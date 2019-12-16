Топ-5 идей для новогоднего макияжа - ФОТО

Новогодний образ должен быть подлинным шедевром современного бьюти-искусства. Если вы купили нарядное платье, но ленитесь придумывать замысловатые прическу и макияж, то не думайте, что Белая Крыса одарит вас удачей на год вперед. Животное это очень привередливое и эксцентричное - любит, чтобы все было именно так, как она сказала. Поэтому вам стоит уже сейчас продумывать идеальный макияж, который станет запоминающимся нюансом вашего праздничного лука. Представляем топ-5 стильных идей интересного мейк-апа для новогодней ночи.

Если говорить о Новом 2020 годе в контексте желательных оттеночных вариаций, то вы должны быть готовы к тому, что ваш макияж на празднике должен сверкать - другие варианты мы даже не рассматриваем. Крыса благоволит к золоту, поэтому можете воспользоваться этим преимуществом и подобрать один из многочисленных "сверкающих" оттенков. Охра, оранжевый, золотой, бежевый, красный - именно таким тонам отдайте предпочтение, выбирая мейк-ап для праздничной ночи. Не забывайте, что текстуры вашей декоративной косметики обязательно должны быть перламутровыми или щедро блестящими - забудьте о матовости и бархатистости. Пусть ваши глаза сияют жемчужным светом, а лицо сверкает от щедрой россыпи пайеток или блесток. Такой по-настоящему праздничный подход точно придется по вкусу хозяйке года.

Пайетки

Стильные крупные блестки вы можете использовать в абсолютно всех возможных вариациях. Если вы стесняетесь делать макияж слишком акцентным, то достаточно будет немного рассыпать крупного декоративного материала на ваших глазах. Если вы считаете себя более продвинутым мейк-ап-пользователем, то можете украсить массивными пайетками всю поверхность бровей или век - так будет только лучше. Не стоит забывать и о стильной забаве в виде блесток-веснушек. Подобный макияж добавит образу кокетливости, игривости и легкости.

Жидкий лайнер

Стрелки - классический тренд макияжа, который не устаревает, кажется, уже несколько тысячелетий. Конечно, вы можете сделать мейк-ап а-ля Клеопатра с массивными, жирными линиями, а можете воспользоваться свеженьким трендом на всепоглощающий блеск. Светящиеся стрелки, нарисованные мерцающим лайнером, будут выглядеть очень воодушевляюще на праздновании Нового 2020 года. Только запомните единственный момент: тени должны быть схожего оттенка, что и подводка - никаких контрастных элементов.

Акцентный макияж глаз

Для данного тренда значение имеет лишь то, насколько далеко способна уйти ваша фантазия, ведь на Новый год 2020 вы можете себе позволить абсолютно все красочные комбинации. Если есть мейк-ап, который вы уже давно хотели попробовать, но никак не решались, то, кажется, наступил подходящий момент. Акцентный макияж глаз легко осуществить с помощью бронзовых теней, глиттера, шиммера под брови или любых цветных смоки-айс. Еще круче будет, если последний вариант вы дополните яркой подводкой, которой нарисуете замысловатые фигуры. Помните, чем красочнее образ, тем больше вероятность, что Белая Крыса вас заметит.

Светящаяся кожа

Абсолютно привычный тренд, который используют девушки в обычной жизни для макияжа на будний день - светящаяся кожа. Однако для торжественной встречи Нового года мы рекомендуем вам несколько изменить базовый подход к любимой тенденции. Можно совместить праймер с хайлайтером и румянами-слюдой для создания вау-эффекта, а можно только нанести активный "золотой" пигмент на область скул и носа, что тоже будет невероятно красиво.

Золотые губы

Ну и как же мы можем обойти вниманием тренд на золото в праздничном макияже для встречи Нового 2020 года? Риторический вопрос, ведь он не требует ни немедленного ответа, ни каких-либо объяснений - даешь золото! Рекомендуем привнести драгоценный блеск именно в ваш макияж губ, ведь так вам удастся сделать их главным достоянием вашего мейк-ап-образа невероятно просто и с минимумом энергозатрат. Для того, чтобы грамотно завершить образ, помните о том, что на середину нижней губы в конце лучше нанести немного сияющей пудры и бесцветного блеска. Так вы сделаете ваши уста еще более манящими и привлекательными.

Ivona.bigmir.net

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