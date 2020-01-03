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3 января 2020 10:00

Как часто нужно делать стрижку? - ФОТО

Вы наверняка не раз задавались вопросом, как часто на самом деле стоит посещать парикмахера? Кстати, стандартный ответ - каждые шесть недель - подходит не всем.

Короткие волосы

Обладательницам коротких волос следует делать стрижку раз в 3-7 недель. Hair-стилист Ричард Коллинз утверждает, что женщинам, имеющим стрижку а-ля боб, стоит поддерживать ее в "форме" и посещать салон не реже одного раза в три недели. А тем, чей стиль прически менее структурирован, можно не частить - раз в 4-7 недель вполне достаточно.

Длинные и средние волосы

Профессионалы имеют для вас утешительный ответ: если волосы здоровы, тогда посещать стилиста можно 3-4 раза в год. Но это обязательно, ведь независимо от состояния локонов, еще никому не удалось проходить дольше года без посеченных кончиков. Да и "освежить" прическу никогда не помешает. 

Поврежденные волосы

Парикмахер Крейгтон Боумен рекомендует не затягивать с процедурой и ходить в салон каждые восемь недель: 

"Пористость, посеченные кончики, химия, влияние высоких температур... Вам нужно поддерживать волосы здоровыми, поэтому от стрижки отказываться никак нельзя. Кроме этого вам нужно проводить оздоровительные процедуры".

Вывод: дать однозначный ответ на вопрос "Как часто нужно делать стрижку?" очень сложно. Все зависит от типа и состояния волос, ну и конечной цели. Вам нужно держать в голове две вещи: 1. нравится ли вам нынешняя стрижка и 2. насколько повреждены волосы. 

Ivona.bigmir.net

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