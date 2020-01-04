7 вещей, которые нужно сделать в начале нового года - ФОТО

Начало года - время самых амбициозных планов, которые легко сделать реальностью, если не откладывать дело в долгий ящик. Мы даже набросали для вас список дел, которыми можно и нужно заняться в самое ближайшее время.
Отправиться в короткое путешествие
Длинные праздники только закончились, настали суровые будни, однако большинство коллег все еще не вернулось из отпусков. В рабочем графике январь - месяц перезагрузки после ударного декабря. В этот период редко происходят важные переговоры, проекты, планирование - используйте это время для себя. Продлите выходные, возьмите пару дней за свой счет, купите билет на сапсан и отправляйтесь навстречу приключениям. Есть масса мест в Европе, где зима похожа на сказку!
Обновить интерьер
Сменить обстановку стоит и в буквальном смысле, и начало года - лучшее для этого время. Начать жизнь с чистого листа можно, освежив цвет стен в доме, сделав легкую перестановку (психологи уверяют, это поможет кардинально изменить жизнь) или просто, как поется в известной песне, выкинув хлам из дома и старых позвав друзей. Это же такой пустяк.
Найти новое любимое место в городе
Если обстоятельства не позволяют покинуть родные пенаты, найдите время открыть для себя по-новому свой город. Наверняка есть места, в которых вы давно хотели побывать, но все руки не доходят. Быть может, вас затянет интеллектуальная бар-олимпиада, игровые знакомства формата speed dating или, подобно Дикки Гринлифу, вы найдете отличный джаз-клуб, который станет местом силы. Как говорится, перемены - лучшая приправа к жизни.
Провести время с любимыми
В современном ритме жизни романтический уикенд с любимым человеком - уже роскошь. Пока водоворот дел не засосал вас окончательно, найдите время устроить сюрприз второй половине вне всяких поводов, а просто так. Пригласите на ужин в ресторан с красивой панорамой на ночной город, подарите абонемент на акройогу, арендуйте коттедж за городом, чтобы провести уютные выходные вдвоем на природе, отправьтесь вместе на скалодром или картинг, снимите студию для фотосета - словом, придумайте что-то незаурядное для вашей пары.
Заняться собой
Сезону подготовки к лету дан старт, а значит, самое время взяться за ум, рацион и новые фитнес-привычки. Устраивать жесткую встряску для организма необязательно: диеты замените детоксом со смузи или разгрузочными днями, а вместо гантелей вооружитесь коньками и отправляйтесь на каток.
Запланировать культурный досуг
Делу время, потехе час: весь послепраздничный январь изобилует развлечениями для населения. Сходите в кино, театр, на оперу или балет. Узнайте о выставках, проходящих в городе, и спешите посетить их.
Сделать доброе дело
Добавить плюсов себе в карму и сделать жизнь города (или чью-то конкретно) лучше довольно просто. Если есть намерение сделать чуть больше, чем репост просьбы о помощи в соцсетях, можно посетить приют для бездомных животных, обитатели которых будут рады не только помощи с лечением и питанием, но даже банальной ласке и вниманию. Другие с радостью произведут ревизию в своем шкафу и расстанутся с ненужными вещами в пользу благотворительных фондов и детских домов, а кто-то со всей ответственностью сдаст бумагу на вторпереработку и так внесет свою лепту в борьбу против вырубки лесов - одним словом, было бы желание.
Еlle.ru
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