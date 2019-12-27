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В какой стране у девушек самый красивый макияж?

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27 декабря 2019 16:00

В какой стране у девушек самый красивый макияж?

Один из четырех международных визажистов команды Dior ProTeam Жозе Техейра в интервью Elle.ru рассказал о том, как отличается макияж женщин в разных странах и какой ему нравится больше. 

"Макияж американок я бы назвал концептуальным, экспериментальным, смелым и ярким.

Если вы зайдете на YouTube, в Instagram, то большинство видеоуроков по макияжу на любую тему, множество бьюти-образов будут сделаны девушками из Америки.

Как визажист, я люблю рассматривать их работы и вдохновляться ими, но как мужчину меня совсем не привлекает такой яркий искусcтвенный макияж. Столкнувшись лицом к лицу с девушкой с таким макияжем, я подумаю, что это слегка перебор.

В такие моменты мне сразу становится интересно, как эта девушка выглядит без косметики. Возможно, она настолько крутой профессионал, что с помощью косметики перевоплощается в совершенно другого человека. Знаете, получается такой неоднозначный сюрприз - красивый, но неестественный.

Макияж француженок в моем представлении полностью соответствует тренду на естественную красоту: очень натуральный тон лица, никаких ярких акцентов в макияже - за исключением губ, пожалуй. Чаще всего они предпочитают носить красную помаду, это очень по-французски. Не вижу ничего плохого в том, что девушки красят губы в красный даже днем. Единственное, что может смущать, так это остатки помады на зубах. Но есть один простой трюк, который поможет предотвратить этот конфуз: положите указательный палец в рот, плотно прижмитесь губами, а затем медленно вытащите его назад. Таким образом остатки средства останутся на пальце и ваша улыбка будет безупречна. Чтобы избежать косых взглядов и чувства неловкости, просто удалитесь в дамскую комнату и проделайте этот трюк там".

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