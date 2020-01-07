Почему женщина всегда должна быть ухоженной?

Сначала я хотела написать - женщина обязана быть красивой. Но потом задумалась над словом "красота" - для меня оно слишком общее, размытое. Есть красота внешняя, есть внутренняя - и каждый вкладывает в эти понятия что-то свое. А вот с ухоженностью все как-то проще. В этом слове для меня больше конкретики.

Кто такая ухоженная женщина? Для меня это женщина, которая следит за своим внешним видом и в большинстве случаев выглядит хорошо. Такую даму я вычислю по аккуратному маникюру, уложенным блестящим волосам, уместному макияжу, здоровому цвету лица, приятному или нейтральному аромату, опрятной одежде.

Выглядеть хорошо - это работа. Ежедневная. И, на мой взгляд, еще и приятная. Хотя лично знаю женщин, которые пренебрегают своим внешним видом. Для них быть красивой возможно только по праздникам и особым случаям.

И мне, если честно, грустно становится от аргументов, которые они приводят в пользу своего равнодушного отношения к своему облику. В основном все жалуются на отсутствие времени. Дескать, - я такая занятая! У меня работа - дом - муж - дети. Столько дел, столько дел! На себя времени вообще нет.

Другие женщины, у которых времени свободного побольше, жалуются на лень, отсутствие знаний, как за собой ухаживать, а также высказывают сомнения относительно того, что быть ухоженной действительно важно.

А почему важно? Когда женщина что-то делает для того, чтобы выглядеть красивой, она в первую очередь, оказывает самой себе уважение. Заботясь о своем теле, здоровье, красоте, мы показываем, что не равнодушны к себе, любим себя. Наше тело - это дом, в котором живет наша душа. И в этом доме все должно быть прекрасно - и интерьер, и фасад. Ухоженный внешний вид - это не только уважение к себе, но и к окружающим.

Самое интересное, что когда женщина считает, что она хорошо выглядит - у нее меняется настроение, самочувствие. Появляется легкость и уверенность в себе. Она улыбается, и мир улыбается ей в ответ.

Девушки, Женщины, Дамы! Давайте любить себя! Выделить полчаса в день на то, чтобы быть красивой, не так сложно, как кажется. Наши мужчины будут нам только благодарны. Дети тоже будут рады видеть свою маму счастливой, отдохнувшей и красивой. Прочитав мою заметку, пообещайте себе, что прямо сейчас или в ближайшее время сделаете для себя что-нибудь полезное и приятное. Пусть это будет маска для лица, педикюр, новая прическа или просто макияж. Мы ведь женщины, давайте же будем красивыми!

Сluber.com.ua

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