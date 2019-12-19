5 знаков Зодиака, которых ждут грандиозные перемены в 2020 году

Новый год - это время новых начинаний для каждого из нас. В 2020 году некоторым из нас повезет больше, чем остальным. Конечно же, им придется приложить определенные усилия для того, чтобы добиться успеха. Но все же звезды будут к ним более чем благосклонны.

2020 год принесет много перемен в жизни представителей пяти знаков Зодиака. Тельцы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Рыбы наслаждайтесь позитивными переменами!

Телец

Вы жаждете стабильности и определенного порядка. Однако это самое стремление все контролировать зачастую может быть просто нежеланием выглянуть за пределы зоны комфорта. Не переживайте! 2020 год заставит вас взбодриться!

Будьте готовы к неожиданным переменам. Верьте в то, что со временем все сложится как нельзя лучше. Просто откройте сердце новым возможностям.

У вас появится множество возможностей для интенсивного духовного роста, путешествий и расширения мировоззрения. Вы получите доступ к множеству новых, замечательных возможностей, которые приготовила для вас Вселенная. Просто не упустите эти возможности!

Скорпион

2019 был достаточно трудным и насыщенным годом для Скорпионов. В грядущем году в центре их внимания окажутся романтические отношения. Влияние Урана и Нептуна значительно повышают шансы на успехи в любви, но стоит дождаться марта 2020 года.

Если вы будете достаточно терпеливы, звезды в следующем году подарят вам счастье в отношениях и новые возможности. Обращайте больше внимания на людей, которые вас окружают.

Стрелец

Стрельцы известны своей тягой к свободе и авантюризму. Однако грядущий год кардинально изменит взгляды Стрельцов на жизнь и отношения.

Одиночки почувствуют желание остепениться или, по крайней мере, захотят четко обозначить свои границы и приоритеты в жизни. Особенно сильным это желание будет в июне и в ноябре.

Вы будете потеряны. Будете задаваться вопросами о том, какой будет ваша жизнь с приходом в нее второй половинки. Если рискнете и приложите усилия для того, чтобы вписать этого человека в свою жизнь, то поймете, что кусочки пазла складываются в идеальную картинку.

Козерог

Козерогам стоит готовиться к весьма насыщенному году. Вас ожидает множество перемен, начиная уже с января. И прежде, чем отказаться от каких-либо возможностей, взвешивайте все имеющиеся у вас варианты. Не забывайте об этом.

В январе, июне и июле вы можете почувствовать желание отказаться от некоторых вещей и оборвать отношения с определенными людьми, которые более не привносят ничего хорошего в вашу жизнь.

Рыбы

В уходящем году вам сопутствовал успех в карьере, вы много времени уделяли личностному росту. Эта тенденция сохранится и в 2020 году. Энергия затмений, которые произойдут в январе, июне и июле повлияет на вашу профессиональную и личную жизнь. Не упускайте возможности, которые у вас появятся в эти месяцы.

Сфокусируйтесь на своих мечтах, и они станут реальностью еще до конца 2020 года!

Сluber.com.ua

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