Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака

Овен

21 марта - 20 апреля

КАРЬЕРА

В начале 2020 года многим представительницам огненного знака может все надоесть. Захочется кардинально поменять работу, коллектив, обучиться чему-то новому. Будет казаться, что вы ни на что больше не способны, что вы истощены как морально, так и физически, но это вовсе не так. Вашей энергичности, напору и амбициозности могут позавидовать многие, вам просто нужен небольшой отдых, чтобы восстановиться и выстрелить. Этот год очень удачен для покорения новых вершин и карьерного роста. Будьте начеку, а звезды вас поддержат!

ЛЮБОВЬ

Для Овнов 2020 год станет новым витком: наступает непростой период трансформаций. Начнется все с вашего окружения, а закончиться может сменой места жительства или рода деятельности. Для таких консервативных личностей, как вы, это совсем непросто, но будьте уверены, что все новое - это хорошо забытое старое. Сейчас одиноким представительницам знака как никогда важно жить в гармонии с собой. Март, июнь и ноябрь не самое удачное время для знакомств, а вот февраль, октябрь и декабрь - самое подходящее. В это время вы уже будете точно понимать, кто вы и кого вы хотите видеть рядом с собой. И такой человек обязательно появится. У тех, кто в паре, будет все складываться самым наилучшим образом. Главное - будьте гибче и умейте слушать своего партнера.

ОТДЫХ

Вы так много работаете, что совершенно забываете об отдыхе. А ведь это немаловажное умение многих успешных людей. Вашему огненному темпераменту иногда требуется заземление. Попрактикуйте медитации, занятия йогой, запишитесь в бассейн. Это обязательно пойдет на пользу!

Телец

21 апреля - 20 мая

КАРЬЕРА

Тельцам в этом году везет не только в любви, но и в карьере. А тут, как на войне, все средства хороши. Начинайте активно работать уже в декабре, используя свои профессиональные способности максимально, и уже ближе к осени результат не заставит себя ждать - возможно повышение!

ЛЮБОВЬ

Тельцы, если вы устали от одиночества и очень хочется приютиться рядом с кем-то, то будьте спокойны - этот год обещает судьбоносные встречи. Вашей любви и заботы хватило бы на многих, только лучше остановиться на ком-то одном. В марте ждите перемен на любовном фронте. Только не прячьтесь и будьте к ним готовы!

ОТДЫХ

Лучший отдых для Тельцов - теплая и дружелюбная атмосфера в кругу самых близких людей. Семья, друзья - это ваша сила, дорогие Тельцы. Здесь, в любви и гармонии, вы заряжаетесь наилучшим образом! Посвятите этот год как можно больше такому отдыху.

Близнецы

21 мая - 21 июня

КАРЬЕРА

Близнецы, в этом году звезды рекомендуют вам как можно тщательнее подходить к выполнению своих обязанностей и максимально внимательно включаться в рабочие процессы. Из-за вашей спешки и рассеянности можно наделать множество ошибок, за которые потом придется отвечать до конца года. Осень - благоприятный период для смены рода деятельности, если вы когда-то думали об этом. Будьте аккуратны, трудолюбивы и доводите начатое до конца.

ЛЮБОВЬ

Если вовремя не предпринять какие-то меры, то 2020 год может начаться для вас не с самых приятных новостей. Можно узнать о предательстве близкого человека, обманах и всяческих действиях, направленных против вас. Самое главное, что зависит в этой ситуации только от вас, - это ваша честность и желание разговаривать с близким человеком. Недосказанность и холодность будут работать против вас, помните об этом. А вот одиноким Близнецам в апреле, июле и ноябре нужно как можно чаще выходить в свет: именно там есть большая вероятность встретить того, кого вы так долго искали!

ОТДЫХ

Близнецы очень много думают. Но это не всегда верное решение на пути к истине. Иногда нужно отключать логику и разум и слушать то, что говорит ваше внутреннее "я". Старайтесь оградить себя максимально от внешнего шума и быть как можно больше на природе, наедине с собой. Это будет влиять на вас очень благотворно!

