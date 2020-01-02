5 шедевров Вуди Аллена, которые стоит посмотреть

"Матч Поинт"

Вуди Аллен снимает такое количество фильмов, что даже самые значимые из них быстро забываются, уступая место новым, не менее гениальным. Но эту картину 2005-го (когда Аллен только начал сотрудничать со Скарлетт Йоханссон) сейчас самое время пересмотреть. По сюжету герой Джонатана Риза Майерса, известный теннисист, переживает не лучшие времена - и в этот неподходящий момент усложняет себе жизнь, влюбляясь в девушку своего друга. Не зря "Матч Поинту" дали "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

"Ханна и ее сестры"

Эта картина 1986 года получила сразу три "Оскара", и она их достойна: любовные перипетии в жизни трех сестер (которые сложно назвать треугольником или другой геометрической фигурой) настолько интересны с психологической точки зрения, что спустя 30 лет фильм совершенно не потерял своей актуальности. В главных ролях снялись супруга Аллена Миа Фэрроу и Майкл Кейн.

"Магия лунного света"

Жаль, что Аллен не взялся за экранизацию "Великого Гэтсби": то, как режиссеру удалось показать жизнь эпохи 1920-х, выглядит безупречно с эстетической точки зрения. Стоит пересмотреть этот фильм 2014 года, чтобы погрузиться в солнечную атмосферу французского Лазурного берега и насладиться игрой дуэта Колина Ферта и Эммы Стоун.

"Манхэттен"

Для влюбленных в Нью-Йорк: в этой картине 1979 года Большое яблоко выступает в роли полноценного героя. Самому Вуди готовый фильм, сюжет которого крутится вокруг личной жизни телевизионного сценариста, не понравился настолько, что он предложил владельцам киностудии снять следующую картину для них бесплатно. Но фильм стал хитом в прокате и остается любимым среди фанатов Аллена до сих пор. Немалая заслуга в этом кроется в актерском составе: в картине бок о бок с режиссером снялись Мэрил Стрип, Дайан Китон и Мэриэл Хемингуэй.

"Римские приключения"

Чтобы мысленно перенестись в теплую и веселую столицу Италии и почти почувствовать в воздухе запах пасты и вкус красного вина. Чувство самоиронии, которое Аллен вложил в персонажей, включая его собственного, позволяет увидеть сходство с героями каждому. Учитывая, что все разворачивается на фоне римских декораций, фильм можно назвать чистым удовольствием для воскресного вечера.

Вazaar.ru

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