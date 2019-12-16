Как не сойти с ума в отпуске? - 11 советов для путешествующих с детьми

Не все туристы решаются на путешествие с детьми. Тревожно и неудобно. На самом деле путешествовать с ребенком не так страшно и хлопотно, как кажется. Главное, все тщательно организовать. Несколько советов для тех, кто собирается отправиться в путешествие с детьми.

Брать в дорогу только необходимое

Не стоит перегружать свой чемодан. Возьмите в дорогу только самое необходимое, чтобы у вас хватило сил и на багаж, и на ребенка.

Выбрать удобное место для проживания

Иногда лучше снять квартиру на время отпуска, чем остановиться в номере отеля. Там есть кухня, а значит вы сами сможете готовить еду. Если вы предпочитаете отдыхать в отеле, то стоит выяснить какие там условия для проживания с детьми.

Купить или скачать карту

Не стоит ехать в незнакомое место без карты местности, тем более с детьми. Выделите немного времени до путешествия, чтобы ее изучить. Так вы будете чувствовать себя более уверенно, гуляя по местным окрестностям.

Узнать заранее о достопримечательностях

Во время отдыха должно быть интересно не только вам, но и детям. Обязательно сходите в парк аттракционов, зоопарк или заповедник. Побольше гуляйте с детьми. Так им точно не будет скучно.

Для поднятия настроения съесть мороженое

Соблюдение правильного питания - это замечательно, но иногда можно отойти от норм. Хорошая порция мороженого способна поднять настроение и взрослым, и детям.

Взять в путешествие любимую игрушку ребенка

Чтобы ребенок не скучал и не капризничал в дороге, лучше всего захватить из дома его любимую игрушку. Разумеется, это должно быть что-то небольшое и компактное: книга, карандаши, альбом, небольшая кукла или что-то подобное.

Придерживаться режима дня

Для ребенка важен режим дня, поэтому его стоит поддерживать и во время отдыха. Сюда входит и трехразовое питание, и дневной сон. Не стоит также гулять с ребенком по ночам. В это время он должен спать.

Правильно рассчитывать время

Чтобы не слишком нервничать в дороге, необходимо правильно рассчитывать время. Лучше заранее приехать в аэропорт, чем торопиться и срываться на окружающих.

Свозить ребенка в аэропорт или на вокзал

Если ваш ребенок еще ни разу не был на вокзале или в аэропорту, то его можно свозить туда заранее на экскурсию. Это даст ему возможность привыкнуть к шуму и большому количеству людей.

Взять с собой аптечку

Все необходимые лекарства для себя и ребенка должны быть в вашей аптечке. Не стоит полагаться только на местное медицинское обслуживание.

"Подписать" ребенка

Если вы боитесь потерять ребенка, то его стоит "подписать". Пусть это будет браслет или наклейка на майке с указанием вашего номера телефона.

Mir-da.ru

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