Сколько времени мы тратим на сплетни?

К чему отрицать, все это любят. Сплетни, слухи, перемывание костей ближним - чистая радость, обретенная человечеством в процессе эволюции. Эта возбуждающе стыдная и невероятно приятная трата времени гораздо продуктивнее в смысле расслабления, чем любая из медитаций. И, казалось бы, почему не предаваться этому простому удовольствию так часто и долго, насколько возможно. Но, как ни удивительно, среднестатистический человек не тратит на сплетни и часа в день. Интересно, что же мешает нам делать это дольше и чаще? Давайте разберемся.

Итак, все мы с радостью отводим душу в сплетнях, но...

КАК ДОЛГО?

Результаты исследования Калифорнийского университета в Ирвине, опубликованные в журнале Social Psychological and Personality Scienсе, выглядят до смешного заниженными: оказывается, обычный человек сплетничает примерно 52 минуты в день. И, что еще обиднее, большая часть этих скудных минут тратится не на критику того, что вытворяют знакомые (и не очень) люди, а на пересказ подробностей, как правило, скучных до чертиков.

Как ученые выясняли объем времени, потраченный на досужую болтовню? Очень просто. Заставили несколько сотен респондентов дни напролет носить портативные устройства для записи разговоров, которые впоследствии анализировались психологами.

О ЧЕМ ОБЫЧНО?

"Открытием стало то, что подавляющее большинство информации, которой люди обмениваются друг с другом, носит нейтральный характер, - рассказывает автор исследования, доктор Меган Роббинс. - Около трех четвертей наших разговоров практически не наделены аналитикой, ни положительной, ни отрицательной".

Фактически лишь 15% записанных разговоров звучали придирчиво или осуждающе, что, честно говоря, впечатляет. Выходит, чтобы получать радость от обсуждения ближних, не обязательно озвучивать мнение "по поводу", сопровождая информацию критикой или похвалой. Кроме того, эти 15% могут быть полезны: ученые считают, что, если вы узнаете, что коллеги критикуют ваш стиль работы, вы, конечно, порефлексируете некоторое время, но потом все-таки исправите аспекты, за которые вас раскритиковали. В то же время у тех, кто за глаза перемывает вам кости, появится шанс стать друзьями, поскольку они обретут общую тему для обсуждения: ваше восхитительно неразумное поведение. Ну да, таковы особенности жизни в офисных джунглях.

И КАКИЕ СПЛЕТНИ ЛЮБИТ МОЗГ?

Любимый десерт для испорченного современными реалиями сознания - сплетни о знаменитостях. Особенно когда звезда совершает нечто уморительно неординарное, какой-то публичный косяк, весть о котором, прости господи, взрывает интернет. Этот информационный бальзам ласкает нам глаза и уши, но, что интересно, мозг старается скрыть это стыдное удовольствие. Мы инстинктивно стесняемся испытываемого злорадства - того, что немцы называют красивым словом "шаденфройде" (чувство радости из-за чужих неудач).

Помимо записи разговоров, ученые уговорили некоторых респондентов на сканирование мозга во время выслушивания разного рода сплетен - о себе, друзьях и знаменитостях. Так вот, негативные слухи о звездах оказались милее всех прочих. В то время как на словах участники исследования утверждали, что в таких сплетнях нет ничего интересного, их мозг подавал сигналы повышенной активности центра удовольствия (его образуют хвостатое ядро и другие детали сложных наименований). Одновременно с приятными переменами, слухи о знаменитостях возбуждали области мозга, отвечающие за самоконтроль, что подтверждает осознанное желание скрыть испытываемое удовольствие.

Что тут скажешь... Может, и хорошо, что сплетни отнимают у нас не больше часа в день.

Elle.ru

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