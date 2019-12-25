Как отрастить волосы и сделать их более густыми?

Как понять, что волосы выпадают? - Мнение трихолога Куликовой Евгении.

Ежедневное выпадение волос является физиологической нормой. Следует учитывать, что в норме в течение суток может выпасть до сотни волос. На первый взгляд эта цифра кажется огромной. Но в среднем у человека насчитывается около 120 000 волос. На месте выпавшего волоса вырастает новый (именно он и выталкивает старый, мертвый волос), и густота волос не меняется. Обычно мы замечаем выпавшие волосы при расчесывании и мытье - это является нормой. Если вы заметили потерю густоты волос, усиление их выпадения, регулярно находите выпавшие волосы на подушке, а при мягком последовательном потягивании за пряди у вас в руках остается 20-30 волос, стоит заподозрить проблему и обратиться к доктору.

Диагноз алопеция ставится врачом-трихологом на основании совокупности данных, включающих анамнез и результаты осмотра пациента, в том числе с помощью трихоскопа (специальный прибор, позволяющий под увеличением оценить состояние кожи волосистой части головы, волосяных фолликулов, посчитать количество волос на квадратный сантиметр, а также оценить в какой фазе роста они находятся). Существует несколько видов алопеции, имеющих различные причины, - это могут быть гормональные нарушения, генетическая предрасположенность, стресс, аутоиммунная патология и многое другое. Важно, чтобы врач выявил причину и назначил обоснованную терапию - чем раньше, тем лучше.

В качестве профилактики выпадения волос я бы прежде всего рекомендовала здоровый образ жизни, включающий полноценное, богатое витаминами и минералами питание, режим сна и отдыха, контроль за дефицитными состояниями. Особенное значение имеет уровень железа в организме. Важно избегать дефицита белка в рационе. Модные в свое время низкожировые диеты тоже могут привести к потере волос из-за влияния на гормональный фон.

Помимо перечисленного важно избегать повреждения волос при укладке. Избегайте воздействия высоких температур, отдавайте предпочтение мягкой сушке теплым воздухом. Выбирая расческу, обратите внимание на концы зубчиков, они не должны быть острыми, чтобы не повреждать структуру волоса. Лучше выбрать расческу с закругленными зубчиками - используя ее, вы одновременно будете делать мягкий массаж кожи головы, улучшая кровообращение.

Что касается длины волос, то она генетически детерминирована - то есть если у вас никогда не было длинных волос, к сожалению, отрастить их до пояса не получится. В таком случае стоит обратить внимание на качество волос, заняться их структурой и блеском.

Мнение эндокринолога Кристины Нагаевой

Возможных причин выпадения волос множество, но стоит выделить основные:

- Дефицит железа и микроэлементов (йода, селена, цинка, меди)

- Нарушение функции щитовидной железы

- Гинекологические заболевания, связанные с дисбалансом эстрогена и прогестерона

- Дефицит белка как важного строительного материала для гормонов, ферментов, рецепторов (что особенно актуально для вегетарианцев!)

- Интоксикация, стрессы (в том числе хронические)

- Нарушение работы надпочечников

- Дефицит полиненасыщенных жирных кислот в рационе (омега-3)

Для диагностики причины выпадения волос необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет назначить необходимые обследования, а затем правильно интерпретировать результаты и подобрать верные дозировки тех или иных препаратов. Только индивидуально подобранное лечение под контролем специалиста может дать стойкий положительный результат. Обычно врач назначает следующие анализы:

- общий анализ крови;

- анализ на гормоны щитовидной железы: ТТГ, свободный Т3, свободный Т4;

- анализ на витамин Д25-OH

- показатели обмена железа: железо сыворотки, ОЖСС, трансферрин, ферритин, В12, В9 (фолиевая кислота)

- пролактин

- цинк

- стандартная биохимия крови.

Перечень других гормональных обследований должен быть составлен в индивидуальном порядке врачом-эндокринологом.

Важную роль играют витамины. Витамины A (ретинол) и группы B являются основными помощниками в укреплении волос и улучшении их общего состояния. Следует помнить, что перед началом их приема необходимо сдать анализы, которые покажут, есть ли у вас дефицит данных веществ (иначе высока вероятность заработать профицит витаминов, что станет причиной других проблем!).

Помочь улучшить состояние волос может и правильное, сбалансированное питание. Например, витамин А в большом количестве содержится в моркови, капусте, абрикосах, говяжьей печени. Витамины группы B (B2, B5, B6, B8, B9) ищите в орехах, яйцах, ягодах (например, в малине).

Glamour.ru

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