопить еще больше. Конечно, иметь финансовый "резерв" хорошо, но если он становится главной целью в жизни, необходимо обратить внимание на свою жизнь.

Наличие денег не сделает вас счастливым. Нет, конечно, вы должны выйти из дома и спустить все свои сбережения. Просто постарайтесь реже думать о деньгах и уделять больше времени себе, своим хобби, мечтам и всему тому, что для вас важно.

5. Жизнь других людей

Забота о любимом человеке и его поддержка в трудную минуту говорят о том, что вы сострадательный человек. Но если вы постоянно переживаете о жизни других людей, то это ничего хорошего вам не приносит и, вероятно, закончится тем, что вы начнете их раздражать и сами будете несчастливы.

Если вы проводите почти все свое время, беспокоясь об окружающих, то ваша жизнь не станет такой, какой она могла бы быть. Нет никакого смысла пытаться стать кем-то другим, просто будьте собой и живите своей жизнью.

Сluber.com.ua

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