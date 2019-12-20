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20 декабря 2019 13:00

Советы по воспитанию детей от Марка Цукерберга

Основатель Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан, кажется, могут исполнить любой каприз своих дочек - четырехлетней Максимы и двухлетней Августы, однако не делают этого, чтобы не разбаловать девочек и с детства объяснить им, что деньги зарабатываются трудом. Об этом Марк и Присцилла рассказали в недавнем интервью телеканалу CBS This Morning.

"Мы не даем детям все, что они захотят. И мне кажется, это важно", - отметил Марк.

Предприниматель поделился еще двумя правилами, которых придерживается в воспитании детей.

Марк рассказал, что у его дочек уже есть определенные обязанности по дому. К слову, несколько месяцев назад Марк опубликовал на своей странице в Facebook видео, как его дочки складывают посуду в посудомоечную машину.

Марк и Присцилла отметили, что постоянно рассказывают детям о своей работе и даже берут их с собой в офис.

"Мы с Марком берем обеих дочек на работу, в офис, чтобы они могли увидеть, чем мы занимаемся, какой вклад вносим в дело", - поделилась Присцилла.

Glamour.ru

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