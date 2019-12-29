Кинокритики назвали худшие фильмы 2019-го

В преддверии Нового года все увлечены подведением итогов, и кинокритики авторитетного американского издания The Hollywood Reporter не исключение. Вот только рейтингами "лучших фильмов" и "лидерами проката" они не ограничились. Встречайте - антирейтинг голливудских фильмов 2019-го!
В него вошли 10 фильмов, от анимированных "Стражей Арктики" до закрывающего франшизу "Людей Икс" "Темного Феникса". В антирейтинге (к счастью для самооценки продюсеров, составленном просто по алфавиту), нашлось место и новому фильму Брайана Де Пальмы "Домино", и мюзиклу "Кошки", который почти единогласно считают главным провалом студии Universal. Полный антирейтинг выглядит так:
- "Стражи Арктики";
- "Кошки";
- "Люди Икс: Темный Феникс";
- "Домино";
- "Фанат";
- "Призраки Шэрон Тейт";
- "Миллион мелких осколков";
- "Рэмбо: Первая кровь";
- "Море соблазна";
- "Бок о бок".
Еlle.ru
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