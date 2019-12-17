Обычно укладка бровей всегда отнимает большое количество времени, особенно сильно это ощущается по утрам, когда большинство из нас торопится на работу. Есть ли быстрый способ оформления бровей, который можно взять на заметку и внедрить в свою ежедневную бьюти-рутину? Вот несколько простых, но практических советов на тему того, как быстро и красиво накрасить брови.

1) Для ежедневного макияжа бровей проще всего воспользоваться карандашом с тонким грифелем или тенями. Чтобы создать естественную, натуральную укладку бровей, начните прокрашивать волоски по нижнему контуру, постепенно заполняя всю бровь. Если вы используете карандаш, то попробуйте "заштриховывать" брови. Такая техника поможет быстро и аккуратно заполнить пробелы, брови будут смотреться ухоженными, а проработанный нижний контур создаст эффект более густых бровей.

2) Не стоит полностью закрашивать брови. Чтобы штрихи карандаша или теней не смотрелись слишком ярко, обязательно прочешите волоски сухой щеточкой, уложите их прозрачным гелем, а затем повторите предыдущую процедуру снова.

3) При выборе средства для бровей отдайте предпочтение нейтральным серо-коричневым оттенкам, с которыми практически невозможно переборщить.

Еlle.ru

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