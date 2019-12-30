С чем знакам Зодиака нужно перестать мириться в 2020 году?

Если человек постоянно снижает свои стандарты и мирится с посредственностью, со временем это лишь принесет ему чувство неудовлетворенности. Да, нет ничего плохого в том, чтобы соглашаться на меньшее, но если так делать постоянно, человек сам обрекает себя на несчастье.

С другой стороны, если вы начнете принимать решения, отражающие то, что вы хотите получить от жизни и от отношений, ваша самооценка повысится. Чем лучше вы будете себя чувствовать, тем легче вам будет справиться с плохим отношением к вам со стороны других. Когда вы перестанете мириться с тем, что вас не устраивает, жизнь сразу же начнет подбрасывать вам новые возможности.

Ниже представлен список, в котором есть советы для каждого знака Зодиака, касательно того, с чем ему необходимо перестать мириться в 2020 году.

1. Овен

Бросьте работу, которая делает вас несчастным, и займитесь тем, о чем мечтаете

Первое, что вам нужно изменить - сделать шаг назад и понять, кто вы есть на самом деле и почему вы чувствуете себя в ловушке. Очень часто мы ходим на работу просто потому, что так нужно. Знайте - никогда не поздно все изменить. Небольшие шажки могут привести нас к глобальным переменам.

Постарайтесь подумать, что у вас хорошо получается и за что вас чаще всего хвалят. Рассмотрите те варианты, которые вы отбросили несколько лет назад, потому что они казались нереалистичными или непрактичными.

Откройтесь новым возможностям. Делайте свой выбор исходя из того, что вам хочется, а не из того, что нужно. Раскройте свои способности, разработайте план и двигайтесь вперед к своей цели.

2. Телец

Заводите друзей, которые будут вас поддерживать, а не унижать

Негативные люди в скором времени начнут оказывать негативное влияние на вашу жизнь. Они принесут вам много проблем, а это того не стоит. Сейчас для вас главное понять, кто из ваших друзей тянет вас вниз и не дает двигаться вперед.

Если вы подружитесь с позитивно настроенными людьми, то станете счастливее. Держитесь подальше от тех, кто постоянно указывает вам на ваши ошибки и недостатки. И, конечно же, избегайте лжецов и тех, кто втайне желает вам зла.

3. Близнецы

Выбирайте отношения, которые дарят вам счастье, а не беспокойство

Когда мы начинаем принимать решения, которые отражают то, что мы хотим от жизни и от отношений, то замечаем одну интересную вещь: очень часто мы соглашаемся на меньшее. Не нужно идти на компромисс, если ваш партнер вас обижает и плохо к вам относится. Перестаньте искать оправдания плохому поведению окружающих. Иногда лучше быть одному, чем в токсичных отношениях. Никогда не соглашайтесь на то, что вам не нравится.

4. Рак

Будьте в отношениях, где обращают внимание не только на ваше присутствие, но и на ваши чувства

Иногда вам говорят, что вы - среднячок, или недостаточно в чем-то хороши. По-настоящему близкий человек никогда не скажет вам такого. Если ваш партнер постоянно вас унижает, это знак, что нужно заканчивать такие отношения. Здоровые отношения строятся на взаимоуважении. Если ваш партнер вас часто подводит, это говорит лишь о том, что он никогда не сможет дать вам то, что вы заслуживаете.

Такой партнер никогда не выставит вашу общую фотку в социальные сети и не добавит вас в общий чат с его друзьями. Он никогда не уделит вам то внимание, которое вы заслуживаете и никогда не поддержит вас. Более того, он будет постоянно вас критиковать и может даже унизить на людях. Все это заставит вас почувствовать, что вас не любят, а вы однозначно заслуживаете большего.

5. Лев

Не попадайте в ловушку и бросайте то, что вам не нравится

Возможно настало время поменять работу, если она перестала приносить вам удовольствие. Да, менять работу может быть довольно страшно, но когда обстоятельства меняются и вы понимаете, что вас перестают поддерживать и ценить как сотрудника, это будет единственным верным решением. Если вы оказались в такой ситуации, постарайтесь сделать все, что в ваших силах, чтобы ее исправить. Тем не менее, если и это не поможет, то тогда точно настало время двигаться дальше.

6. Дева

Заведите друзей, которые будут помогать вам развиваться, а не тянуть вас вниз

У всех есть друзья, которые помогают нам опомниться, когда мы отклоняемся от намеченного пути. Тем не менее, есть разница между такими друзьями и теми, кто постоянно нас критикует, вне зависимости от того, что мы делаем. Такие друзья негативно влияют на нашу самооценку, душевное здоровье и чувство собственного достоинства. Необходимо избавляться от таких друзей, ведь они забирают нашу энергию и отговаривают от всего хорошего, чего вам возможно удалось бы добиться.

7. Весы

Будьте в отношениях, в которых вас будут уважать и не будут постоянно вами манипулировать

Если вам кажется, что ваш партнер не ценит вас и все то, что вы делаете ради ваших отношений, то скорее всего вам не кажется. Такой партнер вас не уважает и не впускает в свою жизнь. Он особо не старается сохранить вам верность и не прикладывает усилий для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Вы понимаете, что стоите для него далеко не на первом месте, и вами просто эмоционально манипулируют. Не забывайте, у вас всегда есть выбор. Постарайтесь все открыто с ним обсудить. Если это не сработает - ищите кого-нибудь получше.

8. Скорпион

Общайтесь с людьми, которые верят в вас, а не приводят постоянно в уныние

В вашей жизни обязательно будут люди, которые начнут сомневаться в ваших способностях. Они попытаются отговорить вас от достижения поставленных целей. Подобное сильно обескураживает, ведь тем самым они показывают, что не верят в вас и в ваши способности.

9. Стрелец

Не дружите с людьми, которые вас используют

Настоящий друг всегда придет на помощь и даст совет, как в хорошие времена, так и в плохие. Тем не менее, есть такие люди, которые общаются с вами только тогда, когда у вас все хорошо или же им от вас что-то нужно. Прервать такое общение может быть сложно, но все же возможно.

10. Козерог

Не будьте с людьми, которые ждут, что вы сделаете всю работу

Для того, чтобы отношения сложились, необходимы усилия обоих партнеров. Если вы по своей натуре дружелюбны, то это вполне естественно, что с вами будет удобно и вы всегда придете на помощь. Тем не менее, в один момент вы осознаете, что не получаете того же взамен. Так что же делать в этом случае? Заняться тем, чтобы вернуть баланс в свою жизнь, сделав выбор в пользу здоровых отношений.

11. Водолей

Увольтесь с работы, которая перестала приносить вам удовольствие

В некоторых случаях мы застреваем на работе, на которой нам хорошо платят, но которая не приносит нам ни капли удовольствия. Если на вас не лежит груз ответственности, значит бросайте свою работу и займитесь тем, к чему у вас лежит душа. Всегда напоминайте себе, что вы заслуживаете большего.

12. Рыбы

Найдите человека, который будет всегда вас поддерживать

Самое лучшее, что может быть в отношениях - это осознание того, что вы близки с человеком, который вас поддерживает и помогает стать лучше, а вы отвечаете ему взаимностью.

В отношениях не всегда можно надеяться на то, что какие-то внешние факторы сделают вас счастливым. Мы сами ответственны за себя. Вместо того, чтобы утопать в жалости к себе, необходимо обнаружить проблему и найти ее решение. Будьте решительнее и напористее. В конце концов только ваше решение имеет значение. Станьте лучшей версией себя в новом году.

Сluber.com.ua

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