7 несложных причесок для идеальной новогодней ночи - ФОТО

Выбрать наряд для Нового года это еще полдела, ведь необходимо продумать и бьюти-образ. Ваш успех в этот вечер наполовину зависит от прически, поэтому к данному вопросу стоит подойти со всей серьезностью. Конечно, при выборе укладки стоит отталкиваться от наряда: если он уже самодостаточный, то не советуем делать что-то броское на голове, иначе есть риск выглядеть вычурно. А вот под лаконичное платье, комбинезон или брючный костюм прекрасно подойдет прическа с "изюминкой". Представляем на ваш выбор несколько вариантов того, как можно собрать или уложить волосы, чтобы праздничный образ получился безупречным.

Красивый ободок

Обладательницам коротких стрижек советуем обратить внимание на аксессуары. Например, подобрать под платье оригинальный ободок.

Конский хвост со спрятанной резинкой

Такую, казалось бы, незамысловатую прическу обожают делать голливудские звезды для красных дорожек. Возьмите небольшую прядь, оберните ее вокруг резинки так, чтобы последней не было видно, и закрепите все это дело плотным слоем лака для волос.

Блеск и сияние

Если предыдущий вариант прически вам показался слишком простым, то вот решение, как его преобразить. Нанесите немного глиттера на волосы, и волшебный образ готов!

Больше объема

Пышные волосы никогда не выходили из моды, а уж в сочетании с крупными локонами - это самая настоящая классика мира причесок. Сделайте колоссальный объем при помощи мусса и лака, чтобы эффект длился всю ночь.

Небрежный пучок

Еще одна простая прическа, с которой ваш новогодний образ будет выглядеть безупречно. Всего-то и стоит, что собрать волосы в пучок, оставив передние пряди и закрутив их в легкие волны.

Прямые гладкие волосы

Сияющие ухоженные волосы уже сами по себе идеальная прическа. Остается лишь хорошенько их выпрямить, и укладка готова.

В духе 80-х

Гламурные локоны в стиле 80-х с начесом идеально подойдут под коктейльное платье или брючный костюм. К тому же ретро всегда приветствуется.

Bazaar.ru

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