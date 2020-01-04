Какое ваше самое слабое место, согласно знаку Зодиака? - ФОТО

Прежде, чем вы начнете читать эту статью, знайте - мы вовсе не хотим сказать, что особенности вашего знака Зодиака делают вас чем-то хуже других. Напротив, мы хотим помочь всем нашим читателям реализовать весь свой потенциал, и стать настолько лучше, насколько это возможно - а для этого им стоит знать не только свои сильные стороны, но и слабые тоже.

Именно поэтому мы решили написать несколько необычную статью о знаках Зодиака. Статью, в которой рассказывается не о сильных сторонах людей, рожденных под этими знаками, а об основных слабостях каждого знака, чтобы вы заблаговременно знали о них, и могли в случае чего принять меры. Как знать, возможно, после того, как вы узнаете свою слабость, вы сможете обратить ее себе во благо? Недаром ведь говорят: "Знание - сила"...

Овен (21.03 - 19.04)

Овны... в общем и целом, они соответствуют своему знаку, отличаясь некоторой твердолобостью. Овны не очень-то любят, когда во главе любимого дела стоят не они, и при первой же удобной возможности пытаются перехватить бразды правления. Хотя Овны - прирожденные лидеры, время от времени их изрядно заносит, и в эти моменты они совершенно не склонны прислушиваться к чужому мнению. Когда у Овна не все получается так, как ему того хотелось, причастным и непричастным лучше убраться с их пути, так как у них весьма взрывной характер. Кроме того, Овны склонны к принятию решений на основе недостаточных данных, и часто могут казаться излишне агрессивными и раздражительными.

Телец (20.04-20.05)

Тельцы, как правило, надежны, обстоятельны и основательны, что является огромным плюсом... однако это же может стать и минусом, так как они склонны к консерватизму, и им сложно измениться, даже когда это необходимо. Они любят заниматься тем, в чем они хороши, и редко берутся за что-то новое, боясь, что у них ничего не получится. Они очень горды, именно поэтому им так нравится оставаться в своей зоне комфорта (точнее, это одна из причин). Они находят себе такое занятие, в котором они действительно хороши, уходят в него с головой, и это мешает им видеть другие варианты и возможности, даже весьма привлекательные. Телец по своей сути - упрямый бык, и потому если вы хотите убедить его что-то сделать, вам нужно запастись изрядным терпением.

Близнецы (21.05 - 20.06)

Близнецы и смущают, и восхищают тех, кто имеет с ними дело. Порою может показаться, что у них раздвоение личности, и что они просто не могут ни с чем определиться. Впрочем, это делает Близнецов интересными и загадочными, заставляя нас раз за разом к ним возвращаться. Близнецам всегда есть о чем поговорить, хотя порою кажется, что они слышат только себя самих. Они перепрыгивают с одной темы на другую, словно бабочка с цветка на цветок, но не могут определиться с каким-то одним занятием, идеей или убеждением. Они постоянно меняют точку зрения, и людям часто нелегко поспеть за ходом их мыслей. Они изменчивы, словно хамелеон, но вместо того, чтобы сливаться с фоном, они выделяются среди всех остальных. Близнецы - это загадка не только для окружающих, но и, возможно, для себя самих. Близнецам очень сложно "остепениться" и успокоиться - главным образом потому, что они никак не могут определиться с тем, чего же они все-таки хотят.

Рак (21.06 - 22.07)

Раки отличаются прекрасными, чувственными, нежными душами, но их эмоции настолько сильны, что часто буквально парализуют их волю к действию. У Раков куча проблем с заниженной самооценкой, и они часто нуждаются в других людях, чтобы хотя бы немного ее приподнять - им жизненно необходимо, чтобы их кто-то ценил и поддерживал. Когда Ракам плохо, о них приходится заботиться и утешать, словно маленьких детей, и это налагает огромную (и выматывающую) ответственность на их партнеров, близких друзей и родственников. У Раков добрые и любящие сердца, но порою они оказываются слишком добры, и ставят чужие интересы выше своих собственных. Настроение Раков очень переменчиво, и их часто накрывает приступами тревожности и депрессии. Зачастую они одновременно оказываются и пессимистами, и идеалистами. Они не в восторге от реального мира, прежде всего потому, что он не похож на идеальную картинку, созданную их воображением. А еще Раки - любители лени и прокрастинации.

Лев (23.07 - 22.08)

Лев - огненный знак, и потому он постоянно в движении. Львы любят блистать, любят играть первую скрипку в любом оркестре, но порою забывают о том, что другим тоже нужна своя минутка славы. Львы очень горды и высокомерны, и эти их качества могут оттолкнуть от них других людей. Как и некоторые другие знаки, Львы довольно консервативны, и любят, чтобы все шло так, как всегда - и благодаря этому они часто кажутся закостенелыми и негибкими. А еще они не любят прислушиваться к чужому мнению - ведь они и так все знают. Ну и, наконец, склонность Львов к эгоизму делает более трудным создание долговременных личных отношений с другими людьми.

