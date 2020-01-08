22 особенные черты тех, кто любит уединение

У каждого из нас есть знакомые или друзья, которым нравится проводить время наедине с собой. Если вы тоже относитесь к людям, которым больше по душе уединение, чем шумные компании, то эта статья как раз для вас.

1. Вы цените время

В целом, у нас не так уж много времени, которое мы можем провести наедине с собой. Именно поэтому это время для вас настолько ценно. Понимая это, вы также цените время других людей.

2. Вы знаете себя

Вы являетесь другом для самих себя. Поскольку вы стараетесь больше времени проводить в собственной компании, вы лучше понимаете, что вы за человек и чего хотите от жизни. Вы не видете смысла притворяться кем-то другим.

3. Вы сохраняете спокойствие в сложных ситуациях

Вас нелегко вывести из себя. Для того, чтобы это сделать, вашему оппоненту придется приложить немало усилий. Какой бы хаотичной и плохой ни была ситуация, вы всегда остаетесь сдержанными. Ваше спокойствие притягивает к вам людей, которые также надеются обрести внутренний покой.

4. Вы человек широких взглядов

Вы о многом думаете и чрезвычайно наблюдательны. Многое видели и замечали. Вы намного больше знаете о мире и способны составить более адекватную картину в целом.

5. Для вас важна честность

Вы терпеть не можете, когда вам врут, и сами не опускаетесь до обмана. Если обе стороны будут честно говорить о своих намерениях и ошибках, то разобраться с той или иной ситуацией будет намного легче. Вы об этом знаете.

6. У вас четкие личные границы, за которые никому не позволяете заступать

В каждой сфере своей жизни вы определили и установили довольно жесткие границы. Вы сами не нарушаете установленных правил и не позволяете окружающим игнорировать их.

7. Вы знаете свои сильные и слабые стороны

Вы знаете, в чем вы сильны и в чем плохо разбираетесь. Основываясь на этих знаниях, вы понимаете, как действовать в той или иной ситуации. Это позволяет обезопаситься от жизненных катастроф.

8. У вас развита эмпатия

Вы являетесь своеобразным хранилищем эмоций и чувств, причем не только собственных. Вы можете чувствовать и понимать окружающих.

9. Никто не совершенен, и вы об этом знаете

Вы не стараетесь соответствовать завышенным стандартам и не требуете этого от других. Вы понимаете и уважаете тот факт, что у окружающих (как и у вас) есть недостатки.

10. Шестое чувство вас не подводит

Ваше шестое чувство отточено настолько хорошо, насколько это только возможно. Поскольку вы очень много времени проводите наедине с собой, вы сумели овладеть некоторыми психологическими приемами лучше других.

11. Вы независимы

Превыше всего вы цените свою независимость. Если появляется что-то, что буквально связывает вас по рукам и ногам, вы делаете все возможное для того, чтобы освободиться. Ничто в этом мире не стоит того, чтобы терять свою свободу.

12. Вы понимаете, насколько ценна доброта

Люди и так страдают достаточно, при чем по собственной вине. Вы понимаете, насколько большой позитивный эффект может иметь даже самый маленький акт доброты. Вы решили для себя, что не будете злым, жестоким человеком. Доброта - то малое, что мы можем сделать для этого мира.

13. Вы храбры

Конечно же, это вовсе не значит, что вам никогда не бывает страшно. Амбициозные цели пугают, но вы не позволяете страху заставить вас отказаться от задуманного.

14. Вы являетесь главным приоритетом в своей жизни

Вы ставите свое благополучие превыше всего. Вы заботитесь о своем благополучии и, таким образом, благополучно избегаете многих страданий.

15. Вы знаете, насколько важно доверие

Окружающие довольно легко начинают вам доверять. С вами они могут поделиться довольно личными вещами, потому что знают, что вы сохраните все в тайне.

16. Вы понимаете, насколько важна психологическая устойчивость

Будучи наедине с собой, вы нарабатываете этот навык при помощи методики принятия и способности фокусировать свое внимание на чем-то конкретном и важном.

17. Моральные принципы на первом месте

Вы не забываете о фундаментальных принципах, которые делают вас таким человеком, какой вы есть. Они - основная составляющая вашей личности.

18. Вы очень преданный человек

Вы никогда никого не предаете вне зависимости от ситуации. Того же отношения ждете и от окружающих людей, поэтому серьезно подходите к вопросу о том, кому доверять.

19. Вы способны адаптироваться

Какими бы ни были обстоятельства, вы всегда сохраняете определенную гибкость. Вы не упрямый человек, и это ваше качество позволяет завоевать сердца многих людей. В случае резкой смены планов или обстоятельств, вы адаптируетесь к этим переменам.

20. Компромисс для вас не пустое слово

Вы знаете о том, что тоже должны идти людям навстречу. Вы не жертвуете своими интересами и не требуете жертв от других. Однако всегда пытаетесь найти решение, которое удовлетворит обе стороны.

21. Скука - это не так плохо

Вы также не пытаетесь подогнать свои суждения под определенные стандарты. Для вас важнее, чтобы дело было благим, чем веселым.

22. Для вас нет ничего плохого в том, что человек отличается от вас

Вы понимаете, насколько полезно проводить время наедине с собой. Однако вы не осуждаете тех, кто предпочитает иной стиль жизни. Единственно верного способа жить не существует. Вы никому не навязываете свои взгляды и предпочтения.

Сluber.com.ua

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