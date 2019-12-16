Лучшие мероприятия этой недели - КультГид Lady.Day.Az

Последний месяц 2019 года полон ярких концертов и содержательных спектаклей. Lady.Day.Az представляет традиционный "КультГид", куда вошли самые стоящие мероприятия этой недели.

Концерт в честь 100-летия Амины Дильбази

Где: Дворец имени Гейдара Алиева

Когда: 16 декабря в 19:00

Цена билетов: 15 - 50 AZN

Если вы очень любите танцы, то вам нужно на концерт, посвященный 100-летию прославленной танцовщицы и хореографа, народной артистки Азербайджана Амины Дильбази.

В концертной программе примут участие Азербайджанский государственный ансамбль танца, Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, Национальный балет Грузии "Сухишвили", Дагестанский государственный академический ансамбль танца "Лезгинка", Государственный академический ансамбль танца Северной Осетии-Алании "Алан", балетная труппа Азербайджанского академического театра оперы и балета и студенты Бакинской хореографической академии.

Концерт Московского камерного оркестра "Musica Viva"

Где: Центр Гейдара Алиева

Когда: 17 декабря в 20:00

Цена билетов: 20 - 80 AZN

Московский камерный оркестр порадует бакинцев прекрасным концертом, на котором будут исполнены произведения всемирно известных композиторов В.А. Моцарта, И.С.Баха, А.Аренского и Д.Шостаковича.

На концерте будут солировать художественный руководитель и дирижер оркестра Александр Рудин (виолончель), Алексей Володин (фортепиано) и Андрей Ершов (труба).

"Искатели жемчуга"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 17 декабря в 20:00

Цена билетов: 15 - 50 AZN

В рамках гастролей Государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" (Россия) в Баку покажут постановку "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе. Спектакль впечатлит публику благодаря не только великолепным исполнителям главных ролей, но и красочным декорациям и костюмам. Перед зрителями предстанет таинственный и яркий мир Востока.

"Фауст"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 18 декабря в 20:00

Цена билетов: 15 - 50 AZN

18 декабря "Санктъ-Петербургъ Опера" в Театре оперы и балета представит оперу "Фауст" Шарля Гуно. В современном, экспрессивном спектакле, с великой музыкой Гуно режиссер Юрий Александров поднимает вечные философские темы.

Гала-концерт "Санктъ-Петербургъ Опера"

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 19 декабря в 20:00

Цена: 15 - 50 AZN

Завершит гастрольное турне гала-концерт солистов и оркестра театра "Санктъ-Петербургъ Опера". В программу войдут арии и дуэты из популярнейших опер русских и зарубежных композиторов - П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Р. Щедрина и др.

"Щелкунчик"

Где: Park Cinema Flame Towers

Когда: 21 декабря в 10:00

Цена билетов: 13 - 29 AZN

Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: всё это "Щелкунчик", сказочный балет по мотивам сказки Гофмана.

"Щелкунчик" - самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича - самый новогодний из всех "Щелкунчиков". С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера - и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и Новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны.

И теперь у нас есть возможность посмотреть "Щелкунчик" Большого театра в кинотеатре. И такую возможность лучше не пропустить.

Концерт рэпера CEZA

Где: Elektra Events Hall

Когда: 21 декабря в 19:00

Цена билетов: 35 - 150 AZN

Известный турецкий рэпер Ceza впервые выступит в Баку с сольным концертом. И такое событие нельзя пропускать.

Билгин Озчалкан (так на самом деле зовут рэпера) признан самым быстрым по речитативу рэпером: 1267 слов за 158 секунд (8 слов в секунду) в треке Holocaust.

"Женитьба"

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 22 декабря в 19:00

Цена билетов: 20 AZN

Любителям добрых комедий советуем отправиться в Русский драматический театр на спектакль "Женитьба". Знаменитая пьеса Н.Гоголя в трактовке режиссера Эмина Мирабдуллаева примечательна прекрасными актерскими работами. Здесь Теймур Рагимов и Олег Амирбеков играют на сцене со своими мамами Александрой Никушиной и Ритой Амирбековой. В спектакле также задействованы великолепные актеры Белла Сафина, Юрий Омельченко, Ярослав Трифонов, Заур Терегулов, а также Рустам Керимов и Майя Воробжанская.

Опера "Лейли и Меджнун"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 22 декабря в 19:00

Цена билетов: 11 - 16 AZN

Оригинальную оперу Узеира Гаджибейли также обязательно надо увидеть. Потому что "Лейли и Меджнун" - первая азербайджанская национальная опера, написанная Узеиром Гаджибейли в 1907 году. Опера написана по мотивам трагедии поэта XVI века Физули "Лейли и Меджнун". Эта опера является не только первой азербайджанской оперой, но и первой оперой во всём исламском мире.

Дирижер спектакля - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

Н. Гасымова

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