Рак

22 июня - 22 июля

КАРЬЕРА

Отношения с коллегами в этом году могут немного испортиться, и виной этому всему будут сложившиеся обстоятельства, которые нужно просто принять. Самое важное - не вступать в открытые конфликты с начальством, особенно в феврале 2020 года. Начиная с марта и заканчивая июнем у Раков будет множество возможностей, чтобы продемонстрировать свой профессионализм. Используйте их! С августа по ноябрь многим представителям вашего знака Зодиака будут поступать интересные предложения, не стоит от них отказываться, потому что никогда не знаешь, что ждет за закрытой дверью.

ЛЮБОВЬ

В 2020 году весна станет для представителей водной стихии настоящим периодом любви и окрыленности. Март очень подходит для встреч и свиданий. Но это не повод забывать о старых знакомых. Может быть, среди них есть тот, кто к вам неравнодушен? В этом году на некоторых бывших поклонников вы можете взглянуть совсем иначе. Дорогие Раки, ваша личная жизнь не сможет устроиться без вас, сама собой. Если вы будете сторониться людей и походов на интересные мероприятия, а все свое свободное время будете проводить на работе, то, увы, Новый год придется встречать в одиночестве. В июне 2020 года обязательно пересмотрите свое отношение к жизни и посвятите время поиску своей второй половины!

ОТДЫХ

Год для вас был успешным, но суматошным, поэтому вам просто необходим отдых. Если у вас есть любимый человек, отправляйтесь с ним в какое-то новое и интересное место. Главное, заранее спланируйте свой досуг в путешествии. Вы получите невероятный заряд положительных эмоций на целый год вперед. А одинокие представители знака в путешествии могут обзавестись очень полезным знакомством. Как оно обернется, зависит уже только от вас.

Лев

23 июля - 23 августа

КАРЬЕРА

Весь 2020 год Львам будет казаться, что их новый день похож на предыдущий. Все станет настолько обыденным и неинтересным, что захочется кардинальных перемен. И чем раньше, тем лучше. Такая ситуация будет особенно остро ощущаться до апреля. Но неужели все настолько плохо, что время пускать все на самотек? Звезды рекомендуют обратить внимание на то, что уже есть в вашей жизни, и принимать это с благодарностью. Часто мы слепы от того, насколько счастливы. А вот в апреле, если идея перемен вас не покинет, ее можно смело реализовывать. С августа по декабрь будет множество ситуаций, когда вы сможете воплотить все свои гениальные задумки в жизнь.

ЛЮБОВЬ

С января по июнь у Львов, которые состоят в отношениях, будет мир и спокойствие. Отношения будут складываться так, как вам этого хочется. Вы будете окружены любовью и вниманием со стороны партнера, а самое главное - будете видеть явные перспективы для развития вашего союза. А если вы еще одиноки, то стоит задуматься, в чем кроется основная проблема. Может быть, в том, что вы не знаете, кого хотите видеть рядом с собой? Или в том, что вы не хотите отношений? Ведь отношения - это всегда ответственность. А в целом этот год будет щедр на яркие эмоции и чувства. Главное, чтобы рядом был такой человек, с которым захочется это разделить.

ОТДЫХ

Давно ли вы уходили в отрыв? Если да, то самое время захватить приятную компанию и отправиться в классное место! Вам нужна перезагрузка, которая позволит забыть о текущих проблемах и прошлых неудачах. Настало время отпускать!

Дева

24 августа - 23 сентября

КАРЬЕРА

Многие знаки зодиака ждут перемены на работе, и Девы не исключение. Вы точно знаете, чего хотите, и уверены в себе. Если знаете, что перемены пойдут вам на пользу, действуйте! Даже если что-то не будет складываться так, как хотелось бы, не отчаивайтесь. Нужно работать и идти к намеченным целям. Ваше трудолюбие будет оценено по заслугам.

ЛЮБОВЬ

Первую половину этого года Девы будут заниматься выстраиванием личных взаимоотношений. Неважно, есть они у вас или пока еще нет, но этот период будет очень важным для вас. От него зависит, что вас ожидает в будущем. Январь, май и август станут самыми эмоциональными месяцами этого года. Время пылких признаний, страстей и нежных чувств. Не упустите шанс укрепить имеющиеся отношения или обрести новые. Счастье уже не за горами и вот-вот постучится именно в вашу дверь.

