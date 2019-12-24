5 секретов долголетия людей, проживших более 100 лет

Исследователи выделяют разные факторы, благодаря которым долгожителям удается доживать до своего почтенного возраста. Вот 5 из них:

1. Сохраняйте позитивный настрой.

Наша жизнь - это сплошные крысиные бега, в которых нет победителя. Однако негативные мысли наносят куда больший вред, чем нам кажется.

Состояние здоровья во многом зависит от наших внутренних вибраций. Если мы являемся людьми скупыми, тщеславными, несущими в себе негатив, это неизбежно отразится на здоровье. Ум оказывает большое влияние на тело и наоборот. Счастливые люди живут дольше, и жизнь их намного более полноценна.

2. Сохраняйте чувство юмора

Видите ли, жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее с мрачным выражением лица и воспринимать все слишком серьезно. Начните относиться к тому, что происходит с вами, с долей иронией. Это умение станет вашим хорошим помощником в жизни.

Смейтесь больше и освободитесь, наконец, от груза прошлого. Это действительно станет для вас лучшим лекарством.

3. Живите умеренно

Мы изнуряем себя, преследуя материалистические цели. К 40 годам мы начинаем чувствовать разочарование, усталость, ненависть к своей работе, но все же продолжаем гонку. И все ради чего? Нет, вам не нужно меньше мечтать. Вовсе нет. Но будет хорошо, если вы начнете практиковать умеренность.

Чем реалистичнее будет цель, тем вы сможете быстрее ее добиться, и тем больше у вас будет времени, чтобы насладиться достигнутым. Это правило так же применимо и к вашему образу жизни. Нет ничего плохого в том, что вам, например, нравится выпить бокал пива или съесть что-то не самое полезное. Просто практикуйте умеренность, и это не повредит вашему здоровью.

4. Держите мозг в тонусе

Праздный мозг - это мастерская дьявола, говорится в одной старой поговорке. И это правильные слова. Займите себя чем-нибудь. Начните решать головоломки и загадки.

На самом деле, в 21 веке нет никаких проблем с тем, чтобы найти себе и своему мозгу подобное развлечение. YouTube - это просто клондайк подобных шарад и загадок. Воспользуйтесь этим ресурсом.

Держа ум в тонусе, вы поможете своему телу оставаться здоровым как можно дольше.

5. Держите тело в чистоте

Гигиена имеет огромное значение. Мойте руки перед едой и придерживайтесь простых правил личной гигиены.

Сluber.com.ua

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