Дева (23.08-22.09)

Девы, как правило, отличаются острым и аналитическим умом, что может быть как сильной, так и слабой стороной. Они любят учитывать и подсчитывать, и стремятся найти ответы на все интересующие их вопросы, но если какие-то из проблем, для которых они пытаются найти решение, никак не поддаются, это может привести их в беспокойству и даже приступам тревожности. Они склонны к заболеванию обсессивно-компульсивным расстройством психики, так как любят, чтобы все было именно так, как им того хочется, а неожиданности и неприятности выбивают их из колеи. У Дев очень "взрослые" души, и потому зачастую они слишком много работают и слишком мало отдыхают. А еще они склонны сурово (даже слишком) критиковать как себя, так и других, и из-за этого им нелегко сходится с другими людьми.

Весы (23.09 - 22.10)

Весы - это очень мирный и спокойный знак, но они вполне могут ополчиться на вас, если вы скажете или сделаете что-то, что им не понравится. Хотя не ждите, что они скажут вам это в лицо - Весы ненавидят конфликты, и, скорее всего, просто перестанут с вами общаться, или перейдут к пассивно-агрессивной тактике. Зачастую окружающим их людям быстро надоедает обязанность первым заглаживать любой конфликт, и если Весы вовремя не научатся решать проблемы, а не избегать их, они вполне могут остаться без друзей. К тому же Весы очень обидчивы, и долго помнят нанесенные им обиды (неважно, настоящие или вымышленные), что еще больше усугубляет их проблемы, вызванные стремлением дуться в уголке и избегать конфликтов. Часто они слишком сильно зацикливаются на своих неприятностях вместо того, чтобы направить свою энергию на что-то конструктивное.

Скорпион (23.10 - 21.11)

Скорпионы могут быть очень любящими и спонтанными людьми, но, в то же время, их склонность к ревности и нежелание доверять людям могут бросить тень на романтические и дружеские отношения Скорпионов. А еще никогда, никогда не обижайте Скорпионов - хотя бы потому, что они ничего не забывают и не прощают, и, поверьте, они непременно постараются отомстить, чтобы "преподать вам урок" и потом "быть в расчете". Так как Скорпионы не очень-то доверяют другим людям, им непросто даже просто сблизиться с другими людьми, не говоря уж о более тесных отношениях. Их эмоции очень яркие и сильные, но они редко открыто их показывают, так как не хотят казаться уязвимыми.

Стрелец (22.11-21.12)

Стрельцы - прирожденные исследователи. Единственное "но" - практически любое дело им быстро надоедает, и редко какой проект они доводят до конца. Они ненавидят, когда их давят авторитетом или указывают, что им делать, и всегда стараются установить свои собственные правила в жизни. Естественно, что подобная нетерпимость может создать для них массу проблем, если только они не научатся умеренности и поиску компромиссов. А еще у Стрельцов совершенно отсутствует встроенный "фильтр" в голове, из-за чего они часто кажутся собеседникам грубыми или бестактными. А еще Стрельцы не отличаются терпением, и вполне могут забросить проект, если с ним возникли какие-то сложности. Они нуждаются в большом количестве свободы и личного пространства, из-за чего часто кажутся слишком ветреными и расслабленными.

Козерог (22.12 - 19.01)

Козероги вполне способны уработать себя до смерти, просто-напросто забыв о том, что хотя бы время от времени нужно что-то есть и отдыхать. Они просто-таки одержимы гонкой за статусами и деньгами, считая, что и то, и другое является мерой стабильности и успешности, и они готовы работать, как проклятые, чтобы их добиться. Козероги любят хвастаться своей престижной работой или достижениями, что часто отталкивает от них окружающих. Им непросто открыться другим людям, и они склонны считать себя лучше, чем все остальные, однако в глубине души в них часть кроется чувство неполноценности, и на самом деле они зависят от мнений и мыслей других людей. Тем не менее, у них часто появляется дурная привычка обсуждать других людей за их спиной, и рассуждать лишь о фактах, не принимая во внимание взгляды и мнения. Ну и, наконец, они пессимистичны, и от любой ситуации ожидают лишь худшего.

Водолей (20.01 - 18.02)

Водолеи - это очередной сложный для понимания знак. С одной стороны, они отличные ораторы, и у них много разных интересов, благодаря чему им легко заводить друзей. Однако у них зачастую бывают проблемы с выражением эмоций, из-за чего им нелегко удерживать рядом друзей или партнеров. Они презирают скучных и консервативных людей, и обожают путешествия и приключения. Однако из-за этого им тяжело сосредоточиться на обычных, повседневных обязанностях и работе, без которых в современном мире просто не обойтись. Водолеи часто могут казаться несколько "не от мира сего" - прежде всего потому, что им зачастую куда проще остаться в своем собственном крохотном мире, чем принять несовершенство реального мира.

Рыбы (19.02 - 20.03)

Ну и напоследок нам остались Рыбы - эмоциональный, чувственный, прихотливый водный знак, обожающий креативное самовыражение и помогать другим людям. Рыбы, как и Раки, часто позволяют сильным эмоциям взять над собою верх. К тому же Рыбы, готовые бросить все, чтобы помочь близкому человеку (или даже просто знакомому), за заботами о других часто забывают позаботиться о себе. Они не в восторге от объективной реальности, и пытаются сбежать от нее всеми доступными способами. И если они не найдут для этого какой-нибудь креативный способ самовыражения, стремление к эскапизму вполне может завести их на скользкую дорожку. Кроме того, им стоит научиться брать свои эмоции под контроль, ведь вихрь эмоций, бушующих в их душе, делает их более склонными к тревожности и депрессии.

Сluber.com.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook