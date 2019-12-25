Как носить платок? - Оригинальные способы - ФОТО

Женский платок стал классикой еще в 50-х, в 90-х этот предмет гардероба был переосмыслен, и вот сейчас он снова актуален. Он способен добавить в образ деталей и ярких красок, как никакой другой аксессуар. Конечно, носить женский платок, просто повязав на шею, довольно примитивно. Но решение есть! Мы предлагаем вам 4 интересных способа, с которыми вы точно полюбите этот аксессуар.

Носите тонкий шелковый платок в качестве аксессуара для волос. Повяжите его поверх низкого хвоста или пучка. И вот, нежный и женственный образ вам обеспечен.

Женский платок станет отличным дополнением к casual-наряду. Наденьте его как топ, свернув пополам и завязав на спине.

Бандана уже стала классикой, но от этого она не менее актуальна. Выбирайте варианты из шелка и сочетайте их с платьем и каблуками для праздничного образа.

Еще одним прекрасным решением станет платок, дополняющий сумку. В этом сезоне особенно актуальны сумки с крупными цепями, а повязав между звеньями платок, вы совместите в образе сразу несколько трендов.

Вazaar.ru

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