ОТДЫХ

Приезжайте, девушки, на моря! Давно ли вы там были последний раз? Одна, в компании с любимым, с семьей или друзьями - не имеет значения. Главное - туда, где тепло и глаз радуется от красоты вокруг!

Весы

24 сентября - 23 октября

КАРЬЕРА

Дорогие Весы, 2020 год - это год достижения всех поставленных ранее вами целей. Постепенно, аккуратно, но все ближе и ближе вы двигаетесь в нужном вам направлении. Ошеломляющего успеха не будет, не все сразу. Наберитесь терпения, окружите себя людьми, которые будут поддерживать вас, и все получится!

ЛЮБОВЬ

Весы, которые уже находятся в отношениях, настало время внести в них что-то новое. Многие из вас будут жаловаться на то, что не чувствуют себя любимой, нужной или же их просто перестали слышать. Самый лучший способ разрешить ваши проблемы и избавиться от ненужных переживаний - это конструктивный разговор. Вы справитесь. Звезды вас поддерживают!

ОТДЫХ

Весы, вам нужно заземление. Вы, как один из воздушных знаков, очень часто витаете в облаках. Но вы отличаетесь стабильностью и взвешенностью своих решений. Поэтому выбирайте, что вам по душе больше: пилатес или прогулка на лошадях. Главное, чтобы выбор был обдуманным и не противоречил вашим внутренним порывам!

Скорпион

24 октября - 22 ноября

КАРЬЕРА

В 2020 году у Скорпионов все может сложиться здорово только при условии, что они будут проявлять больше искренней заинтересованности к тому, что делают. Январь будет благоприятным с точки зрения намеченных перспектив, а вот февраль - с точки зрения энергии, направленной на выполнение поставленных задач. С марта по май стоит быть осторожной и не браться за новые проекты. А если очень хочется, лучше просчитать все риски наперед.

ЛЮБОВЬ

Скорпионы будут окружены любовью и заботой весь предстоящий год. Те, кто уже в отношениях, лишь укрепят союз. Будет казаться, что с каждым годом вы открываете для себя партнера совершенно с новой стороны, которая нравится вам не меньше, чем другие. Это здорово, ведь в отношениях всегда должно быть какое-то развитие. Одинокие представительницы знака - ликуйте: любовь застанет вас в тот момент, когда вы этого совсем не будете ждать.

ОТДЫХ

Для придания еще большего шарма вашему образу стоит отправиться за покупками по магазинам. Позвольте себе одну дорогую, но зато красивую вещь, которая будет радовать вас весь год. Также не помешают "уходовые" процедуры: после них всегда будто открывается второе дыхание!

Стрелец

23 ноября - 21 декабря

КАРЬЕРА

С января по март 2020 года многие Стрельцы будут хвататься за все задачи одновременно. Будьте осторожны и более рассудительны, ведь среди этих задач могут быть и те, на которые не стоит тратить лишний раз свою энергию. Беритесь только за то, в чем вы на сто процентов уверены: так можно добиться успеха. В июле, а также с октября по ноябрь у вас, дорогие, будет намного больше сил для реализации чего-то масштабного и нового. Подождите, время пройдет совершенно незаметно, вот увидите. А пока - наслаждайтесь теми процессами, которые вы переживаете.

ЛЮБОВЬ

В 2020 году многие Стрельцы уйдут в любовь с головой и будут буквально растворяться в своем партнере. Это может быть опасно, ведь есть риск совершенно забыть о личных чувствах и желаниях и наделать немало глупостей. Такая ситуация будет складываться до июня. А после в отношения придет обоюдное согласие и удовлетворенность.

ОТДЫХ

Стрельцы, как правило, очень энергичные люди, но каждая энергия требует своей подпитки. Если вы за активный и экстремальный спорт, то самое время встать на серф или прыгнуть с парашютом. А если вы по натуре более спокойный человек, то вам понравится массаж или уроки по вышивке. И то и другое будет оказывать на вас хорошее воздействие!

Козерог

22 декабря - 20 января

КАРЬЕРА

В этом году Козероги будут как никогда собраны и сосредоточены при выполнении своих должностных обязанностей. Это, конечно же, отразится на вашем карьерном повышении. Такие сотрудники никогда не остаются незамеченными. Активность в этом деле пойдет только на пользу, но не переусердствуйте. В августе и сентябре лучше взять тайм-аут и занять позицию "наблюдателя". Делай свое дело, просто не привлекая к нему лишнего внимания. Таким образом удастся избежать конфликтов.

