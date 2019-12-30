Общая характеристика 2020 года от британского астролога

Бернард Фитцуолер подробно объясняет, почему наступающий год - это время колоссальных перемен, которые определят наше будущее на десятилетия вперед.

12 января Сатурн встретится с Плутоном в Козероге - событие поистине эпохальной значимости. Ведь, чтобы завершить свой цикл, этим неспешным планетам требуется так много времени, что вместе увидеть их нам доводится лишь два-три раза в жизни: в конце 1982-го, в 1947 и 1914 году. Начало каждого нового цикла переворачивает страницу, открывая для всех нас очередную главу книги жизни. И, хотя со стороны покажется, что мы продолжим жить, как и прежде, очень скоро станет очевидно - правила игры изменились, а через год-два начало двухтысячных покажется нам уже другой эпохой. Что бы не приготовили нам Сатурн с Плутоном на этот раз, их влияние будет определять очертания нашей действительности вплоть до окончания цикла в 2053 году.

Сатурн в дуэте с Плутоном - комбинация достаточно жесткая. Стихия Сатурна - организация, правила и процедуры; Плутон - воплощение скрытой силы и всего, что за ней стоит. Не будем забывать, что Козерог, трудолюбивый и способный добиться многого - символ серьезных амбиций. В этом знаке Сатурн максимально силен, а Плутон, в свою очередь, не преминет принять участие в любой борьбе за власть.

В прошлом году нам повезло - шероховатости, возникающие со сближением Сатурна и Плутона сглаживала пара "оптимистов", Юпитер и Нептун. Увы, в 2020 году ждать от них помощи не приходится. Конечно, Юпитер сейчас тоже находится в Козероге, но его влияние здесь проявляется слабее всего. И все же, присущие ему веселье и бодрость невозможно заглушить окончательно, и он постарается сделать все возможное, чтобы дарить нам проблески, мгновения передышки, когда гнет Сатурна станет совсем невыносим.

Поскольку Юпитер с Сатурном оба добрались до Козерога, в какой-то момент их тоже ожидает встреча. Она придется на конец декабря, завершение года. В эпоху античности считалось, что их циклы знаменуют смену эпох. Мы вступаем в эру больших перемен. В книге жизни открывается новая глава, где первую страницу еще только предстоит заполнить.

Итак, если Юпитер повстречался с Сатурном, а тот, в свою очередь, с Плутоном, значит, вся троица собралась вместе. Годы, когда три планеты-гиганта сходятся в одном знаке, крайне редки. Подобное случалось в конце 1960-х и снова в 1980-х, но с тех пор прошло уже более трех десятилетий. Так что нет ни малейшего сомнения, что энергию 2020-го мы ощутим сполна. И, несмотря на мрачноватые, сатурнианские тона, этот год принесет радостное возбуждение, станет поворотной точкой, о которой мы будем вспоминать с гордостью. Неожиданный, возможно, не самый приятный для кого-то, он точно не будет скучным!

Elle.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook