Кинокритики назвали худшие фильмы 2019-го

В преддверии Нового года все увлечены подведением итогов, и кинокритики авторитетного американского издания The Hollywood Reporter не исключение. Вот только рейтингами "лучших фильмов" и "лидерами проката" они не ограничились. Встречайте - антирейтинг голливудских фильмов 2019-го!

В него вошли 10 фильмов, от анимированных "Стражей Арктики" до закрывающего франшизу "Людей Икс" "Темного Феникса". В антирейтинге (к счастью для самооценки продюсеров, составленном просто по алфавиту), нашлось место и новому фильму Брайана Де Пальмы "Домино", и мюзиклу "Кошки", который почти единогласно считают главным провалом студии Universal. Полный антирейтинг выглядит так:

"Стражи Арктики";

"Кошки";

"Люди Икс: Темный Феникс";

"Домино";

"Фанат";

"Призраки Шэрон Тейт";

"Миллион мелких осколков";

"Рэмбо: Первая кровь";

"Море соблазна";

"Бок о бок".

Еlle.ru

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