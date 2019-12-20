7 признаков того, что Вселенная направляет вас к вашей судьбе

Эти времена бывают в жизни каждого человека. Когда мы чувствуем себя потерянными. Во времени и пространстве. Иногда этот период настолько затягивается, что появляется ощущение, будто кто-то должен подать какой-то знак - куда идти дальше.

Однако Вселенная всем нам постоянно посылает определённые сигналы. Она никого и никогда не оставляет без внимания. Следует лишь научиться читать её знаки. Это поначалу непросто, но, научившись этому искусству, вы будете удивлены, насколько мудрыми являются эти "указатели".

Итак, представляем способы, с помощью которых Вселенная наставляет нас на путь истинный:

1. В вашей жизни неожиданно начинают происходить самые неожиданные вещи

Ваша жизнь уже давно стала скучной и однообразной. Ни новых событий, ни новых друзей. Вы уже начинаете потихоньку скучать по тем временам, когда жизнь била ключом.

И тут вдруг, буквально в один миг, всё кардинально меняется. Например, ваши друзья устраивают вечеринку, и вы неожиданно становитесь самым главным гостем. В вашей жизни появляются новые люди, и вы отчётливо понимаете, что жизнь принимает неожиданный оборот. Всё ускоряется и движется просто в бешеном темпе.

Повторяйте про себя: "Я открыт(-а) навстречу новым возможностям и говорю им уверенное "Да!"

2. Вы начинаете жить своими целями

Вы всегда знали, что хотите чего-то достигнуть или совершить что-то значимое. Но беда в том, что хотели как-то не особенно сильно. Что-то изменилось в вас в последние годы: огонь, который так и бушевал внутри, постепенно угас. Но когда Вселенная переходит на вашу сторону, то он вспыхивает с новой силой.

Огонь начинает гореть буквально днём и ночью. Вы чувствуете необыкновенные возбуждение и мотивацию, все мысли только об одном - достигнуть своей цели. Теперь для вас не существует никаких препятствия и отговорок - только вперёд!

Подтвердите Вселенной, что расшифровали её сигнал. Скажите ей: "Спасибо, что направила меня в нужном направлении в нужное время!"

3. Возможности так и атакуют со всех сторон

Когда в вашей жизни появятся новые люди и новые встречи, то появится и совершенно неведомый прежде опыт. А с новым опытом всегда приходят новые возможности.

Например, у вас было разбито сердце из-за неудачных отношений. В результате вы отгородились от всего мира и не позволяли ничему и никому новому войти в вашу жизнь. Теперь пришло время сломать эти стены. Вы смело открываетесь навстречу новым впечатлениям и новому миру. А главное - навстречу новым возможностям.

Вселенная готовит ещё много сюрпризов и подарков. Не сопротивляйтесь ей. Плывите по течению и смотрите, в какое чудесное место она вас выведет.

4. Возле вас собираются близкие по духу люди

Родными по духу не обязательно должны быть родственники или любимые. Это люди, которые приходят в вашу жизнь и вносят что-то совершенно новое. Люди, которые духовно читают одну и ту же страницу книги Жизни.

Вы их ни с кем не спутаете. Когда встретитесь, жизнь станет более динамичной и наполненной новым смыслом. Это не обязательно будет романтично или как-то по-особенному волшебно. Они просто будут, и жизнь изменится от одного лишь этого факта.

Это могут быть родственные души, которых вы так долго искали. А могут быть настолько близкие друзья, которые также станут родными душами.

Одним словом, это люди, с которыми вам будет удивительно светло и спокойно на душе. И чем больше таких людей подарит Вселенная - тем больше возможностей и путей откроется перед вами.

Поблагодарите Вселенную: "Спасибо за всех этих людей, которые наполняют мою душу новыми знаниями и мудростью".

5. Вы становитесь более чувствительными

Внезапно вы замечаете, что интуиция обострилась как никогда. Вы чувствуете, что живёте в унисон с вибрацией Вселенной, что многие вещи просто чувствуете нутром. Вам становится чрезвычайно легко улавливать вибрации других людей, потому постоянно оказываетесь в нужное время в нужном месте и рядом с нужными людьми.

Возможно, вы заметите, что стали меньше времени проводить рядом с определёнными людьми, потому что особенно остро реагируете на негативную энергию. И это будет ваш собственный выбор.

Повторяйте: "Я доверяю своей интуиции и уверен(-а), что она поможет мне в любой ситуации".

6. Вы чувствуете прилив радости

Жизнь вокруг неожиданно наполняется новыми красками и волшебными знаками. Даже когда на руку падает солнечный свет, вы чувствуете невероятную энергию Вселенной. Прохладный ветер как будто приносит новую жизнь. Это непередаваемые ощущения! Кажется, что вас уже никто и ничто в этом мире не может расстроить.

Возникает ощущение, что всё в этом мире сговорилось, чтобы сделать вас счастливыми. Радость буквально витает в воздухе, и вы даже себе не можете объяснить, почему так происходит.

Но самое главное, что вы чувствуете эту животворящую энергию Вселенной. Это помогает расти и с оптимизмом смотреть в будущее. Если вас переполняют подобные чувства, не прячьте их от других, поделитесь с миром этой энергией. Скажите: "Я благодарю Вселенную за всё".

7. Вы осознаёте замысел Вселенной

Вы уже открылись навстречу Вселенной всем сердцем и душой, теперь самое главное - не отступать с этого пути, чтобы вновь не "потеряться". Не забывайте ни на минуту, что ничто на нашей Земле не происходит просто так. Доверяйте Вселенной, доверяйте тому, что её намерения - лучшие для вас. Это возможно только при предельной открытости и готовности читать все её знаки.

Вступив однажды на этот путь - никогда не сворачивайте. И тогда в вашей жизни начнёт происходить самое настоящее волшебство, самая настоящая магия. Воспользуйтесь этой энергией для того, чтобы изменить мир к лучшему. Смело идите навстречу мечте. Позвольте ей осуществиться, а Вселенная - всегда подстрахует.

Вы можете не доверять людям, вы можете не доверять новостям в средствах массовой информации, вы даже можете не доверять вчера ещё близким друзьям. Но Вселенной - доверяйте всегда и на все 100%.

Будьте готовы принимать её энергию - она воистину творит чудеса. Вселенная всегда подскажет и всегда поддержит в трудную минуту. И она подаёт множество сигналов, чтобы вы не забывали об этом. Что вам ещё нужно! Просто живите и прислушивайтесь к ней.

Позвольте вселенской энергии направлять вас и подсказывать путь. Это самая верная подсказка. Она обязательно приведёт к счастью!

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