ЛЮБОВЬ

В этом году многие Козероги примут решение нести ответственность в отношениях не только за себя, но и за партнера. Это будет непросто, но, если вы выбираете такой путь, будьте аккуратны. В какой-то момент есть вероятность перегореть и устать от происходящего. Одинокие Козероги будут очень хотеть любви. Не сидите на месте, действуйте! Даже если это будет мимолетный флирт. Представляете, сколько ярких эмоций он может вам принести?

ОТДЫХ

Козероги, вы решили, куда поедете этим летом? Может быть, ради разнообразия отправиться в евротур на автобусе? Новый круг людей, приятные воспоминания, множество фотографий на вашем смартфоне - разве это не здорово? А еще лучше, если вы решитесь на одиночное путешествие. Выход из "зоны комфорта" будет для вас очень полезен!

Водолей

21 января - 19 февраля

КАРЬЕРА

2019 год был для вас достаточно непростым, но очень насыщенным и плодотворным. Новый год с точки зрения финансов тоже будет не из легких, но разве это может стать помехой на пути к цели? Главное, чему вы должны научиться в 2020 году, - четко ставить цели и выбирать правильные маршруты на пути к их реализации. Иначе вся ваша энергия будет направляться в другое русло. Зима 2020-го будет для вас очень продуктивным и насыщенным периодом: вы будете полны идей, которыми захочется делиться. И как здорово, что на вашем пути будут люди, которые разделят ваше желание и помогут улучшить финансовое положение. Весной старайтесь избегать конфликтов и пустых разговоров. Лучше просто спокойно занимайтесь тем, что у вас получается.

ЛЮБОВЬ

Этот год, дорогие Водолеи, ознаменуется для вас годом романтики, любви и трепетных признаний. Для одиноких Водолеев велика вероятность встретить свою родственную душу, а для замужних - укрепить отношения со своей второй половиной, стать еще ближе друг к другу или вывести отношения на новый уровень. Ничто так не радует глаз, как счастливый и влюбленный Водолей! Январь будет благоприятным для встреч и новых знакомств, так что будьте открыты миру и смелее выпускайте свою внутреннюю птичку на волю. Весной ваше сердце будет просить перемен, но помните, что не всегда они полезны. Будьте осторожнее с желаниями, они имеют свойство сбываться!

ОТДЫХ

Летом, а именно в августе, для вас настанет время заслуженного отпуска. Может быть, стоит поехать в ту страну, где вы еще не были? Вдохновение придет к вам именно там! Будьте смелее, верьте в себя, избавьтесь от комплекса перфекциониста, если такой имеется, и наслаждайтесь настоящим. Это же так просто!

Рыбы

20 февраля - 20 марта

КАРЬЕРА

Очень удачно сложится карьера в 2020 году у тех Рыб, которые как-то связаны с творческой средой. Вы будете настоящим генератором идей, вдохновителем и музой для своих коллег и себя самой. Ваше финансовое состояние будет стабильным, но, если вы станете усидчивее и внимательнее к мелочам, есть вероятность, что оно увеличится. Все в ваших руках, а звезды будут давать вам прекрасные возможности, чтобы все осуществилось!

ЛЮБОВЬ

У многих Рыб в этом году отношения будут наполнены особенным теплом и взаимопониманием. Наслаждайтесь этим периодом, дорогие, и не забывайте сеять новые семена любви и благодарности. Для одиноких представительниц знака очень важно быть открытыми, не скрывать своих чувств и мыслей от потенциальных кавалеров. Обязательно найдется тот, кто примет это и оценит по достоинству. Самыми подходящими месяцами для знакомств и романтических встреч будут март, июль, октябрь и ноябрь. Не теряйте времени даром, действуйте!

ОТДЫХ

Кто хорошо трудится, тот хорошо отдыхает. Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях. Если нет возможности вырваться на 2 недели в теплые страны, то всегда есть возможность посетить массаж, сходить на пробное занятие по йоге и танцам, провести вечер в кругу любящих людей или отправиться на пару дней в загородный дом отдыха. Главное условие - делать все, что для сердца, а не для ума.

Вazaar.ru

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