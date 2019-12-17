5 идей, как украсить елку - ФОТО

До Нового года остается все меньше времени, а значит, пора подумать о самом главном атрибуте этого волшебного праздника - новогодней елке. Простора для творчества тут едва ли не больше, чем в выборе наряда или макияжа, только дайте волю своей фантазии. Соберите дома родных и друзей - и процесс превратится в настоящий волшебный ритуал. Ниже - 5 самых интересных способов украсить новогоднюю елку.

1. Дань традиции

Так повелось, что каждый большой праздник ассоциируется с определенными цветами, для Нового года это красный и золотой. Уже никто точно не скажет, откуда взялся этот обычай, но дань традиции мы отдаем и по сей день. Для украшения своей елки выбирайте красные и золотые шары разных диаметров, ленты, гирлянды и свечи - главное, чтобы все смотрелось гармонично.

2. По заветам астрологов

Символ наступающего года - Белая Металлическая Крыса, и астрологи рекомендуют встречать праздник в серебристой одежде. Если вы не желаете ограничиваться сверкающим платьем, нарядите елку в серебро. Помните: чем больше блеска, тем лучше. Выбирайте самые сверкающие украшения и не забудьте об электрических гирляндах (лучше взять однотонные, с белым холодным светом).

3. Как в детстве

Тренд на винтажные вещи можно воплотить и в украшении новогодней елки. Срочно звоните родителям и забирайте коробки со старинными елочными игрушками. Разноцветные шары, причудливые фигурки - все то, что мы так любили в детстве. Ваша елка не только не будет похожа ни на одну другую, но и навеет теплые воспоминания о семейных праздниках.

4. Необычная елка

Зачем ломать голову над цветом елочных игрушек, если вся елка целиком может быть совсем не зеленой? Найти хорошую искусственную елку, которая будет выглядеть ничуть не хуже настоящей, сейчас не проблема, выбор огромен. Помимо того, что вы можете выбрать дерево любого цвета, это отличный вклад в защиту природы (и вам не придется еще месяц собирать хвою по всему дому).

5. Для минималистов

Если множество игрушек на елке не кажется вам хорошей идеей, есть отличное решение. Возьмите самую длинную электрическую гирлянду, которую только найдете в магазине, и украсьте ею свою елку. Можно добавить несколько белых или серебристых гладких шаров или украшение на верхушку - стильное и простое в исполнении решение.

Вazaar.ru

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