9 признаков, что ангел-хранитель предупреждает вас о грозящей опасности

Ангел-хранитель приглядывает за вами и направляет по пути, по которому суждено пройти вашей душе. Хотите - верьте, хотите - нет, но он всегда действует в ваших интересах.

Ангелы-хранители намного более щедры, чем мы думаем. Они приглядывают за нами и защищают куда чаще, чем кажется.

Они помогают понять, что происходит, и предостерегают от опасности. Вот только, если вы хотите правильно расшифровывать их сообщения, стоит знать, как правильно с ними общаться.

9 признаков того, что ангел-хранитель пытается предупредить вас о грозящей опасности:

1. Необычный запах

Когда происходит что-то плохое (а вы этого не замечаете), ангел-хранитель даст об этом знать. Например, в районе, где вы живете, произошел пожар, а вы узнали об этом только, когда вернулись с работы. Но ангел-хранитель всегда начеку. Он даст вам об этом знать, например, при помощи запаха чего-то горящего. Этот запах появится буквально из ниоткуда за несколько минут до пожара.

Мы не обращаем внимания на подобные вещи, но иногда такие знаки говорят о чем-то действительно важном.

2. Вещи, которые находятся не на своих местах

Иногда вещи оказываются не на своих местах не просто так. Например, вы не обнаружите ключи от автомобиля на привычном месте и тем самым избежите аварийной ситуации по пути на работу. Вы, вполне вероятно, опоздаете на работу и даже не узнаете, что если бы вышли из квартиры на несколько минут раньше, то попали бы в ДТП.

3. Воспоминания, которые начинают преследовать вас

Иногда мы начинаем снова делать то, что когда-то делали в прошлом. При этом мы совсем не думаем о последствиях. Если подобное случается, наш ангел-хранитель может послать нам определенные воспоминания, о которых мы уже забыли. Это простое напоминание об опасности, которой мы снова себя подвергаем.

4. Сомнения

Иногда ангел-хранитель посылает негативные мысли или заставляет нас сомневаться в чем-то. Делает он это вовсе не для того, чтобы причинить боль, он хочет, чтобы мы еще раз подумали. Вполне возможно, он пытается оградить нас от опасного, болезненного опыта.

5. Сны

Во время сна ангел-хранитель может общаться с нами более содержательно. Он может предупредить или показать то, что произойдет в вашей жизни. Никогда не игнорируйте то, что вы видели во сне. Они реальней, чем кажется.

6. Сильные эмоции

Посылая нам яркие, сильные эмоции, ангел-хранитель может пытаться сказать о том, что произойдет в нашей жизни. Например, если вы находитесь рядом с человеком, который желает вам зла, у вас может возникнуть чувство незащищенности. Подобные знаки не следует игнорировать.

7. Дежавю

Возможно, вы чувствуете, что уже бывали в подобной ситуации или подобном месте. Так ангел-хранитель пытается обратить ваше внимание на определенные вещи.

8. Неполадки с электричеством (мигающий свет и прочее)

Если вы замечаете подобное, ни в коем случае не игнорируйте. Часто подобный знак идет в сочетании с другими знаками. Прислушайтесь к тому, о чем говорит ваш ангел-хранитель.

9. Странные встречи

Иногда для того, чтобы заставить нас притормозить, ангел-хранитель прибегает к помощи окружающих людей. Вы можете встретиться с кем-то и разговориться. Естественно, вы задержитесь и будете раздражены. Только позже вы осознаете, что, если бы человек не задержал вас, то с вами могло произойти нечто неприятное. Такие случаи происходят чаще, чем вы думаете.

Сluber.com.ua

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