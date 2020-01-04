7 вещей, которые нужно сделать в начале нового года - ФОТО

Делу время, потехе час: весь послепраздничный январь изобилует развлечениями для населения. Сходите в кино, театр, на оперу или балет. Узнайте о выставках, проходящих в городе, и спешите посетить их.

Сделать доброе дело

Добавить плюсов себе в карму и сделать жизнь города (или чью-то конкретно) лучше довольно просто. Если есть намерение сделать чуть больше, чем репост просьбы о помощи в соцсетях, можно посетить приют для бездомных животных, обитатели которых будут рады не только помощи с лечением и питанием, но даже банальной ласке и вниманию. Другие с радостью произведут ревизию в своем шкафу и расстанутся с ненужными вещами в пользу благотворительных фондов и детских домов, а кто-то со всей ответственностью сдаст бумагу на вторпереработку и так внесет свою лепту в борьбу против вырубки лесов - одним словом, было бы желание.

Еlle.ru

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