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29 декабря 2019 15:00

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019-го

В преддверии Нового года все увлечены подведением итогов, и кинокритики авторитетного американского издания The Hollywood Reporter не исключение. Вот только рейтингами "лучших фильмов" и "лидерами проката" они не ограничились. Встречайте - антирейтинг голливудских фильмов 2019-го!

В него вошли 10 фильмов, от анимированных "Стражей Арктики" до закрывающего франшизу "Людей Икс" "Темного Феникса". В антирейтинге (к счастью для самооценки продюсеров, составленном просто по алфавиту), нашлось место и новому фильму Брайана Де Пальмы "Домино", и мюзиклу "Кошки", который почти единогласно считают главным провалом студии Universal. Полный антирейтинг выглядит так:

  • "Стражи Арктики";
  • "Кошки";
  • "Люди Икс: Темный Феникс";
  • "Домино";
  • "Фанат";
  • "Призраки Шэрон Тейт";
  • "Миллион мелких осколков";
  • "Рэмбо: Первая кровь";
  • "Море соблазна";
  • "Бок о бок".

Еlle.ru

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