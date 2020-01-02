22 ответственных выбора, ведущих к прекрасной жизни

Несмотря на все те неприятности, которые порою сыпятся на нас, словно из дырявого ведра, наша жизнь может быть невероятно прекрасной и замечательной... Правда, это очень зависит от вашего взгляда на нее - да-да, наши мысли напрямую влияют на нашу реальность. Люди, чью жизнь можно без всяких преувеличений назвать прекрасной, чувствуют себя до краев полными вдохновением и креативностью, чувствуют, что живут по-настоящему.

В сегодняшней статье вы познакомитесь с 22 советами, которые помогут сделать вашу жизнь действительно замечательной.

Совет №1: Почаще прогуливайтесь.

Старайтесь каждый день выделять от 10 до 30 минут на то, чтобы прогуляться на свежем воздухе, расслабиться и полюбоваться природой. Такие прогулки улучшают настроение и действуют в качестве естественного антидепрессанта.

Совет №2: Находите время не только на разговоры, но и на молчание.

Неважно, насколько загружена жизнь - вам все равно стоит находить минимум по 10 минут в день, чтобы просто посидеть и расслабиться. В полном молчании.

Совет №3: Старайтесь питаться здоровой пищей.

Пейте побольше зеленого чая и воды - не меньше дневной нормы взрослого человека. Это очищает организм, выводя из него шлаки и способствует его оздоровлению. А еще старайтесь включать в свой рацион здоровую пищу - такую, как брокколи, миндаль и чернику.

Совет №4: Дарите счастье другим людям.

Поверьте, если вы несете счастье другим людям, этим вы делаете счастливыми не только их, но и себя. Пусть вашей целью станет радостная улыбка на лицах минимум троих людей каждый день.

Совет №5: Не тратьте зря свою энергию.

Вы не должны зря тратить свое время и энергию на пустые слухи, энергетических вампиров, негативное мышление и проблемы, оставшиеся в прошлом. Поверьте, всегда лучше сосредоточиться на настоящем и на тех проблемах, которые действительно важны.

Совет №6: Старое доброе правило.

Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу.

Совет №7: Избавьтесь от ненависти.

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненависть к другим людям.

Совет №8: Примите жизнь такой, какая она есть.

Хотя жизнь временами и бывает несправедливой, она все же очень хороша. Неважно, насколько плохо идут ваши дела прямо сейчас - лучшие времена все равно настанут. Недаром говорят, что темнее всего ночь бывает перед самым рассветом.

Совет №9: Расслабьтесь.

Поверьте, вам не стоит воспринимать свою жизнь и то, что в ней происходит, слишком уж серьезно. Расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие.

Совет №10: Оставайтесь при своем мнении.

Вы будете чувствовать себя намного спокойнее, когда примете тот факт, что вы попросту не можете одержать победу в каждом споре - да вам и не стоит к этому стремиться.

Совет №11: Хватит сравнивать себя с другими людьми.

Никогда, и ни в каких обстоятельствах не тратьте время и энергию на сравнение своей жизни с жизнью других людей. Жизнь каждого человека особенная и уникальная. У каждого из нас свой путь, со своими радостями и горестями, так что не стоит сравнивать их друг с другом.

Совет №12: Хватит жалеть о прошлом.

Не тратьте свое время, силы и энергию на раздумья о том, что случилось в прошлом, и не могли бы вы поступить как-то иначе - лучше сосредоточьтесь на настоящем.

Совет №13: Всегда помните о том, что вы сами контролируете свою жизнь.

Никогда не обвиняйте других людей в том, что вы несчастны. Что бы с вами ни случилось, помните о том, что ваша жизнь в ваших руках, и вы сами сидите за рулем машины, едущей по вашему жизненному пути. И вам решать, на какую дорожку вы свернете - позитивную или негативную.

Совет №14: Ни одна катастрофа не длится вечно.

В жизни каждого из нас случаются катастрофы, но последствия большинства из них длятся не более пяти лет.

Совет №15: Предлагайте помощь.

Когда мы помогаем другим людям, на самом деле мы помогаем не только им, но и себе. Умение отдавать, не ожидая ничего взамен - огромнейшее подспорье на пути к счастью.

Совет №16: Чужие мнения не так уж и важны.

Вы не должны обращать слишком уж большое внимание на то, что о вас думают другие люди. А еще вы должны принять тот факт, что вы не можете нравиться всем подряд - и это вполне нормально.

Совет №17: Вам нужно время.

Что бы с вами ни случилось, помните о том, что время лечит все раны.

Совет №18: Жизнь меняется.

В нашей жизни нет ничего постоянного. Какой бы хорошей или плохой ни была ваша нынешняя жизнь, рано или поздно это изменится.

Совет №19: Не теряйте контакт со своей семьей и друзьями.

Конечно, ваша работа очень важна, и без денег в современном обществе никак, но вы не должны забывать о самых близких людях. Если вы заболеете или с вами что-то случится, рядом будут ваши друзья и родственники, а не коллеги.

Совет №20: Не завидуйте.

Зависть не приведет вас ни к чему хорошему. Не тратьте время на зависть к другим людям.

Совет №21: Будьте благодарны.

Каждый день вам нужно подумать о том, за что вам стоит быть благодарными судьбе. Делайте это сразу перед сном.

Совет №22: Делитесь счастьем.

Несите счастье окружающим, рассказывая им, как пройти путь к счастливой и замечательной жизни.

Сluber.com.ua

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