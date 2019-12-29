Что нужно успеть сделать до конца года?

В субботу, 28 декабря, планета коммуникаций и связей Меркурий (небезызвестный) вошла в Козерога. Этот знак известен своей упорной работой, долгосрочным планированием и практичностью. А это значит, что наступает отличный момент, чтобы написать новогоднюю резолюцию. Посвятите 29 декабря составлению планов на 2020-й: какие обещания вы даете себе в наступающем году? Бросить курить? Есть меньше сладкого? А, может, отказаться от помидоров навсегда? Или, наконец, позаботиться о планете и стать эко-ответственным?

Меркурий в Козероге очень прагматичен и рассудителен, он внушает людям, что стоит анализировать все события с точки зрения логики, не позволяя эмоциям одержать вверх над разумом. Только факты! Эта ментальная энергия будет особенно заметна в нашем общении. Мы смещаем свой фокус и движемся в направлении бесед, которые ориентированы на цель и разговоры о будущем.

Будьте осторожны, когда у вас возникают какие-либо сложные дискуссии или споры. Меркурий в Козероге - не самое романтичное время для выражения своих чувств. Этот транзит может сделать нашу речь немного холодной, резкой или даже лишенной эмоций. То, что он действительно предлагает нам, - стать на время серьезными и четко продумать план достижения заветного.

Главный урок: не делать поспешных выводов и не торопиться с поиском правильных слов для выражения наших чувств. Все это поможет лучше общаться с другими людьми и даст больше ясности.

Еlle.ru

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